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FIA F3 Bahreyn
Yarış raporu

F3 Bahreyn: Williams destekli Browning rahat şekilde kazandı

Williams'ın genç pilotu Luke Browning, Bahreyn'deki ana Formula 3 yarışında zafere ulaştı.

Ezel Tan
Luke Browning, Hitech Pulse Eight

Luke Browning, Hitech Pulse Eight

Formula Motorsport Ltd

Yarışa ilk sıradan başlayan Dino Beganovic, kötü bir startın ardından tüm gride geçildi ve daha ilk saniyelerde büyük hayal kırıklığı yaşamış oldu.

Luke Browning ise sorunsuz startın ardından ilk virajı lider döndü. Christian Mansell, yarışın ilk bölümünün yıldızıydı ve yaptığı peş peşe güzel ataklarla ikinci sıraya kadar çıkmayı başardı.

Fakat ikinci sıraya çıktığında Browning çoktan farkı 1 saniyeye çıkarmıştı. Turlar ilerledikçe Mansell, farkı bir saniyenin altına indirdi ve ilk sekizde herkes birbirinin DRS mesafesindeydi.

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, Sami Meguetounif, Trident

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, Sami Meguetounif, Trident

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mansell, zorlamasına rağmen farkı hiç 0.5 saniyenin altına indiremedi ve Browning son bölümde hata yapmayarak zafere ulaştı.

Mansell ikinci olurken, Tim Tramnitz üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Sami Meguetounif uzun süre ikinci gitse de, ilk üçün dışında kaldı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Santiago Ramos'un beşinci olduğu yarışta Gabriele Mini altıncı, Leonardo Fornaroli yedinci ve Arvid Lindblad sekizinci oldu.

İlk onu Alexander Dunne ve Oliver Goethe tamamladı.

F3 Bahreyn - Ana yarış sonucu:

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
L. Browning Hitech Pulse-Eight
14 22

41'08.012

25
2
C. Mansell ART Grand Prix
23 22

+1.264

41'09.276

1.264 18
3
T. Tramnitz MP Motorsport
7 22

+2.432

41'10.444

1.168 15
4
S. Meguetounif Trident
5 22

+5.654

41'13.666

3.222 12
5
S. Ramos Trident
6 22

+6.930

41'14.942

1.276 10
6
G. Minì Prema Powerteam
2 22

+8.200

41'16.212

1.270 8
7
L. Fornaroli Trident
4 22

+8.888

41'16.900

0.688 6 1
8
A. Lindblad Prema Powerteam
3 22

+9.542

41'17.554

0.654 4
9
A. Dunne MP Motorsport
9 22

+16.619

41'24.631

7.077 2
10
O. Goethe Campos Racing
10 22

+17.032

41'25.044

0.413 1
11
N. Tsolov ART Grand Prix
25 22

+18.076

41'26.088

1.044
12
N. León Van Amersfoort Racing
20 22

+19.451

41'27.463

1.375
13
D. Beganovic Prema Powerteam
1 22

+20.021

41'28.033

0.570 2
14
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
15 22

+21.734

41'29.746

1.713
15
L. Van ART Grand Prix
24 22

+22.676

41'30.688

0.942
16
C. Wurz Jenzer Motorsport
17 22

+23.108

41'31.120

0.432
17 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 22

+23.679

41'31.691

0.571
18
N. Bedrin PHM AIX Racing
27 22

+29.902

41'37.914

6.223
19
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
19 22

+30.847

41'38.859

0.945
20
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
26 22

+34.409

41'42.421

3.562
21
C. Voisin Rodin Motorsport
29 22

+35.839

41'43.851

1.430
22
T. Smith Van Amersfoort Racing
22 22

+37.465

41'45.477

1.626
23
J. Loake Rodin Motorsport
31 22

+41.131

41'49.143

3.666
24
M. Esterson Jenzer Motorsport
18 22

+42.347

41'50.359

1.216
25
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
30 22

+52.341

42'00.353

9.994
26
C. Shields Hitech Pulse-Eight
16 22

+53.921

42'01.933

1.580
27
J. Dufek PHM AIX Racing
28 22

+59.979

42'07.991

6.058
28
K. Sztuka MP Motorsport
8 22

+1'03.836

42'11.848

3.857
29
M. Boya Campos Racing
12 22

+1'28.231

42'36.243

24.395
dnf Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 21

+1 Lap

40'00.330

1 Lap Yarış dışı
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Önceki haber F3 Bahreyn: Lindblad çıktığı ilk yarışı kazandı!

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