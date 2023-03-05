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F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!

Gabriel Bortoleto damalı bayrağı ikinci sırada görse dahi Gabriele Mini'nin beş saniye cezası sayesinde serideki ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Megan White
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Çeviren:
Altay Gök
F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!
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İlk virajda liderliği Gabriele Bortoleto'ya kaybeden, kısa süre sonra da Gregoire Saucy'e geçilen Mini, buna rağmen hızlıydı ve henüz dördüncü turda çok agresif savunma yapan Saucy'i zor bir noktada geçerek ikinciliği geri aldı.

Altıncı turda çıkan güvenlik aracı periyodunun ardından Bortoleto'yu geçeren liderliği geri alan Mini'yi buna rağmen kabus gibi turlar bekliyordu, nitekim start prosedürü ihlali nedeniyle beş saniye ceza almıştı!

Bortoleto ile farkı açamayan Mini hiç olmazsa podyumu koruyacak gibi görünüyordu, ancak şansı tur çıkan güvenlik aracının ardından tamamen ortadan kalktı. 

Damalı bayrağı ilk sırada gören Mini cezanın ardından ancak sekizinci olabilirken Bortoleto galibiyete uzandı. Podyumu tamamlayan isimlerse son Euroformula Open şampiyonu Oliver Goethe ve son FRECA şampiyonu Dino Beganovic oldular. İki isim de serideki ilk podyumlarını elde ettiler.

Bortoleto'nun galibiyeti, bu hafta sonu gerçekleşen iki yarışı da Fernando Alonso'nun öğrencilerinin kazanması anlamına geliyor; dün de Pepe Marti galibiyete ulaşmıştı.

 

Yarış özeti

Mücadele startta Mini'nin liderliği kaybetmesiyle başladı. Bortoleto iyi bir ivmelenmeyle liderliğe yükselirken, kısa süre sonra da Saucy ikinciliği aldı.

Hızını koruyan Mini sonraki üç tur boyunca rakibini zorlayarak ikinciliği geri aldı, ancak Bortoleto çoktan farkı 3.5 saniyeye çıkarmıştı.

Altıncı turda VAR sürücüsü Tommy Smith 8. virajda spin attı ve aracını bir süre çalıştıramadı, bu sırada MP sürücüsü Mari Boya ile temas etti. Boya süspansiyonundaki hasarın ardından kenara çekip yarışa veda ederken güvenlik aracı piste girdi.

Yarış 10. turda yeniden başladı ve Mini 6. ve 7. virajlarda liderliği geri almayı başardı -ancak tam bu esnada kendisine beş saniye ceza geldi, dolayısıyla galibiyet için fark açmak zorundaydı.

Bu farkı açamayan Mini hiç olmazsa podyumu koruyacak pozisyondaydı, ancak sondan bir önceki tur yine Tommy Smith sahneye çıktı ve Roberto Faria'ya iyimser bir atak yapmasının ardından süspansiyonunu kırarak yarış dışı kaldı.

Smith bu temasın ardından yarışa veda ederken yeniden güvenlik aracı girdi ve farklar tamamen kapandı; bu da Mini'nin podyum umutlarını tamamen söndürdü.

Bortoleto galibiyete ulaşırken bitime yedi tur kala Saucy'i geçen Goethe ikinci, 

Son Formula Regional Avrupa şampiyonu Dino Beganovic Prema adına üçüncü sırayı alarak, yarışmanın sonlarında Saucy'yi geçtikten sonra serideki ilk podyumunu elde etti.

Saucy dördüncü olurken, yarışın ortasından itibaren peş peşe geçişler yapan son GB3 şampiyonu Luke Browning beşinci, sprint yarışının galibi Pepe Marti altıncı, Kaylen Frederick ise yedinciydi.

İlk onu tamamlayan isimlerse Mini, eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya ve takım arkadaşı Beganovic'e göre daha dağınık bir yarış geçiren Paul Aron oldu.

 

F3 Bahreyn - Yarış sonuçları

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Gabriel Bortoleto Italy Trident 44'33.107  
2 Oliver Goethe Italy Trident 44'33.976 0.869
3 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 44'34.216 1.109
4 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 44'34.431 1.324
5 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 44'34.798 1.691
6 Pepe Martí Spain Campos Racing 44'34.955 1.848
7 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 44'35.221 2.114
8 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 44'37.707 4.600
9 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 44'39.921 6.814
10 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 44'42.941 9.834
11 Paul Aron Italy Prema Powerteam 44'46.288 13.181
12 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 44'48.938 15.831
13 Christian Mansell Spain Campos Racing 44'51.372 18.265
14 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 44'52.309 19.202
15 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 44'52.334 19.227
16 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 44'52.709 19.602
17 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 44'55.129 22.022
18 Oliver Gray Rodin Carlin 44'58.195 25.088
19 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 44'58.309 25.202
20 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 44'58.743 25.636
21 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 45'01.540 28.433
22 Hunter Yeany Rodin Carlin 45'08.568 35.461
23 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 45'09.289 36.182
24 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 45'10.472 37.365
25 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 45'18.411 45.304
26 Hugh Barter Spain Campos Racing 45'40.622 1'07.515
27 Leonardo Fornaroli Italy Trident 45'04.980 1 Lap
28 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 40'17.947 2 Laps
29 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 38'20.558 3 Laps
  Mari Boya Netherlands MP Motorsport 16 laps  
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