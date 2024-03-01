F3 Bahreyn: Lindblad çıktığı ilk yarışı kazandı!

Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk Formula 3 yarışı harika mücadelelere sahne oldu. İlk turun ardından Nikola Tsolov liderdi ve uzun süre Laurens van Hoepen'e karşı yerini korumayı başardı.

Sonrasında ikincilik Arvid Lindblad'a geçti ve bitime 5 tur kala da Tsolov'u baskı altına almaya başladı.

İlk hamleyi savuşturan Tsolov, tekrar liderliği almayı başardı.

Fakat bir tur sonra Lindblad bir atak daha yaparak yarışın yeni lideri oldu ve hemen uzaklaşmaya başladı.

Üçüncülük için de Fornaroli bastırmaya başladı. Tsolov tempo kaybetmeye devam etmesinin ardından hem Van Hoepen hem de Fornaroli'ye geçilerek dördüncü sıraya kadar düştü.

Son turda ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Lindblad rahat şekilde ilk Formula 3 zaferini elde etti.

Van Hoepen ikinci olurken Fornaroli üçüncü ve Tsolov dördüncü oldu.

Bahreyn F3 - Sprint yarışı sonucu:

Temel bilgi Ekstra bilgi Ekstra bilgi Sürücü hakkında 1 - 4 Temel bilgi Ekstra bilgi 1 - 2 Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1 A. Lindblad Prema Powerteam 3 19 - 10 2 L. Van ART Grand Prix 24 19 +5.400 5.4 5.400 9 1 3 L. Fornaroli Trident 4 19 +5.500 5.5 0.100 8 4 N. Tsolov ART Grand Prix 25 19 +6.700 6.7 1.200 7 5 T. Tramnitz MP Motorsport 7 19 +6.900 6.9 0.200 6 6 M. Esterson Jenzer Motorsport 18 19 +8.400 8.4 1.500 5 7 G. Minì Prema Powerteam 2 19 +8.400 8.4 0.000 4 8 M. Boya Campos Racing 12 19 +9.100 9.1 0.700 3 9 O. Goethe Campos Racing 10 19 +9.900 9.9 0.800 2 10 S. Meguetounif Trident 5 19 +11.200 11.2 1.300 1 11 M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight 15 19 +12.500 12.5 1.300 12 A. Dunne MP Motorsport 9 19 +13.000 13.0 0.500 13 N. Bedrin PHM AIX Racing 27 19 +14.900 14.9 1.900 14 C. Mansell ART Grand Prix 23 19 +19.200 19.2 4.300 15 L. Browning Hitech Pulse-Eight 14 19 +19.500 19.5 0.300 16 T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing 26 19 +19.700 19.7 0.200 17 C. Voisin Rodin Motorsport 29 19 +21.100 21.1 1.400 18 S. Montoya Campos Racing 11 19 +22.900 22.9 1.800 19 C. Wurz Jenzer Motorsport 17 19 +24.600 24.6 1.700 20 N. León Van Amersfoort Racing 20 19 +25.100 25.1 0.500 21 K. Sztuka MP Motorsport 8 19 +26.600 26.6 1.500 22 S. Ramos Trident 6 19 +27.300 27.3 0.700 23 S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 19 +28.100 28.1 0.800 24 J. Dufek PHM AIX Racing 28 19 +37.800 37.8 9.700 25 P. Wiśnicki Rodin Motorsport 30 19 +38.200 38.2 0.400 26 C. Shields Hitech Pulse-Eight 16 19 +40.000 40.0 1.800 27 J. Loake Rodin Motorsport 31 19 +40.700 40.7 0.700 28 T. Smith Van Amersfoort Racing 22 19 +1'00.400 1'00.4 19.700 29 D. Beganovic Prema Powerteam 1 19 +1'30.000 1'30.0 29.600 2 dnf M. Zagazeta Jenzer Motorsport 19 15 4 laps Yarış dışı