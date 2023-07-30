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FIA F3 / Spa Haberler

F3 Belçika ana yarış: Barnard kazandı, şampiyonluk İtalya'ya kaldı

Nispeten ıslak zeminde başlayan yarışta geçiş lastiği seçenlerin kumarı tuttu, Taylor Barnard kariyerinin ilk galibiyetini alırken, Gabriel Bortoleto'nun puan alamaması şampiyonayı son iki yarışa bıraktı.

Altay Gök
Ekleyen:
Taylor Barnard, Jenzer Motorsport

Yarış başlamadan bir süre önce yağan yağmur nedeniyle pist biraz olsun ıslaktı ve olaylar henüz gride çıkış turlarında başladı.

Pouhon çıkışında aracının kontrolünü kaybeden Gabriele Mini kendini bariyerlerde buldu ve aracının hasar görmesi sonucu hafta sonunu kapattı, şampiyonluk mücadelesine de veda etti.

Formasyon turu Güvenlik Aracı arkasında gerçekleşirken, yarış hareketli startla başladı. Pole pozisyonundan başlayan Pepe Marti rahatça yerini korurken, onu Leonardo Fornaroli ve Franco Colapinto takip ettiler.

Ancak yaklaşık 10 sürücü geçiş lastikleriyle başlamayı tercih etmişlerdi ve pistteki yol tutuşunun ne kadar düşük olduğu ortaya çıkınca bu isimlerin doğru kararı verdiği anlaşıldı.

Yarışa 11. başlayan Paul Aron henüz ilk sektör bitmeden liderliği alırken, onu Taylor Barnard, Mari Boya, Nikita Bedrin, Christian Mansell, Alex Garcia ve Sophia Floersch takip etti. Gerilerden başlayan birçok sürücü geçiş lastikleriyle avantaj sağladılar.

Dördüncü tur tam bir kaosa sahne oldu: Michael Shin spin atarak çimlere saplandı, Oliver Goethe Raidillon çıkışında büyük bir kaza yaptı, Roberto Faria da kendini çakıl havuzunda buldu.

F3 Spa

F3 Spa

Bu olayların ardından Güvenlik Aracı piste girerken, lider Aron ve üçüncü Boya pit stop yaparak kuru zemin lastiklerine geçmeyi tercih ettiler.

Ancak yarış boyunca pist yeterince kurumayacaktı, dolayısıyla Aron ve Boya'nın iyi bir sonuç alma şansı bu pit stop ile eriyip gitti.

Aron'un pitiyle birlikte Barnard liderliğe, Mansell da podyum pozisyonuna yükseldi.

Birkaç tur içinde ikincilik için Bedrin'i geçen Mansell, son turlarda liderlik için Barnard'ı zorlamaya başladı, hatta bir ara farkı yarım saniyenin altına kadar indirdi.

Ancak iyi bir savunma yapan Barnard, son tura kadar baskıyı iyi bir şekilde yönetti ve damalı bayrağı ilk sırada görerek F3 kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı!

Mansell ikinci, Bedrin üçüncü sırada yer aldılar. Bu, gridin en zayıf takımlarından Jenzer'in çifte podyum görmesi demekti!

Dördüncü sıra sezonun zayıf isimlerinden Garcia'ya gitti, Meksikalı sürücü F3 kariyerinin ilk puanlarına ulaşmayı başardı.

Dünün galibi Caio Collet damalı bayrağa gelirken yaptığı bir geçişle beşinciliği alırken, Sebastian Montoya altıncı, gridin tek kadın sürücüsü Floersch yedinci sırada yer aldı.

Bu sene normalde bir dokuzunculuğu bulunan ancak diskalifiye edilen Floersch de sezonun ilk puanlarına kavuşmuş oldu.

Kuru zemin lastiğine geçiş hamleleri tutmayan Aron sekizinci oldu, kendisiyle aynı tur pite gelen Boya ise 13. olarak puan dahi olamadı.

Günün son puanları şampiyonluk umutları git gide solan Marti ve Colapinto'ya gitti.

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto 15. sıradan başladığı yarışta en hızlı turu atmayı başardı ve eğer ki bir puan dahi alabilseydi ihtiyacı olan farkı yaratıp şampiyonluğunu ilan edebilecekti, ancak Colapinto'yu geçmeyi başaramadı.

Böylece şampiyonluk son hafta sonu olan İtalya'ya kaldı, ancak ikinci Aron ile fark 38, üçüncü Marti ile fark 39, dolayısıyla bir aksilik olmadığı sürece Bortoleto kupanın bir ucundan tuttu denebilir.

 

Tam sıralama:

1 - T. Barnard

2 - C. Mansell

3 - N. Bedrin

4 - A. Garcia

5 - C. Collet

6 - S. Montoya

7 - S. Florersch

8 - P. Aron

9 - J. Martí

10 - F. Colapinto

11 - G. Bortoleto

12 - Z. O'Sullivan

13 - M. Boya

14 - L. Fornaroli

15 - K. Frederick

16 - D. Beganovic

17 - N. Tsolov

18 - T. Smith

19 - J. Edgar

20 - G. Saucy

21 - R. Villagómez

22 - H. Barter

23 - L. Browning

24 - F. Simonazzi

25 - W. Shin

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F3 Belçika sprint yarışı: Collet kazandı, Bortoleto ve Marti yarış dışı!

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