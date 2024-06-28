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Sıralama turları raporu
FIA F3 Spielberg

F3 Avusturya Sıralama: Browning pole'de, Lindblad ikinci, Tramnitz üçüncü!

Formula 3’ün Avusturya hafta sonunda gerçekleştirilen sıralama turlarında Hitech Pulse-Eight’ten Luke Browning pole pozisyonunun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, 1. pozisyon, Parc Ferme'de

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, 1. pozisyon, Parc Ferme'de

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2024 Formula 3'ün Spielberg'deki 30 dakikalık sıralama turları, bulutlu bir günde başladı.

Sürücüler pole pozisyonunu almak için tur atmaya başladılar ve seansın ilk turuna başlayan Luke Browning 1.21.850'lik derecesiyle birinci sıraya yerleşti. Ancak Nikola Tsolov da aynı zamanda tur atarak 1.21.234'lik saniyesiyle liderliğe çıktı.

1.21.013'lik turuyla Gabriele Mini yeniden liderliğe yerleşti.

Seansın ilk dakikalarında en hızlı turu yapan isim, 1.20.869'lik derecesiyle Gabriele Mini oldu. Onu sırasıyla 0.005 saniye geride Noel Leon ve 0.120 saniye geride Megueutounif takip etti.

Seansın bitimine 18 dakika kala Leon, turunu geliştirerek zirveye yerleşti. 

Seansın ortasında sürücüler, lastiklerini değiştirmek için pite girdiler ve en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar. 

Seansın son 6 dakikasında pistte yağmur yağmaya başladı. O sırada, Browning yavaşlamaya başladı ve daha sonra hızlanmaya devam etti.

Seansın bitimine 3 dakika kala, sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için Red Bull Ring'de en hızlı turlarını atmaya başladılar.

Luke Browning müthiş bir şekilde turunu geliştirip, pole pozisyonun sahibi oldu. 

Browning 1.20.222'lik saniyeyle liderliğe çıkarken, 0.084 saniye geride Lindblad ikinci sıraya yerleşti. 0.189 saniye geride Tramnitz de üçüncü sırada turunu bitirdi. 

Sıralama turlarının sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 14

1'20.222

   193.772
2
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 14

+0.084

1'20.306

 0.084 193.569
3
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 13

+0.189

1'20.411

 0.105 193.316
4
G. Minì Prema Powerteam
 2 13

+0.195

1'20.417

 0.006 193.302
5
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 14

+0.202

1'20.424

 0.007 193.285
6
O. Goethe Campos Racing
 10 14

+0.245

1'20.467

 0.043 193.182
7
L. Van ART Grand Prix
 24 14

+0.295

1'20.517

 0.050 193.062
8 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 13

+0.326

1'20.548

 0.031 192.988
9
A. Dunne MP Motorsport
 9 13

+0.341

1'20.563

 0.015 192.952
10
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 14

+0.345

1'20.567

 0.004 192.942
11
C. Mansell ART Grand Prix
 23 14

+0.387

1'20.609

 0.042 192.841
12
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 14

+0.443

1'20.665

 0.056 192.708
13
N. León Van Amersfoort Racing
 20 15

+0.458

1'20.680

 0.015 192.672
14
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 13

+0.643

1'20.865

 0.185 192.231
15
S. Ramos Trident
 6 12

+0.764

1'20.986

 0.121 191.944
16
S. Meguetounif Trident
 5 12

+0.767

1'20.989

 0.003 191.937
17
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 14

+0.776

1'20.998

 0.009 191.915
18
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 13

+0.812

1'21.034

 0.036 191.830
19 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 15

+0.834

1'21.056

 0.022 191.778
20
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 13

+0.849

1'21.071

 0.015 191.743
21
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 14

+0.854

1'21.076

 0.005 191.731
22
M. Boya Campos Racing
 12 15

+0.856

1'21.078

 0.002 191.726
23
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 13

+0.909

1'21.131

 0.053 191.601
24
L. Fornaroli Trident
 4 12

+0.938

1'21.160

 0.029 191.532
25
K. Sztuka MP Motorsport
 8 13

+1.077

1'21.299

 0.139 191.205
26
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 17

+1.181

1'21.403

 0.104 190.961
27
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 13

+1.264

1'21.486

 0.083 190.766
28
J. Loake Rodin Motorsport
 31 14

+1.453

1'21.675

 0.189 190.325
29
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 14

+1.766

1'21.988

 0.313 189.598
30
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 13

+1.836

1'22.058

 0.070 189.436
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