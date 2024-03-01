F3 Bahreyn: Lindblad çıktığı ilk yarışı kazandı!
Arvid Lindblad, Bahreyn'de gerçekleştirilen sprint yarışında zafere ulaşan isim oldu.
Arvid Lindblad, Prema Racing
Mark Sutton / Motorsport Images
Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk Formula 3 yarışı harika mücadelelere sahne oldu. İlk turun ardından Nikola Tsolov liderdi ve uzun süre Laurens van Hoepen'e karşı yerini korumayı başardı.
Sonrasında ikincilik Arvid Lindblad'a geçti ve bitime 5 tur kala da Tsolov'u baskı altına almaya başladı.
İlk hamleyi savuşturan Tsolov, tekrar liderliği almayı başardı.
Fakat bir tur sonra Lindblad bir atak daha yaparak yarışın yeni lideri oldu ve hemen uzaklaşmaya başladı.
Üçüncülük için de Fornaroli bastırmaya başladı. Tsolov tempo kaybetmeye devam etmesinin ardından hem Van Hoepen hem de Fornaroli'ye geçilerek dördüncü sıraya kadar düştü.
Son turda ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Lindblad rahat şekilde ilk Formula 3 zaferini elde etti.
Van Hoepen ikinci olurken Fornaroli üçüncü ve Tsolov dördüncü oldu.
Bahreyn F3 - Sprint yarışı sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|19
|
-
|10
|2
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|19
|
+5.400
5.4
|5.400
|9
|1
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|19
|
+5.500
5.5
|0.100
|8
|4
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|19
|
+6.700
6.7
|1.200
|7
|5
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|19
|
+6.900
6.9
|0.200
|6
|6
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|19
|
+8.400
8.4
|1.500
|5
|7
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|19
|
+8.400
8.4
|0.000
|4
|8
|
M. Boya Campos Racing
|12
|19
|
+9.100
9.1
|0.700
|3
|9
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|19
|
+9.900
9.9
|0.800
|2
|10
|
S. Meguetounif Trident
|5
|19
|
+11.200
11.2
|1.300
|1
|11
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|19
|
+12.500
12.5
|1.300
|12
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|19
|
+13.000
13.0
|0.500
|13
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|19
|
+14.900
14.9
|1.900
|14
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|19
|
+19.200
19.2
|4.300
|15
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|19
|
+19.500
19.5
|0.300
|16
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|19
|
+19.700
19.7
|0.200
|17
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|19
|
+21.100
21.1
|1.400
|18
|S. Montoya Campos Racing
|11
|19
|
+22.900
22.9
|1.800
|19
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|19
|
+24.600
24.6
|1.700
|20
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|19
|
+25.100
25.1
|0.500
|21
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|19
|
+26.600
26.6
|1.500
|22
|
S. Ramos Trident
|6
|19
|
+27.300
27.3
|0.700
|23
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|19
|
+28.100
28.1
|0.800
|24
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|19
|
+37.800
37.8
|9.700
|25
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|19
|
+38.200
38.2
|0.400
|26
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|19
|
+40.000
40.0
|1.800
|27
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|19
|
+40.700
40.7
|0.700
|28
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|19
|
+1'00.400
1'00.4
|19.700
|29
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|19
|
+1'30.000
1'30.0
|29.600
|2
|dnf
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|15
|
4 laps
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Luke Browning, Hitech Pulse Eight
Photo by: Formula Motorsport Ltd
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