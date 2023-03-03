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F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

Hitech Pulse-Eight sürücüsü Gabriele Mini, kariyerinin henüz ilk sıralama seansında durdurulamaz bir performansa imza attı ve pole pozisyonuna ulaştı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!
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Kısa süre önce Alpine bünyesine katılan Mini, seansın bitimine iki dakika kala 1.47.055'lik derecesiyle liderliğini sağlamlaştırdı ve kalan iki dakikada piste çıkan hiçbir sürücü bu zamanın ötesine geçemedi. 

Geçen sezon FRECA'da yarışan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Mini, böylece yeni macerasının henüz ilk sıralama seansında pole pozisyonuna ulaştı!

30 dakikalık seansın henüz ilk dakikalarında gaza basan Mini, ilk turların ardından Campos sürücüsü Pepe Marti'nin önünde liderdi.

Son turunu seansın bitimine iki dakika kala atan Mini'nin iyi bir derece elde etmesine rağmen risk aldığı söylenebilir, nitekim birçok sürücü de aynı dakikalarda zaman turlarıyla geliyorlardı -ancak hiçbiri Mini'yi geçecek kadar iyi değildi.

İkinci sıra Trident sürücüsü Gabriel Bortoleto'ya giderken, ilk üçü ART ile serideki ikinci sezonuna giren eski FRECA şampiyonu Gregoire Saucy tamamladı.

Bortoleto'nun derecesi 1.47.112, bu da Mini'nin ne kadar büyük bir risk aldığını kanıtlar nitelikte.

Gabriel Bortoleto, Trident

Gabriel Bortoleto, Trident

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Son Euroformula Open şampiyonu ve Campos Racing sürücüsü Oliver Goethe dördüncü, çaylak takım arkadaşı Hugh Barter ise beşinci sırada.

Carlin'den ART'a geçiş yapan Kaylen Frederick altıncı, Trident sürücüsü Leonardo Fornaroli yedinci sırada.

Prema'nın şampiyonluk savaşı vermesi beklenen üçlüsü ise ilk onu tamamladı: Ferrari bünyesinde yer alan Dino Beganovic sekiz, Mercedes bünyesinde yer alan Paul Aron dokuz, Williams bünyesinde yer alan Zak O'Sullivan ise onuncu sırada. 

Williams'ın bünyesine kattığı Franco Colapinto 13. sırada kalırken, resmi olarak Alpine Akademi'ne katılan Nikola Tsolov 17, son anda koltuk bulabilen 2022 GB3 şampiyonu Luke Browning ise 18. sırada yer aldılar.

Seriye dönen Sophia Floersch ise 24. sırada.

FIA F3 Bahreyn - Sıralama Turları Sonuç Tablosu

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 11 1'47.055     181.992
2 Gabriel Bortoleto Italy Trident 12 1'47.112 0.057 0.057 181.895
3 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 10 1'47.166 0.111 0.054 181.803
4 Oliver Goethe Italy Trident 12 1'47.190 0.135 0.024 181.763
5 Hugh Barter Spain Campos Racing 12 1'47.274 0.219 0.084 181.620
6 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 11 1'47.283 0.228 0.009 181.605
7 Leonardo Fornaroli Italy Trident 12 1'47.290 0.235 0.007 181.593
8 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 11 1'47.320 0.265 0.030 181.543
9 Paul Aron Italy Prema Powerteam 11 1'47.322 0.267 0.002 181.539
10 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 11 1'47.344 0.289 0.022 181.502
11 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'47.371 0.316 0.027 181.456
12 Pepe Martí Spain Campos Racing 12 1'47.391 0.336 0.020 181.423
13 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 12 1'47.398 0.343 0.007 181.411
14 Christian Mansell Spain Campos Racing 12 1'47.451 0.396 0.053 181.321
15 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 12 1'47.476 0.421 0.025 181.279
16 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 12 1'47.535 0.480 0.059 181.180
17 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 10 1'47.593 0.538 0.058 181.082
18 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 12 1'47.694 0.639 0.101 180.912
19 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 12 1'47.885 0.830 0.191 180.592
20 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 13 1'47.950 0.895 0.065 180.483
21 Oliver Gray Rodin Carlin 12 1'48.200 1.145 0.250 180.066
22 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'48.203 1.148 0.003 180.061
23 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 11 1'48.515 1.460 0.312 179.543
24 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 11 1'48.659 1.604 0.144 179.305
25 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 12 1'48.665 1.610 0.006 179.296
26 Hunter Yeany Rodin Carlin 12 1'48.685 1.630 0.020 179.263
27 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'48.687 1.632 0.002 179.259
28 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'49.184 2.129 0.497 178.443
29 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 11 1'49.465 2.410 0.281 177.985
30 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 11 2'01.193 14.138 11.728 160.761
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