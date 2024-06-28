F3 Avusturya Sıralama: Browning pole'de, Lindblad ikinci, Tramnitz üçüncü!
Formula 3’ün Avusturya hafta sonunda gerçekleştirilen sıralama turlarında Hitech Pulse-Eight’ten Luke Browning pole pozisyonunun sahibi oldu.
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, 1. pozisyon, Parc Ferme'de
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
2024 Formula 3'ün Spielberg'deki 30 dakikalık sıralama turları, bulutlu bir günde başladı.
Sürücüler pole pozisyonunu almak için tur atmaya başladılar ve seansın ilk turuna başlayan Luke Browning 1.21.850'lik derecesiyle birinci sıraya yerleşti. Ancak Nikola Tsolov da aynı zamanda tur atarak 1.21.234'lik saniyesiyle liderliğe çıktı.
1.21.013'lik turuyla Gabriele Mini yeniden liderliğe yerleşti.
Seansın ilk dakikalarında en hızlı turu yapan isim, 1.20.869'lik derecesiyle Gabriele Mini oldu. Onu sırasıyla 0.005 saniye geride Noel Leon ve 0.120 saniye geride Megueutounif takip etti.
Seansın bitimine 18 dakika kala Leon, turunu geliştirerek zirveye yerleşti.
Seansın ortasında sürücüler, lastiklerini değiştirmek için pite girdiler ve en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar.
Seansın son 6 dakikasında pistte yağmur yağmaya başladı. O sırada, Browning yavaşlamaya başladı ve daha sonra hızlanmaya devam etti.
Seansın bitimine 3 dakika kala, sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için Red Bull Ring'de en hızlı turlarını atmaya başladılar.
Luke Browning müthiş bir şekilde turunu geliştirip, pole pozisyonun sahibi oldu.
Browning 1.20.222'lik saniyeyle liderliğe çıkarken, 0.084 saniye geride Lindblad ikinci sıraya yerleşti. 0.189 saniye geride Tramnitz de üçüncü sırada turunu bitirdi.
Sıralama turlarının sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|14
|
1'20.222
|193.772
|2
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|14
|
+0.084
1'20.306
|0.084
|193.569
|3
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|13
|
+0.189
1'20.411
|0.105
|193.316
|4
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|13
|
+0.195
1'20.417
|0.006
|193.302
|5
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|14
|
+0.202
1'20.424
|0.007
|193.285
|6
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|14
|
+0.245
1'20.467
|0.043
|193.182
|7
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|14
|
+0.295
1'20.517
|0.050
|193.062
|8
|S. Montoya Campos Racing
|11
|13
|
+0.326
1'20.548
|0.031
|192.988
|9
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|13
|
+0.341
1'20.563
|0.015
|192.952
|10
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|14
|
+0.345
1'20.567
|0.004
|192.942
|11
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|14
|
+0.387
1'20.609
|0.042
|192.841
|12
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|14
|
+0.443
1'20.665
|0.056
|192.708
|13
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|15
|
+0.458
1'20.680
|0.015
|192.672
|14
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|13
|
+0.643
1'20.865
|0.185
|192.231
|15
|
S. Ramos Trident
|6
|12
|
+0.764
1'20.986
|0.121
|191.944
|16
|
S. Meguetounif Trident
|5
|12
|
+0.767
1'20.989
|0.003
|191.937
|17
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|14
|
+0.776
1'20.998
|0.009
|191.915
|18
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|13
|
+0.812
1'21.034
|0.036
|191.830
|19
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|15
|
+0.834
1'21.056
|0.022
|191.778
|20
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|13
|
+0.849
1'21.071
|0.015
|191.743
|21
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|14
|
+0.854
1'21.076
|0.005
|191.731
|22
|
M. Boya Campos Racing
|12
|15
|
+0.856
1'21.078
|0.002
|191.726
|23
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|13
|
+0.909
1'21.131
|0.053
|191.601
|24
|
L. Fornaroli Trident
|4
|12
|
+0.938
1'21.160
|0.029
|191.532
|25
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|13
|
+1.077
1'21.299
|0.139
|191.205
|26
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|17
|
+1.181
1'21.403
|0.104
|190.961
|27
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|13
|
+1.264
1'21.486
|0.083
|190.766
|28
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|14
|
+1.453
1'21.675
|0.189
|190.325
|29
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|14
|
+1.766
1'21.988
|0.313
|189.598
|30
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|13
|
+1.836
1'22.058
|0.070
|189.436
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