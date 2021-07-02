F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan

Trident'in Avustralyalı sürücüsü, seansın sonuna doğru yaptığı lastik değişiminin ardından 1:19.745 yaptı ve seansın en hızlı ismi oldu.

Doohan geçen ay Paul Ricard'da gerçekleştirilen yarışta galibiyete ulaşmıştı ve bu hafta sonuna pozitif bir ivme ile geldi.

Red Bull'un genç yeteneğinin hemen arkasında Olli Caldwell yer alırken, üçüncü sırada 16 yaşla Formula 3'ün en genç sürücüsü olan Jack Crawford yer aldı.

Logan Sargeant'ın dördüncü olduğu seansta ART GP'den Alexander Smolyar beşinci ve Prema Powerteam'den Arthur Leclerc altıncı oldu.

Barselona'da gerçekleştirilen ilk yarışta galibiyete ulaşan Dennis Hauger ise yedinci sırada yer aldı.

Dereceler, seans içerisinde başlangıçta 1:21'lerdeydi ve Cai Collet, 1:21'in altına inen ilk sürücü olarak 1:20.548 ile zirveye yerleşti.

Seansın orta noktasına kadar bu derece zirvede yer aldı. Ancak seans ilerledikçe, dereceler daha da gelişti ve Caldwell 1:20'nin altına inen ilk pilot oldu.

Crawford bir süre zirvede kalsa da, son sözü 1:19.745'le Doohan söyledi ve seansın en hızlı ismi oldu.

Seans içerisinde çok sayıda sürücünün turu, pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle silindi.

Antrenman sonucu: