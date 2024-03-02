F3 Bahreyn: Williams destekli Browning rahat şekilde kazandı

Yarışa ilk sıradan başlayan Dino Beganovic, kötü bir startın ardından tüm gride geçildi ve daha ilk saniyelerde büyük hayal kırıklığı yaşamış oldu.

Luke Browning ise sorunsuz startın ardından ilk virajı lider döndü. Christian Mansell, yarışın ilk bölümünün yıldızıydı ve yaptığı peş peşe güzel ataklarla ikinci sıraya kadar çıkmayı başardı.

Fakat ikinci sıraya çıktığında Browning çoktan farkı 1 saniyeye çıkarmıştı. Turlar ilerledikçe Mansell, farkı bir saniyenin altına indirdi ve ilk sekizde herkes birbirinin DRS mesafesindeydi.

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, Sami Meguetounif, Trident Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mansell, zorlamasına rağmen farkı hiç 0.5 saniyenin altına indiremedi ve Browning son bölümde hata yapmayarak zafere ulaştı.

Mansell ikinci olurken, Tim Tramnitz üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Sami Meguetounif uzun süre ikinci gitse de, ilk üçün dışında kaldı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Santiago Ramos'un beşinci olduğu yarışta Gabriele Mini altıncı, Leonardo Fornaroli yedinci ve Arvid Lindblad sekizinci oldu.

İlk onu Alexander Dunne ve Oliver Goethe tamamladı.

F3 Bahreyn - Ana yarış sonucu: