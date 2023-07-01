F3 Avusturya sprint yarışı: Yağmurlu yarışın galibi Paul Aron!

Cumartesi gününü etkilemesi beklenen yağmur, sabah saatlerindeki sprint yarışında kendini gösterdi ve yarış yağmur altında başladı.

Startta pole pozisyonundaki Pepe Marti yerini korudu, onu Gabriele Mini, Kaylen Frederick ve çok iyi bir start alan Paul Aron izledi. Dördüncü sıradaki Oliver Goethe ise aracını kaldıramadı ve 20. sıraya kadar geriledi.

Marti farkı hızlıca açarken, Mini ise önce Frederick'e, sonra da Aron'a geçilerek dördüncülüğe kadar geriledi.

İlerleyen turlarda Frederick hızla gerilerken, Aron ve Mini belli bir tempoda kalmayı ve Marti'ye yaklaşmayı başardılar.

Son 8 tura girilirken Oliver Gray ile Rafael Villagomez arasında temas yaşandı, temasın ardından iki sürücü de yarışa veda ederken, güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik Aracı periyodu son 5 tura girilirken son buldu, Aron ve Mini hemen gaza basmayı başardılar ve Marti'yi baskı altına aldılar.

Son üç tura girilirken ana düzlüğe epey yakın çıkan Marti-Aron-Mini üçlüsünün arasındaki mücadele, üçüncü virajda sonuçlandı: Aron liderliği, iç çizgiden çifte geçiş denese de başarılı olamayan Mini ikinciliği aldı, Marti ise üçüncülüğe geriledi.

Bu momentum kaybının ardından sırasıyla Caio Collet, Zak O'Sullivan ve Jonny Edgar'a geçilen Marti, üç turda altıncılığa kadar düşmekten kurtulamadı.

Liderliği aldıktan sonra hızlıca arayı açan Aron, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve F3 kariyerinin ilk zaferine imza atmayı başardı.

Podyumu ise Mini ve Collet tamamladı.