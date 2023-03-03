F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

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Kısa süre önce Alpine bünyesine katılan Mini, seansın bitimine iki dakika kala 1.47.055'lik derecesiyle liderliğini sağlamlaştırdı ve kalan iki dakikada piste çıkan hiçbir sürücü bu zamanın ötesine geçemedi.

Geçen sezon FRECA'da yarışan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Mini, böylece yeni macerasının henüz ilk sıralama seansında pole pozisyonuna ulaştı!

30 dakikalık seansın henüz ilk dakikalarında gaza basan Mini, ilk turların ardından Campos sürücüsü Pepe Marti'nin önünde liderdi.

Son turunu seansın bitimine iki dakika kala atan Mini'nin iyi bir derece elde etmesine rağmen risk aldığı söylenebilir, nitekim birçok sürücü de aynı dakikalarda zaman turlarıyla geliyorlardı -ancak hiçbiri Mini'yi geçecek kadar iyi değildi.

İkinci sıra Trident sürücüsü Gabriel Bortoleto'ya giderken, ilk üçü ART ile serideki ikinci sezonuna giren eski FRECA şampiyonu Gregoire Saucy tamamladı.

Bortoleto'nun derecesi 1.47.112, bu da Mini'nin ne kadar büyük bir risk aldığını kanıtlar nitelikte.

Gabriel Bortoleto, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

Son Euroformula Open şampiyonu ve Campos Racing sürücüsü Oliver Goethe dördüncü, çaylak takım arkadaşı Hugh Barter ise beşinci sırada.

Carlin'den ART'a geçiş yapan Kaylen Frederick altıncı, Trident sürücüsü Leonardo Fornaroli yedinci sırada.

Prema'nın şampiyonluk savaşı vermesi beklenen üçlüsü ise ilk onu tamamladı: Ferrari bünyesinde yer alan Dino Beganovic sekiz, Mercedes bünyesinde yer alan Paul Aron dokuz, Williams bünyesinde yer alan Zak O'Sullivan ise onuncu sırada.

Williams'ın bünyesine kattığı Franco Colapinto 13. sırada kalırken, resmi olarak Alpine Akademi'ne katılan Nikola Tsolov 17, son anda koltuk bulabilen 2022 GB3 şampiyonu Luke Browning ise 18. sırada yer aldılar.

Seriye dönen Sophia Floersch ise 24. sırada.

FIA F3 Bahreyn - Sıralama Turları Sonuç Tablosu