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F3 Bahreyn: Marti ilk kez galip, Colapinto ikinci!

Pepe Marti, ikinci sıradan başladığı ve iki kez güvenlik aracıyla yarıda kesilen yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek Formula 3'teki ilk galibiyetini elde etti!

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F3 Bahreyn: Marti ilk kez galip, Colapinto ikinci!
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Seriye geçen yıl adım atan ancak oldukça zor bir çaylak sezonu geçiren Marti, ilk puanlarını Monza'daki son yarışta dokuzuncu olarak almış ve sezonu ancak 26. tamamlayabilmişti.

Bu sezona daha güçlü bir başlangıç yapan ve sıralama turlarında 11. olmasının ardından ters grid kapsamında sprint yarışına ikinci sıradan başlayan Marti'nin yarışta da güçlü olması bekleniyordu.

Startta yerini Caio Collet'e kaptıran Marti, ikinci turda başlayan ilk güvenlik aracı periyodunun ardından yeniden ikinciliği geri aldı. İkinci güvenlik aracı periyodunun ardından hızlıca lider Franco Colapinto'yu sıkıştırmaya başlayan ve arka arkaya üç kez 4. virajda atak yapan Marti son denemesinde başarılı oldu ve liderliğe yükseldi.

Son turlarda Colapinto'nun baskısından da kurtulan İspanyol sürücü, böylece hem serideki ilk podyumuna, hem de ilk galibiyetine ulaşmayı başardı. Fernando Alonso'nun öğrencilerinden olan Marti, yarışın ardından mentoru tarafından tebrik de edildi.

Williams bünyesine katılan Colapinto ikinci olurken, podyumu Alpine bünyesinden ayrılan Caio Collet tamamladı.

Prema'nın çaylak ikilisi de iyi bir başlangıç yaptı; pist üstünde sık sık karşı karşıya gelen Dino Beganovic ve Paul Aron, yarışı sırayla dördüncü ve beşinci tamamladılar.

 

Yarış özeti

Yarışın startı nispeten sorunsuz geçildi. Ön tarafta Colapinto yerini korurken ilk virajda dıştan atak deneyen ancak başarısız olan Marti çizgisini kaybetmesi sonucu Collet'in arkasında üçüncülüğe geriledi.

Arkalarda ise yarın pole pozisyonunda olacak Gabriele Mini gridde çakılı kaldı. 4-5 saniye sonra yola devam edebilen Mini, buna rağmen epey zaman kaybetti ve kendini en arkada buldu.

İkinci tur Gabriel Bortoleto ile Rafael Villagomez'in temas etmesi ve Villagomez'in bariyerlere çarparak yarış dışı kalması sonucu yarışın ilk güvenlik aracını gördük.

Yedinci turda yarış yeniden başladı. Henüz ilk frenlemede Marti yeniden ikinciliğe yükselirken, Paul Aron ve Dino Beganovic dördüncülük mücadelesi vermekteydi.

Ancak kısa süre sonra yeniden güvenlik aracı çıktı, bunun sebebi son GB3 şampiyonu Luke Browning'in 2. virajda spin atarak yarışa veda etmesiydi.

Pepe Marti, Campos Racing

Pepe Marti, Campos Racing

Photo by: Campos Racing

12. turda yarış yeniden başladı. Bir kez daha ilk frenlemeden itibaren oldukça agresif davranan Marti, üç tur atak denedikten sonra 14. turda dördüncü virajda şık bir atakla liderliğe yükseldi.

Podyumun hemen dışında ise Aron-Beganovic mücadelesi devam etmekteydi. Birçok kez birbirini geçen ikilinin önde kalanı, 17. turda yerini sağlamlaştıran son FRECA şampiyonu Beganovic oldu.

Altıncı sıra geçen yıl çıktığı iki yarışta göz dolduran Oliver Goethe'ye giderken, Gregoire Saucy yedi, Leonardo Fornaroli sekizinci oldu.

İlk onu ise Jonny Edgar ve Sebastian Montoya tamamladılar.

 

F3 Bahreyn - Sprint Yarışı Sonuç Tablosu

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Pepe Martí
Spain Campos Racing 19
2 Argentina Franco Colapinto
Netherlands MP Motorsport 19 1.8
3 Brazil Caio Collet
Netherlands Van Amersfoort Racing 19 5.8
4 Dino Beganovic
Italy Prema Powerteam 19 9.0
5 Paul Aron
Italy Prema Powerteam 19 9.8
6 Oliver Goethe
Italy Trident 19 10.6
7 Switzerland Gregoire Saucy
France ART Grand Prix 19 11.1
8 Leonardo Fornaroli
Italy Trident 19 11.7
9 United Kingdom Jonny Edgar
Netherlands MP Motorsport 19 12.3
10 Colombia Sebastian Montoya
Hitech Pulse-Eight 19 12.8
11 Hugh Barter
Spain Campos Racing 19 13.6
12 Gabriel Bortoleto
Italy Trident 19 14.1
13 United Kingdom Zak O'Sullivan
Italy Prema Powerteam 19 14.8
14 Christian Mansell
Spain Campos Racing 19 15.8
15 Taylor Barnard
Switzerland Jenzer Motorsport 19 17.4
16 Mari Boya
Netherlands MP Motorsport 19 18.0
17 Nikita Bedrin
Switzerland Jenzer Motorsport 19 19.2
18 Gabriele Minì
Hitech Pulse-Eight 19 19.6
19 Israel Ido Cohen
Rodin Carlin 19 23.4
20 Hunter Yeany
Rodin Carlin 19 24.6
21 Oliver Gray
Rodin Carlin 19 25.0
22 Germany Sophia Floersch
PHM Racing by Charouz 19 25.3
23 Tommy Smith
Netherlands Van Amersfoort Racing 19 25.9
24 Roberto Faria
PHM Racing by Charouz 19 38.5
25 Piotr Wiśnicki
PHM Racing by Charouz 19 45.2
26 Nikola Tsolov
France ART Grand Prix 19 47.7
27 Alex Garcia
Switzerland Jenzer Motorsport 19 1'01.7
28 United States Kaylen Frederick
France ART Grand Prix 19 1'25.3
Luke Browning
Hitech Pulse-Eight 6 13 laps
Mexico Rafael Villagomez
Netherlands Van Amersfoort Racing 1 18 laps
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