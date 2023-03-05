F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!

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İlk virajda liderliği Gabriele Bortoleto'ya kaybeden, kısa süre sonra da Gregoire Saucy'e geçilen Mini, buna rağmen hızlıydı ve henüz dördüncü turda çok agresif savunma yapan Saucy'i zor bir noktada geçerek ikinciliği geri aldı.

Altıncı turda çıkan güvenlik aracı periyodunun ardından Bortoleto'yu geçeren liderliği geri alan Mini'yi buna rağmen kabus gibi turlar bekliyordu, nitekim start prosedürü ihlali nedeniyle beş saniye ceza almıştı!

Bortoleto ile farkı açamayan Mini hiç olmazsa podyumu koruyacak gibi görünüyordu, ancak şansı tur çıkan güvenlik aracının ardından tamamen ortadan kalktı.

Damalı bayrağı ilk sırada gören Mini cezanın ardından ancak sekizinci olabilirken Bortoleto galibiyete uzandı. Podyumu tamamlayan isimlerse son Euroformula Open şampiyonu Oliver Goethe ve son FRECA şampiyonu Dino Beganovic oldular. İki isim de serideki ilk podyumlarını elde ettiler.

Bortoleto'nun galibiyeti, bu hafta sonu gerçekleşen iki yarışı da Fernando Alonso'nun öğrencilerinin kazanması anlamına geliyor; dün de Pepe Marti galibiyete ulaşmıştı.

Yarış özeti

Mücadele startta Mini'nin liderliği kaybetmesiyle başladı. Bortoleto iyi bir ivmelenmeyle liderliğe yükselirken, kısa süre sonra da Saucy ikinciliği aldı.

Hızını koruyan Mini sonraki üç tur boyunca rakibini zorlayarak ikinciliği geri aldı, ancak Bortoleto çoktan farkı 3.5 saniyeye çıkarmıştı.

Altıncı turda VAR sürücüsü Tommy Smith 8. virajda spin attı ve aracını bir süre çalıştıramadı, bu sırada MP sürücüsü Mari Boya ile temas etti. Boya süspansiyonundaki hasarın ardından kenara çekip yarışa veda ederken güvenlik aracı piste girdi.

Yarış 10. turda yeniden başladı ve Mini 6. ve 7. virajlarda liderliği geri almayı başardı -ancak tam bu esnada kendisine beş saniye ceza geldi, dolayısıyla galibiyet için fark açmak zorundaydı.

Bu farkı açamayan Mini hiç olmazsa podyumu koruyacak pozisyondaydı, ancak sondan bir önceki tur yine Tommy Smith sahneye çıktı ve Roberto Faria'ya iyimser bir atak yapmasının ardından süspansiyonunu kırarak yarış dışı kaldı.

Smith bu temasın ardından yarışa veda ederken yeniden güvenlik aracı girdi ve farklar tamamen kapandı; bu da Mini'nin podyum umutlarını tamamen söndürdü.

Bortoleto galibiyete ulaşırken bitime yedi tur kala Saucy'i geçen Goethe ikinci,

Son Formula Regional Avrupa şampiyonu Dino Beganovic Prema adına üçüncü sırayı alarak, yarışmanın sonlarında Saucy'yi geçtikten sonra serideki ilk podyumunu elde etti.

Saucy dördüncü olurken, yarışın ortasından itibaren peş peşe geçişler yapan son GB3 şampiyonu Luke Browning beşinci, sprint yarışının galibi Pepe Marti altıncı, Kaylen Frederick ise yedinciydi.

İlk onu tamamlayan isimlerse Mini, eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya ve takım arkadaşı Beganovic'e göre daha dağınık bir yarış geçiren Paul Aron oldu.

F3 Bahreyn - Yarış sonuçları