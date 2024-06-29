F3 Avusturya Sprint: Tsolov kazandı, Stenshorne ikinci, Mansell üçüncü!

Formula 3 Avusturya sprint yarışı, güneşli ve sıcak bir günde başladı. F3 sürücüleri, puan toplamak adına sprint yarışında ilk 10'da olabilmek için yarıştılar.

Formula 3'te sprint yarışına ters grid ile başlandığı için Christian Mansell pole pozisyonundan yarışa başladı ve Mansell iyi bir start aldı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu Tsolov, Stenshorne, Dunne ve Montoya takip etti.

İlk turda Kacper Sztuka, Charlie Wurz ile temas etti. Sztuka'nın aracı hasar gördü ve pist dışına çıktı. O sırada Beganovic de kendi aracının kontrolünü kaybederek spin attı. Ancak Beganovic yarışına devam ederken, Sztuka yarış dışı kaldı. Böylece, güvenlik aracı piste çıktı.

Yarış yeniden 5. turda başlatıldı ve 6.turda DRS'in açılmasıyla Fornaroli, Boya'yı geçmeye çalışırken pist dışına çıktı.

7.turda Nikolo Tsolov, takım arkadaşı Mansell'i kolayca geçerek yeni yarış lideri oldu. Mansell, Tsolov'a karşı farkı kapatmaya çalışırken, Tsolov da aşama aşama farkı açtı.

10.turda Browning, Tramnitz'e karşı atak yaparak 10. sıraya yükseldi.

Bitime 10 tur kala, Fornaroli, Bedrin'e geçerek 14. sıraya çıktı.

13. turda Montoya dördüncülük mücadelesi vererek, Dunne ile arayı kapatmaya çalıştı. Ancak Dunne geçit vermedi.

Mansell, 15. turda takım arkadaşı Tsolov'u geçerek lider oldu. Ancak kısa bir sürede Tsolov, liderliği geri aldı.

16.turda Mansell yeniden Tsolov'a karşı atak yaparak zirveye çıktı.

Son turlara doğru Arvid Lindblad, lastiğinde patlak olduğunu söylerken, Montoya'nın aracı Dunne ile temas etti. Montoya'nın aracı hasar gördü ve yarış dışı kaldı. Böylece, güvenlik aracı piste çıktı.

20.turda yarış yeniden ikinci kez başlatılmasıyla son tura girilen yarışta, Tsolov liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla, Stenshorne, Mansell, Dunne ve van Hoepen takip etti.

Formula 3 sprint yarışını kazanan isim Nikolo Tsolov oldu. 0.673 saniye geride Stenshorne ikinci olurken, Mansell üçüncü kez, podyumda tamamladı.

Sprint yarışının sonucu: