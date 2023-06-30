F3 Avusturya sıralama turları: Kaotik seansta pole pozisyonu Saucy'nin

Pistin kısa olmasından ve trafikten kaçınmak herkesi zorlayacağından ötürü hiçbir sürücünün bekleyecek zamanı yoktu, dolayısıyla herkes henüz ilk dakikalarda piste çıktı.

Ancak ilk turların ardından fark epey büyüktü: Mercedes'in genç sürücüsü Aron tam 0.3 saniye farkla liderliği alırken, onu Mari Boya, Franco Colapinto ve Saucy takip etmekteydi.

Kısa süre içinde dereceler gelişti, Dino Beganovic sadece 0.003 saniye farkla liderliği alırken, şampiyona lideri Gabriel Bortoleto üçüncülüğe, Gabriele Mini dördüncülüğe yükseldi.

Son beş dakikaya girilirken trafik arttı ve tabiri caizse "İstanbul köprü trafiği" diyebileceğimiz bir durum oluştu, nitekim herkesin bir boşluğa ve diğerlerinin yarış çizgisini ihlal etmeyecek kadar zamana ihtiyacı vardı.

Damalı bayrak sallandığında Aron 1.20.283 ile liderliği geri almıştı, onu Saucy, sadece 0.004 saniye gerisindeki Beganovic ve 0.017 saniye gerisindeki Bortoleto takip etmekteydi.

Ancak beş dakika sonra alınan bir kararla Aron'un son turu silindi, bu da kendisini dördüncülüğe kadar geriletti!

Böylece pole pozisyonu çok az farkla ikinci sıradaki Saucy'e gitti; bu, 2021 FRECA şampiyonu Saucy'nin serideki ilk pole pozisyonu oldu.

Beşinci sıra Caio Collet'e, altıncı sıra şampiyonluk adaylarından Zak O'Sullivan'a, yedinci sıra Franco Colapinto'ya gitti.

Sekizinci sıra Oliver Goethe'ye giderken, Kaylen Frederick dokuzuncu, Christian Mansell onuncu sıradaydı. İlk dokuz sırayı sadece 0.200 saniye ayırdı.

Gabriele Mini ve Pepe Marti 11. ve 12. sıralarda yer aldılar; bu ikili, sprint yarışına ilk iki sıradan başlayacaklar.

Nikita Bedrin normalde dördüncü olmuştu, ancak onun da pist limitlerinden ötürü tur zamanı silindi ve 22. sıraya kadar geriledi.

Bu hafta sonu Piotr Wisnicki'nin yerini alan henüz 17 yaşındaki GB3 sürücüsü McKenzy Creswell ise 23. sırada yer aldı.

F3 Avusturya sıralama turları - Sonuç tablosu