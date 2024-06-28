F3 Avusturya Sıralama: Browning pole'de, Lindblad ikinci, Tramnitz üçüncü!

2024 Formula 3'ün Spielberg'deki 30 dakikalık sıralama turları, bulutlu bir günde başladı.

Sürücüler pole pozisyonunu almak için tur atmaya başladılar ve seansın ilk turuna başlayan Luke Browning 1.21.850'lik derecesiyle birinci sıraya yerleşti. Ancak Nikola Tsolov da aynı zamanda tur atarak 1.21.234'lik saniyesiyle liderliğe çıktı.

1.21.013'lik turuyla Gabriele Mini yeniden liderliğe yerleşti.

Seansın ilk dakikalarında en hızlı turu yapan isim, 1.20.869'lik derecesiyle Gabriele Mini oldu. Onu sırasıyla 0.005 saniye geride Noel Leon ve 0.120 saniye geride Megueutounif takip etti.

Seansın bitimine 18 dakika kala Leon, turunu geliştirerek zirveye yerleşti.

Seansın ortasında sürücüler, lastiklerini değiştirmek için pite girdiler ve en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar.

Seansın son 6 dakikasında pistte yağmur yağmaya başladı. O sırada, Browning yavaşlamaya başladı ve daha sonra hızlanmaya devam etti.

Seansın bitimine 3 dakika kala, sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için Red Bull Ring'de en hızlı turlarını atmaya başladılar.

Luke Browning müthiş bir şekilde turunu geliştirip, pole pozisyonun sahibi oldu.

Browning 1.20.222'lik saniyeyle liderliğe çıkarken, 0.084 saniye geride Lindblad ikinci sıraya yerleşti. 0.189 saniye geride Tramnitz de üçüncü sırada turunu bitirdi.

Sıralama turlarının sonucu: