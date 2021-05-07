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Önceki / Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri
FIA F3 / Barselona Sıralama turları raporu

F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Barselona'da gerçekleştirilecek 2021 F3 sezonunun ilk yarışı öncesinde pole pozisyonu Dennis Hauger'in oldu.

F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu

Formula 3'te sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Barselona'da yapılacak ve sezonun ilk sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta, gerçek anlamda ilk dereceler ilk 7-8 dakikalık bölümün ardından gelmeye başladı.

Jack Doohan 1:33.580'lik zaman turuyla ilk bölümü lider tamamlayan isim oldu. Bu dereceyi geçen ilk isim Jack Hauger'di ancak Doohan 1:33.091 yaparak liderliği tekrar eline geçirdi.

Sürücüler son beş dakikalık bölümde son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar ve Hauger son zaman turunda tüm sektörleri bir araya getirmeyi başararak 1:32.904'le liderliği eline geçirdi.

Doohan da turunu geliştirdi ancak bu tur, Hauger'den 0.006 saniye daha yavaştı.

Kalan üç dakikalık bölümde Hauger'i geçebilen bir isim çıkmadı ve Red Bull'un genç pilotu pole pozisyonunu kazandı.

Doohan 0.006 saniye geride ikinci olurken, Alpine'in genç pilotu ve sezon öncesi testlerinin yıldızı Victor Martins 0.061 saniye geride üçüncü oldu.

Jack Doohan, Trident

Jack Doohan, Trident

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Matteo Nannini 0.209 saniye geride en hızlı dördüncü zamana imza attı. Onu Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti takip etti.

Yakın geçen seansta Olli Caldwell altıncı, Clement Novalak yedinci, Logan Sargeant sekizinci ve David Schumacher dokuzuncu oldu. Ralf'in oğlu, en yavaş Trident sürücüsüydü ve takım arkadaşları Doohan ve Novalak'a geçildi. Yine de en iyi F3 sıralama sonucunu yakaladı.

Caio Collet ise ilk onu tamamladı.

2019 Belçika F2 yarışında büyük bir kaza geçiren ve uzun süre pistlerden uzak kalan Juan Manuel Correa, seansı 13. sırada tamamladı ve iyi bir geri dönüş yaptı.

Charles Leclerc'in kardeşi Arthur ise 15. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 12 1'32.904  
2 Australia Jack Doohan Italy Trident 12 1'32.910 0.006
3 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 12 1'32.965 0.061
4 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 11 1'33.113 0.209
5 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 12 1'33.173 0.269
6 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 12 1'33.184 0.280
7 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 11 1'33.225 0.321
8 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 10 1'33.263 0.359
9 Germany David Schumacher Italy Trident 11 1'33.274 0.370
10 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 12 1'33.305 0.401
11 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 12 1'33.355 0.451
12 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 12 1'33.370 0.466
13 United States Juan Correa France ART Grand Prix 12 1'33.459 0.555
14 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 11 1'33.522 0.618
15 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 12 1'33.535 0.631
16 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 11 1'33.637 0.733
17 Rafael Villagómez Germany HWA AG 11 1'33.675 0.771
18 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 10 1'33.806 0.902
19 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 11 1'33.865 0.961
20 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 11 1'33.876 0.972
21 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'33.881 0.977
22 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 11 1'33.908 1.004
23 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 12 1'33.961 1.057
24 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 10 1'34.024 1.120
25 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 11 1'34.191 1.287
26 Ido Cohen United Kingdom Carlin 11 1'34.333 1.429
27 László Tóth Spain Campos Racing 11 1'34.470 1.566
28 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 10 1'34.775 1.871
29 Pierre-Louis Chovet Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'34.778 1.874
30 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'35.132 2.228
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Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri

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Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri
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Seri FIA F3
Etkinlik Barselona
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Kemal Şengül

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