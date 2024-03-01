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FIA F3 Bahreyn
Yarış raporu

F3 Bahreyn: Lindblad çıktığı ilk yarışı kazandı!

Arvid Lindblad, Bahreyn'de gerçekleştirilen sprint yarışında zafere ulaşan isim oldu.

Sam Hall Ezel Tan
Güncel:
Arvid Lindblad, Prema Racing

Arvid Lindblad, Prema Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk Formula 3 yarışı harika mücadelelere sahne oldu. İlk turun ardından Nikola Tsolov liderdi ve uzun süre Laurens van Hoepen'e karşı yerini korumayı başardı.

Sonrasında ikincilik Arvid Lindblad'a geçti ve bitime 5 tur kala da Tsolov'u baskı altına almaya başladı.

İlk hamleyi savuşturan Tsolov, tekrar liderliği almayı başardı.

Fakat bir tur sonra Lindblad bir atak daha yaparak yarışın yeni lideri oldu ve hemen uzaklaşmaya başladı.

Üçüncülük için de Fornaroli bastırmaya başladı. Tsolov tempo kaybetmeye devam etmesinin ardından hem Van Hoepen hem de Fornaroli'ye geçilerek dördüncü sıraya kadar düştü.

Son turda ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Lindblad rahat şekilde ilk Formula 3 zaferini elde etti.

Van Hoepen ikinci olurken Fornaroli üçüncü ve Tsolov dördüncü oldu.

Bahreyn F3 - Sprint yarışı sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 19

-

       10    
2
L. Van ART Grand Prix
 24 19

+5.400

5.4

 5.400     9   1
3
L. Fornaroli Trident
 4 19

+5.500

5.5

 0.100     8    
4
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 19

+6.700

6.7

 1.200     7    
5
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 19

+6.900

6.9

 0.200     6    
6
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 19

+8.400

8.4

 1.500     5    
7
G. Minì Prema Powerteam
 2 19

+8.400

8.4

 0.000     4    
8
M. Boya Campos Racing
 12 19

+9.100

9.1

 0.700     3    
9
O. Goethe Campos Racing
 10 19

+9.900

9.9

 0.800     2    
10
S. Meguetounif Trident
 5 19

+11.200

11.2

 1.300     1    
11
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 19

+12.500

12.5

 1.300          
12
A. Dunne MP Motorsport
 9 19

+13.000

13.0

 0.500          
13
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 19

+14.900

14.9

 1.900          
14
C. Mansell ART Grand Prix
 23 19

+19.200

19.2

 4.300          
15
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 19

+19.500

19.5

 0.300          
16
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 19

+19.700

19.7

 0.200          
17
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 19

+21.100

21.1

 1.400          
18 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 19

+22.900

22.9

 1.800          
19
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 19

+24.600

24.6

 1.700          
20
N. León Van Amersfoort Racing
 20 19

+25.100

25.1

 0.500          
21
K. Sztuka MP Motorsport
 8 19

+26.600

26.6

 1.500          
22
S. Ramos Trident
 6 19

+27.300

27.3

 0.700          
23 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 19

+28.100

28.1

 0.800          
24
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 19

+37.800

37.8

 9.700          
25
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 19

+38.200

38.2

 0.400          
26
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 19

+40.000

40.0

 1.800          
27
J. Loake Rodin Motorsport
 31 19

+40.700

40.7

 0.700          
28
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 19

+1'00.400

1'00.4

 19.700          
29
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 19

+1'30.000

1'30.0

 29.600         2
dnf
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 15

4 laps

         Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  
Luke Browning, Hitech Pulse Eight

Luke Browning, Hitech Pulse Eight

Photo by: Formula Motorsport Ltd

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