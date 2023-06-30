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F3 Avusturya sıralama turları: Kaotik seansta pole pozisyonu Saucy'nin

Trafiğin ve pist limitlerinin damga vurduğu seansta pole pozisyonu, önündeki Paul Aron'un zamanının silinmesi sonucu Gregoire Saucy'e gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Gregoire Saucy, ART Grand Prix

Pistin kısa olmasından ve trafikten kaçınmak herkesi zorlayacağından ötürü hiçbir sürücünün bekleyecek zamanı yoktu, dolayısıyla herkes henüz ilk dakikalarda piste çıktı.

Ancak ilk turların ardından fark epey büyüktü: Mercedes'in genç sürücüsü Aron tam 0.3 saniye farkla liderliği alırken, onu Mari Boya, Franco Colapinto ve Saucy takip etmekteydi.

Kısa süre içinde dereceler gelişti, Dino Beganovic sadece 0.003 saniye farkla liderliği alırken, şampiyona lideri Gabriel Bortoleto üçüncülüğe, Gabriele Mini dördüncülüğe yükseldi.

Son beş dakikaya girilirken trafik arttı ve tabiri caizse "İstanbul köprü trafiği" diyebileceğimiz bir durum oluştu, nitekim herkesin bir boşluğa ve diğerlerinin yarış çizgisini ihlal etmeyecek kadar zamana ihtiyacı vardı.

Damalı bayrak sallandığında Aron 1.20.283 ile liderliği geri almıştı, onu Saucy, sadece 0.004 saniye gerisindeki Beganovic ve 0.017 saniye gerisindeki Bortoleto takip etmekteydi.

Ancak beş dakika sonra alınan bir kararla Aron'un son turu silindi, bu da kendisini dördüncülüğe kadar geriletti!

Böylece pole pozisyonu çok az farkla ikinci sıradaki Saucy'e gitti; bu, 2021 FRECA şampiyonu Saucy'nin serideki ilk pole pozisyonu oldu.

Beşinci sıra Caio Collet'e, altıncı sıra şampiyonluk adaylarından Zak O'Sullivan'a, yedinci sıra Franco Colapinto'ya gitti.

Sekizinci sıra Oliver Goethe'ye giderken, Kaylen Frederick dokuzuncu, Christian Mansell onuncu sıradaydı. İlk dokuz sırayı sadece 0.200 saniye ayırdı.

Gabriele Mini ve Pepe Marti 11. ve 12. sıralarda yer aldılar; bu ikili, sprint yarışına ilk iki sıradan başlayacaklar.

Nikita Bedrin normalde dördüncü olmuştu, ancak onun da pist limitlerinden ötürü tur zamanı silindi ve 22. sıraya kadar geriledi.

Bu hafta sonu Piotr Wisnicki'nin yerini alan henüz 17 yaşındaki GB3 sürücüsü McKenzy Creswell ise 23. sırada yer aldı.

 

F3 Avusturya sıralama turları - Sonuç tablosu

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'20.457  
2 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 1'20.461 0.004
3 Gabriel Bortoleto Italy Trident 1'20.474 0.017
4 Paul Aron Italy Prema Powerteam 1'20.521 0.064
5 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 1'20.547 0.090
6 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 1'20.566 0.109
7 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 1'20.604 0.147
8 Oliver Goethe Italy Trident 1'20.642 0.185
9 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 1'20.653 0.196
10 Christian Mansell Spain Campos Racing 1'20.744 0.287
11 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 1'20.798 0.341
12 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'20.819 0.362
13 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 1'20.824 0.367
14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1'20.980 0.523
15 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 1'20.984 0.527
16 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 1'21.072 0.615
17 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 1'21.083 0.626
18 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 1'21.127 0.670
19 Hugh Barter Spain Campos Racing 1'21.142 0.685
20 Oliver Gray Rodin Carlin 1'21.207 0.750
21 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 1'21.267 0.810
22 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 1'21.320 0.863
23 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 1'21.362 0.905
24 Hunter Yeany Rodin Carlin 1'21.509 1.052
25 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 1'21.518 1.061
26 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'21.520 1.063
27 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 1'21.934 1.477
28 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 1'22.262 1.805
29 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 1'22.375 1.918
30 Leonardo Fornaroli Italy Trident 1'46.440 25.983
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