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FIA F3 / Red Bull Ring Haberler

F3 Avusturya sprint yarışı: Yağmurlu yarışın galibi Paul Aron!

Red Bull Ring'de yağmur altında geçen mücadelenin galibi, son üç turda liderliği alan Mercedes akademi sürücüsü Paul Aron oldu -bu, Aron'un F3'teki ilk galibiyeti.

Altay Gök
Ekleyen:
Paul Aron, Prema Racing

Cumartesi gününü etkilemesi beklenen yağmur, sabah saatlerindeki sprint yarışında kendini gösterdi ve yarış yağmur altında başladı.

Startta pole pozisyonundaki Pepe Marti yerini korudu, onu Gabriele Mini, Kaylen Frederick ve çok iyi bir start alan Paul Aron izledi. Dördüncü sıradaki Oliver Goethe ise aracını kaldıramadı ve 20. sıraya kadar geriledi.

Marti farkı hızlıca açarken, Mini ise önce Frederick'e, sonra da Aron'a geçilerek dördüncülüğe kadar geriledi.

İlerleyen turlarda Frederick hızla gerilerken, Aron ve Mini belli bir tempoda kalmayı ve Marti'ye yaklaşmayı başardılar.

Son 8 tura girilirken Oliver Gray ile Rafael Villagomez arasında temas yaşandı, temasın ardından iki sürücü de yarışa veda ederken, güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik Aracı periyodu son 5 tura girilirken son buldu, Aron ve Mini hemen gaza basmayı başardılar ve Marti'yi baskı altına aldılar.

Son üç tura girilirken ana düzlüğe epey yakın çıkan Marti-Aron-Mini üçlüsünün arasındaki mücadele, üçüncü virajda sonuçlandı: Aron liderliği, iç çizgiden çifte geçiş denese de başarılı olamayan Mini ikinciliği aldı, Marti ise üçüncülüğe geriledi.

Bu momentum kaybının ardından sırasıyla Caio Collet, Zak O'Sullivan ve Jonny Edgar'a geçilen Marti, üç turda altıncılığa kadar düşmekten kurtulamadı.

Liderliği aldıktan sonra hızlıca arayı açan Aron, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve F3 kariyerinin ilk zaferine imza atmayı başardı.

Podyumu ise Mini ve Collet tamamladı.

 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Paul Aron Italy Prema Powerteam 20 -       10
2 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 20 1.4 1.400 1.400   9
3 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 20 4.9 4.900 3.500   8
4 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 20 5.4 5.400 0.500   7
5 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 20 6.3 6.300 0.900   6
6 Pepe Martí Spain Campos Racing 20 7.6 7.600 1.300   5
7 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 20 8.3 8.300 0.700   4
8 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 20 8.4 8.400 0.100   3
9 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 20 9.6 9.600 1.200   2
10 Gabriel Bortoleto Italy Trident 20 10.1 10.100 0.500   1
11 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 20 10.9 10.900 0.800    
12 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 20 11.3 11.300 0.400    
13 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 20 12.3 12.300 1.000    
14 Christian Mansell Spain Campos Racing 20 14.3 14.300 2.000    
15 Leonardo Fornaroli Italy Trident 20 15.1 15.100 0.800    
16 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 20 16.0 16.000 0.900    
17 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 20 16.8 16.800 0.800    
18 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 20 17.6 17.600 0.800    
19 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 20 18.2 18.200 0.600    
20 Hunter Yeany Rodin Carlin 20 18.5 18.500 0.300    
21 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 20 19.4 19.400 0.900    
22 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 20 20.1 20.100 0.700    
23 Hugh Barter Spain Campos Racing 20 21.7 21.700 1.600    
24 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 20 22.7 22.700 1.000    
25 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 20 25.2 25.200 2.500    
26 Oliver Goethe Italy Trident 20 1'28.6 1'28.600 1'03.400    
27 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 18 2 laps        
28 Oliver Gray Rodin Carlin 10 10 laps        
29 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 10 10 laps        
30 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 1 19 laps        
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