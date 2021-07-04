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FIA F3 / Spielberg Yarış raporu

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Avusturya'daki üçüncü Formula 3 yarışını ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti kazandı.

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Formula 3 yarışına Dennis Hauger ilk sıradan başlarken, yanında Frederik Vesti vardı. Hauger startla birlikte yerini korurken, Vesti de yerini korudu ve ikili ilk turlarda birbirlerine oldukça yakın gittiler.

Vesti, yarışın beşinci turunda Hauger'le arayı kapattı ve dördüncü virajda rakibini güzel bir atakla geçerek liderliğe yükseldi. Kısa bir süre sonra üçüncü sıradaki Alexander Smolyar da Hauger'i geçti ve ikinciliği aldı. ART GP böylelikle ilk iki sırayı almış oldu.

11. turda Smolyar, Vesti'yi geçerek liderliği aldı ancak Smolyar kendisine cevap vererek tekrar liderliğe yükseldi. Smolyar aynı turda bir sıra daha kaybetti ve üçüncü sıraya geriledi.

Yarışın 14. turunda Arthur Leclerc, Victor Martins ve Novalak'ın karıştığı korkutucu bir kaza yaşandı. Harika bir yarış çıkaran Leclerc, bu temasın ardından yarışa veda ederken, Novalak da bu olayda yarış dışı kaldı.

Güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı ve Vesti, ön tarafta 1 saniyeye yakın fark açmayı başardı.

Son bölümde yerini korumaya devam eden Vesti, galibiyete ulaşan isim oldu.

İkincilik için Prema sürücüleri Hauger ve Olli Caldwell birbirleriyle savaştılar. Bu mücadeleden Hauger galip çıktı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı ikinci bitirdi.

Caldwell üçüncü olurken, Smolyar son bölümde gerileyince dördüncü oldu.

Matteo Nannini beşinci sırada finiş görürken, Red Bull'un genç sürücüsü Ayumu Iwasa altıncı, Caio Collet yedinci ve Logan Sargeant ise sekizinci oldu.

İlk 10'u Calan Williams ve Johnny Edgar tamamladı.

Dünkü ikinci yarışı kazanan David Schumacher ancak 12. sırada finiş görebilirken, Juan Manuel Correa 16. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 24 -  
2 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 24 1.100 1.100
3 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 24 1.700 1.700
4 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 24 2.200 2.200
5 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 24 4.100 4.100
6 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 24 5.100 5.100
7 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 24 6.700 6.700
8 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 24 7.500 7.500
9 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 24 8.300 8.300
10 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 24 9.000 9.000
11 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 24 9.200 9.200
12 Germany David Schumacher Italy Trident 24 9.600 9.600
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 24 10.300 10.300
14 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 24 10.700 10.700
15 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 24 11.300 11.300
16 United States Juan Correa France ART Grand Prix 24 11.600 11.600
17 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 24 13.000 13.000
18 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 24 14.600 14.600
19 Ido Cohen United Kingdom Carlin 24 15.500 15.500
20 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 24 16.200 16.200
21 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 24 16.300 16.300
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 24 17.200 17.200
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 24 17.800 17.800
24 László Tóth Spain Campos Racing 24 19.100 19.100
25 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 24 43.000 43.000
26 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 24 1'15.900 1'15.900
27 Australia Jack Doohan Italy Trident 23 1 lap  
28 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 13 11 laps  
29 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 13 11 laps  
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