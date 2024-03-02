F3 Bahreyn: Williams destekli Browning rahat şekilde kazandı
Williams'ın genç pilotu Luke Browning, Bahreyn'deki ana Formula 3 yarışında zafere ulaştı.
Luke Browning, Hitech Pulse Eight
Formula Motorsport Ltd
Yarışa ilk sıradan başlayan Dino Beganovic, kötü bir startın ardından tüm gride geçildi ve daha ilk saniyelerde büyük hayal kırıklığı yaşamış oldu.
Luke Browning ise sorunsuz startın ardından ilk virajı lider döndü. Christian Mansell, yarışın ilk bölümünün yıldızıydı ve yaptığı peş peşe güzel ataklarla ikinci sıraya kadar çıkmayı başardı.
Fakat ikinci sıraya çıktığında Browning çoktan farkı 1 saniyeye çıkarmıştı. Turlar ilerledikçe Mansell, farkı bir saniyenin altına indirdi ve ilk sekizde herkes birbirinin DRS mesafesindeydi.
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, Sami Meguetounif, Trident
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Mansell, zorlamasına rağmen farkı hiç 0.5 saniyenin altına indiremedi ve Browning son bölümde hata yapmayarak zafere ulaştı.
Mansell ikinci olurken, Tim Tramnitz üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Sami Meguetounif uzun süre ikinci gitse de, ilk üçün dışında kaldı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
Santiago Ramos'un beşinci olduğu yarışta Gabriele Mini altıncı, Leonardo Fornaroli yedinci ve Arvid Lindblad sekizinci oldu.
İlk onu Alexander Dunne ve Oliver Goethe tamamladı.
F3 Bahreyn - Ana yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|22
|
41'08.012
|25
|2
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|22
|
+1.264
41'09.276
|1.264
|18
|3
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|22
|
+2.432
41'10.444
|1.168
|15
|4
|
S. Meguetounif Trident
|5
|22
|
+5.654
41'13.666
|3.222
|12
|5
|
S. Ramos Trident
|6
|22
|
+6.930
41'14.942
|1.276
|10
|6
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|22
|
+8.200
41'16.212
|1.270
|8
|7
|
L. Fornaroli Trident
|4
|22
|
+8.888
41'16.900
|0.688
|6
|1
|8
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|22
|
+9.542
41'17.554
|0.654
|4
|9
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|22
|
+16.619
41'24.631
|7.077
|2
|10
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|22
|
+17.032
41'25.044
|0.413
|1
|11
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|22
|
+18.076
41'26.088
|1.044
|12
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|22
|
+19.451
41'27.463
|1.375
|13
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|22
|
+20.021
41'28.033
|0.570
|2
|14
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|22
|
+21.734
41'29.746
|1.713
|15
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|22
|
+22.676
41'30.688
|0.942
|16
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|22
|
+23.108
41'31.120
|0.432
|17
|S. Montoya Campos Racing
|11
|22
|
+23.679
41'31.691
|0.571
|18
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|22
|
+29.902
41'37.914
|6.223
|19
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|22
|
+30.847
41'38.859
|0.945
|20
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|22
|
+34.409
41'42.421
|3.562
|21
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|22
|
+35.839
41'43.851
|1.430
|22
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|22
|
+37.465
41'45.477
|1.626
|23
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|22
|
+41.131
41'49.143
|3.666
|24
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|22
|
+42.347
41'50.359
|1.216
|25
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|22
|
+52.341
42'00.353
|9.994
|26
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|22
|
+53.921
42'01.933
|1.580
|27
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|22
|
+59.979
42'07.991
|6.058
|28
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|22
|
+1'03.836
42'11.848
|3.857
|29
|
M. Boya Campos Racing
|12
|22
|
+1'28.231
42'36.243
|24.395
|dnf
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|21
|
+1 Lap
40'00.330
|1 Lap
|Yarış dışı
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