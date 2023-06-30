F3 Avusturya sıralama turları: Kaotik seansta pole pozisyonu Saucy'nin
Trafiğin ve pist limitlerinin damga vurduğu seansta pole pozisyonu, önündeki Paul Aron'un zamanının silinmesi sonucu Gregoire Saucy'e gitti.
Pistin kısa olmasından ve trafikten kaçınmak herkesi zorlayacağından ötürü hiçbir sürücünün bekleyecek zamanı yoktu, dolayısıyla herkes henüz ilk dakikalarda piste çıktı.
Ancak ilk turların ardından fark epey büyüktü: Mercedes'in genç sürücüsü Aron tam 0.3 saniye farkla liderliği alırken, onu Mari Boya, Franco Colapinto ve Saucy takip etmekteydi.
Kısa süre içinde dereceler gelişti, Dino Beganovic sadece 0.003 saniye farkla liderliği alırken, şampiyona lideri Gabriel Bortoleto üçüncülüğe, Gabriele Mini dördüncülüğe yükseldi.
Son beş dakikaya girilirken trafik arttı ve tabiri caizse "İstanbul köprü trafiği" diyebileceğimiz bir durum oluştu, nitekim herkesin bir boşluğa ve diğerlerinin yarış çizgisini ihlal etmeyecek kadar zamana ihtiyacı vardı.
Damalı bayrak sallandığında Aron 1.20.283 ile liderliği geri almıştı, onu Saucy, sadece 0.004 saniye gerisindeki Beganovic ve 0.017 saniye gerisindeki Bortoleto takip etmekteydi.
Ancak beş dakika sonra alınan bir kararla Aron'un son turu silindi, bu da kendisini dördüncülüğe kadar geriletti!
Böylece pole pozisyonu çok az farkla ikinci sıradaki Saucy'e gitti; bu, 2021 FRECA şampiyonu Saucy'nin serideki ilk pole pozisyonu oldu.
Beşinci sıra Caio Collet'e, altıncı sıra şampiyonluk adaylarından Zak O'Sullivan'a, yedinci sıra Franco Colapinto'ya gitti.
Sekizinci sıra Oliver Goethe'ye giderken, Kaylen Frederick dokuzuncu, Christian Mansell onuncu sıradaydı. İlk dokuz sırayı sadece 0.200 saniye ayırdı.
Gabriele Mini ve Pepe Marti 11. ve 12. sıralarda yer aldılar; bu ikili, sprint yarışına ilk iki sıradan başlayacaklar.
Nikita Bedrin normalde dördüncü olmuştu, ancak onun da pist limitlerinden ötürü tur zamanı silindi ve 22. sıraya kadar geriledi.
Bu hafta sonu Piotr Wisnicki'nin yerini alan henüz 17 yaşındaki GB3 sürücüsü McKenzy Creswell ise 23. sırada yer aldı.
F3 Avusturya sıralama turları - Sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|1'20.457
|2
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|1'20.461
|0.004
|3
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|1'20.474
|0.017
|4
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|1'20.521
|0.064
|5
|Caio Collet
|Van Amersfoort Racing
|1'20.547
|0.090
|6
|Zak O'Sullivan
|Prema Powerteam
|1'20.566
|0.109
|7
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|1'20.604
|0.147
|8
|Oliver Goethe
|Trident
|1'20.642
|0.185
|9
|Kaylen Frederick
|ART Grand Prix
|1'20.653
|0.196
|10
|Christian Mansell
|Campos Racing
|1'20.744
|0.287
|11
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|1'20.798
|0.341
|12
|Pepe Martí
|Campos Racing
|1'20.819
|0.362
|13
|Mari Boya
|MP Motorsport
|1'20.824
|0.367
|14
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|1'20.980
|0.523
|15
|Sebastian Montoya
|Hitech Pulse-Eight
|1'20.984
|0.527
|16
|Jonny Edgar
|MP Motorsport
|1'21.072
|0.615
|17
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|1'21.083
|0.626
|18
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|1'21.127
|0.670
|19
|Hugh Barter
|Campos Racing
|1'21.142
|0.685
|20
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|1'21.207
|0.750
|21
|Sophia Floersch
|PHM Racing by Charouz
|1'21.267
|0.810
|22
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|1'21.320
|0.863
|23
|McKenzy Cresswell
|PHM Racing by Charouz
|1'21.362
|0.905
|24
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|1'21.509
|1.052
|25
|Ido Cohen
|Rodin Carlin
|1'21.518
|1.061
|26
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1'21.520
|1.063
|27
|Alex Garcia
|Jenzer Motorsport
|1'21.934
|1.477
|28
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|1'22.262
|1.805
|29
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|1'22.375
|1.918
|30
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|1'46.440
|25.983
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