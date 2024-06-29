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Yarış raporu
FIA F3 Spielberg

F3 Avusturya Sprint: Tsolov kazandı, Stenshorne ikinci, Mansell üçüncü!

Formula 3’ün Avusturya’da gerçekleştirdiği sprint yarışını kazanan isim, ART Grand Prix'den Nikola Tsolov oldu.

Rümeysa Öztürk
Nikola Tsolov, ART Grand Prix

Nikola Tsolov, ART Grand Prix

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 3 Avusturya sprint yarışı, güneşli ve sıcak bir günde başladı. F3 sürücüleri, puan toplamak adına sprint yarışında ilk 10'da olabilmek için yarıştılar. 

Formula 3'te sprint yarışına ters grid ile başlandığı için Christian Mansell pole pozisyonundan yarışa başladı ve Mansell iyi bir start aldı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu Tsolov, Stenshorne, Dunne ve Montoya takip etti. 

İlk turda Kacper Sztuka, Charlie Wurz ile temas etti. Sztuka'nın aracı hasar gördü ve pist dışına çıktı. O sırada Beganovic de kendi aracının kontrolünü kaybederek spin attı. Ancak Beganovic yarışına devam ederken, Sztuka yarış dışı kaldı. Böylece, güvenlik aracı piste çıktı. 

Yarış yeniden 5. turda başlatıldı ve  6.turda DRS'in açılmasıyla Fornaroli, Boya'yı geçmeye çalışırken pist dışına çıktı. 

7.turda Nikolo Tsolov, takım arkadaşı Mansell'i kolayca geçerek yeni yarış lideri oldu. Mansell, Tsolov'a karşı farkı kapatmaya çalışırken, Tsolov da aşama aşama farkı açtı. 

10.turda Browning, Tramnitz'e karşı atak yaparak 10. sıraya yükseldi. 

Bitime 10 tur kala, Fornaroli, Bedrin'e geçerek 14. sıraya çıktı.

13. turda Montoya dördüncülük mücadelesi vererek, Dunne ile arayı kapatmaya çalıştı. Ancak Dunne geçit vermedi.

Mansell, 15. turda takım arkadaşı Tsolov'u geçerek lider oldu. Ancak kısa bir sürede Tsolov, liderliği geri aldı. 

16.turda Mansell yeniden Tsolov'a karşı atak yaparak zirveye çıktı. 

Son turlara doğru Arvid Lindblad, lastiğinde patlak olduğunu söylerken, Montoya'nın aracı Dunne ile temas etti. Montoya'nın aracı hasar gördü ve yarış dışı kaldı. Böylece, güvenlik aracı piste çıktı. 

20.turda yarış yeniden ikinci kez başlatılmasıyla son tura girilen yarışta, Tsolov liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla, Stenshorne, Mansell, Dunne ve van Hoepen takip etti. 

Formula 3 sprint yarışını kazanan isim Nikolo Tsolov oldu. 0.673 saniye geride Stenshorne ikinci olurken, Mansell üçüncü kez, podyumda tamamladı. 

Sprint yarışının sonucu: 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 21

-

            
2
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 21

+0.600

0.6

 0.600          
3
C. Mansell ART Grand Prix
 23 21

+1.200

1.2

 0.600          
4
A. Dunne MP Motorsport
 9 21

+1.600

1.6

 0.400          
5
L. Van ART Grand Prix
 24 21

+3.100

3.1

 1.500          
6
G. Minì Prema Powerteam
 2 21

+3.400

3.4

 0.300          
7
O. Goethe Campos Racing
 10 21

+3.700

3.7

 0.300          
8
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 21

+4.000

4.0

 0.300          
9
N. León Van Amersfoort Racing
 20 21

+4.400

4.4

 0.400          
10
S. Meguetounif Trident
 5 21

+4.800

4.8

 0.400          
11
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 21

+5.200

5.2

 0.400          
12
L. Fornaroli Trident
 4 21

+6.100

6.1

 0.900          
13
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 21

+7.000

7.0

 0.900          
14
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 21

+7.600

7.6

 0.600          
15
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 21

+7.600

7.6

 0.000          
16
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 21

+8.300

8.3

 0.700          
17
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 21

+8.600

8.6

 0.300          
18
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 21

+8.700

8.7

 0.100          
19
J. Loake Rodin Motorsport
 31 21

+9.100

9.1

 0.400          
20
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 21

+9.500

9.5

 0.400          
21
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 21

+9.800

9.8

 0.300          
22
M. Boya Campos Racing
 12 21

+10.700

10.7

 0.900          
23
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 21

+10.900

10.9

 0.200          
24
S. Ramos Trident
 6 21

+11.000

11.0

 0.100          
25
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 21

+11.300

11.3

 0.300          
26 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 21

+11.700

11.7

 0.400          
27
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 21

+20.600

20.6

 8.900          
dnf
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 17

4 laps

         Yarış dışı  
dnf Colombia S. Montoya Campos Racing 11 16

5 laps

         Yarış dışı  
dnf
K. Sztuka MP Motorsport
 8 20

 

         Yarış dışı  
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