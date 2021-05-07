F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu
Barselona'da gerçekleştirilecek 2021 F3 sezonunun ilk yarışı öncesinde pole pozisyonu Dennis Hauger'in oldu.
Formula 3'te sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Barselona'da yapılacak ve sezonun ilk sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta, gerçek anlamda ilk dereceler ilk 7-8 dakikalık bölümün ardından gelmeye başladı.
Jack Doohan 1:33.580'lik zaman turuyla ilk bölümü lider tamamlayan isim oldu. Bu dereceyi geçen ilk isim Jack Hauger'di ancak Doohan 1:33.091 yaparak liderliği tekrar eline geçirdi.
Sürücüler son beş dakikalık bölümde son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar ve Hauger son zaman turunda tüm sektörleri bir araya getirmeyi başararak 1:32.904'le liderliği eline geçirdi.
Doohan da turunu geliştirdi ancak bu tur, Hauger'den 0.006 saniye daha yavaştı.
Kalan üç dakikalık bölümde Hauger'i geçebilen bir isim çıkmadı ve Red Bull'un genç pilotu pole pozisyonunu kazandı.
Doohan 0.006 saniye geride ikinci olurken, Alpine'in genç pilotu ve sezon öncesi testlerinin yıldızı Victor Martins 0.061 saniye geride üçüncü oldu.
Jack Doohan, Trident
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Matteo Nannini 0.209 saniye geride en hızlı dördüncü zamana imza attı. Onu Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti takip etti.
Yakın geçen seansta Olli Caldwell altıncı, Clement Novalak yedinci, Logan Sargeant sekizinci ve David Schumacher dokuzuncu oldu. Ralf'in oğlu, en yavaş Trident sürücüsüydü ve takım arkadaşları Doohan ve Novalak'a geçildi. Yine de en iyi F3 sıralama sonucunu yakaladı.
Caio Collet ise ilk onu tamamladı.
2019 Belçika F2 yarışında büyük bir kaza geçiren ve uzun süre pistlerden uzak kalan Juan Manuel Correa, seansı 13. sırada tamamladı ve iyi bir geri dönüş yaptı.
Charles Leclerc'in kardeşi Arthur ise 15. oldu.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|12
|1'32.904
|2
|Jack Doohan
|Trident
|12
|1'32.910
|0.006
|3
|Victor Martins
|MP Motorsport
|12
|1'32.965
|0.061
|4
|Matteo Nannini
|HWA AG
|11
|1'33.113
|0.209
|5
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|12
|1'33.173
|0.269
|6
|Olli Caldwell
|Prema Powerteam
|12
|1'33.184
|0.280
|7
|Clement Novalak
|Trident
|11
|1'33.225
|0.321
|8
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|10
|1'33.263
|0.359
|9
|David Schumacher
|Trident
|11
|1'33.274
|0.370
|10
|Caio Collet
|MP Motorsport
|12
|1'33.305
|0.401
|11
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|12
|1'33.355
|0.451
|12
|Jonny Edgar
|Carlin
|12
|1'33.370
|0.466
|13
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|12
|1'33.459
|0.555
|14
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|11
|1'33.522
|0.618
|15
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|12
|1'33.535
|0.631
|16
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|11
|1'33.637
|0.733
|17
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|11
|1'33.675
|0.771
|18
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|10
|1'33.806
|0.902
|19
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|11
|1'33.865
|0.961
|20
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|11
|1'33.876
|0.972
|21
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|11
|1'33.881
|0.977
|22
|Tijmen van
|MP Motorsport
|11
|1'33.908
|1.004
|23
|Kaylen Frederick
|Carlin
|12
|1'33.961
|1.057
|24
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|10
|1'34.024
|1.120
|25
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|11
|1'34.191
|1.287
|26
|Ido Cohen
|Carlin
|11
|1'34.333
|1.429
|27
|László Tóth
|Campos Racing
|11
|1'34.470
|1.566
|28
|Reshad de
|Charouz Racing System
|10
|1'34.775
|1.871
|29
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|11
|1'34.778
|1.874
|30
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|13
|1'35.132
|2.228
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F3
|Etkinlik
|Barselona
|Alt-etkinlik
|Sıralama
|Editör
|Kemal Şengül