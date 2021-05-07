F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu

Formula 3'te sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Barselona'da yapılacak ve sezonun ilk sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta, gerçek anlamda ilk dereceler ilk 7-8 dakikalık bölümün ardından gelmeye başladı.

Jack Doohan 1:33.580'lik zaman turuyla ilk bölümü lider tamamlayan isim oldu. Bu dereceyi geçen ilk isim Jack Hauger'di ancak Doohan 1:33.091 yaparak liderliği tekrar eline geçirdi.

Sürücüler son beş dakikalık bölümde son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar ve Hauger son zaman turunda tüm sektörleri bir araya getirmeyi başararak 1:32.904'le liderliği eline geçirdi.

Doohan da turunu geliştirdi ancak bu tur, Hauger'den 0.006 saniye daha yavaştı.

Kalan üç dakikalık bölümde Hauger'i geçebilen bir isim çıkmadı ve Red Bull'un genç pilotu pole pozisyonunu kazandı.

Doohan 0.006 saniye geride ikinci olurken, Alpine'in genç pilotu ve sezon öncesi testlerinin yıldızı Victor Martins 0.061 saniye geride üçüncü oldu.

Jack Doohan, Trident Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Matteo Nannini 0.209 saniye geride en hızlı dördüncü zamana imza attı. Onu Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti takip etti.

Yakın geçen seansta Olli Caldwell altıncı, Clement Novalak yedinci, Logan Sargeant sekizinci ve David Schumacher dokuzuncu oldu. Ralf'in oğlu, en yavaş Trident sürücüsüydü ve takım arkadaşları Doohan ve Novalak'a geçildi. Yine de en iyi F3 sıralama sonucunu yakaladı.

Caio Collet ise ilk onu tamamladı.

2019 Belçika F2 yarışında büyük bir kaza geçiren ve uzun süre pistlerden uzak kalan Juan Manuel Correa, seansı 13. sırada tamamladı ve iyi bir geri dönüş yaptı.

Charles Leclerc'in kardeşi Arthur ise 15. oldu.

Sıralama turları sonucu: