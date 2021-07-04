F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Formula 3 yarışına Dennis Hauger ilk sıradan başlarken, yanında Frederik Vesti vardı. Hauger startla birlikte yerini korurken, Vesti de yerini korudu ve ikili ilk turlarda birbirlerine oldukça yakın gittiler.

Vesti, yarışın beşinci turunda Hauger'le arayı kapattı ve dördüncü virajda rakibini güzel bir atakla geçerek liderliğe yükseldi. Kısa bir süre sonra üçüncü sıradaki Alexander Smolyar da Hauger'i geçti ve ikinciliği aldı. ART GP böylelikle ilk iki sırayı almış oldu.

11. turda Smolyar, Vesti'yi geçerek liderliği aldı ancak Smolyar kendisine cevap vererek tekrar liderliğe yükseldi. Smolyar aynı turda bir sıra daha kaybetti ve üçüncü sıraya geriledi.

Yarışın 14. turunda Arthur Leclerc, Victor Martins ve Novalak'ın karıştığı korkutucu bir kaza yaşandı. Harika bir yarış çıkaran Leclerc, bu temasın ardından yarışa veda ederken, Novalak da bu olayda yarış dışı kaldı.

Güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı ve Vesti, ön tarafta 1 saniyeye yakın fark açmayı başardı.

Son bölümde yerini korumaya devam eden Vesti, galibiyete ulaşan isim oldu.

İkincilik için Prema sürücüleri Hauger ve Olli Caldwell birbirleriyle savaştılar. Bu mücadeleden Hauger galip çıktı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı ikinci bitirdi.

Caldwell üçüncü olurken, Smolyar son bölümde gerileyince dördüncü oldu.

Matteo Nannini beşinci sırada finiş görürken, Red Bull'un genç sürücüsü Ayumu Iwasa altıncı, Caio Collet yedinci ve Logan Sargeant ise sekizinci oldu.

İlk 10'u Calan Williams ve Johnny Edgar tamamladı.

Dünkü ikinci yarışı kazanan David Schumacher ancak 12. sırada finiş görebilirken, Juan Manuel Correa 16. oldu.

Yarış sonucu: