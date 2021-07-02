F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan
Jack Doohan, Avusturya'da gerçekleştirilen F3 antrenman seansında zirvede yer aldı.
Trident'in Avustralyalı sürücüsü, seansın sonuna doğru yaptığı lastik değişiminin ardından 1:19.745 yaptı ve seansın en hızlı ismi oldu.
Doohan geçen ay Paul Ricard'da gerçekleştirilen yarışta galibiyete ulaşmıştı ve bu hafta sonuna pozitif bir ivme ile geldi.
Red Bull'un genç yeteneğinin hemen arkasında Olli Caldwell yer alırken, üçüncü sırada 16 yaşla Formula 3'ün en genç sürücüsü olan Jack Crawford yer aldı.
Logan Sargeant'ın dördüncü olduğu seansta ART GP'den Alexander Smolyar beşinci ve Prema Powerteam'den Arthur Leclerc altıncı oldu.
Barselona'da gerçekleştirilen ilk yarışta galibiyete ulaşan Dennis Hauger ise yedinci sırada yer aldı.
Dereceler, seans içerisinde başlangıçta 1:21'lerdeydi ve Cai Collet, 1:21'in altına inen ilk sürücü olarak 1:20.548 ile zirveye yerleşti.
Seansın orta noktasına kadar bu derece zirvede yer aldı. Ancak seans ilerledikçe, dereceler daha da gelişti ve Caldwell 1:20'nin altına inen ilk pilot oldu.
Crawford bir süre zirvede kalsa da, son sözü 1:19.745'le Doohan söyledi ve seansın en hızlı ismi oldu.
Seans içerisinde çok sayıda sürücünün turu, pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle silindi.
Antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Jack Doohan
|Trident
|18
|1'19.745
|2
|Olli Caldwell
|Prema Powerteam
|25
|1'19.970
|0.225
|3
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|24
|1'19.974
|0.229
|4
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|21
|1'20.010
|0.265
|5
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|25
|1'20.018
|0.273
|6
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|25
|1'20.055
|0.310
|7
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|25
|1'20.078
|0.333
|8
|Jonny Edgar
|Carlin
|23
|1'20.094
|0.349
|9
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|23
|1'20.134
|0.389
|10
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|24
|1'20.190
|0.445
|11
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|25
|1'20.291
|0.546
|12
|Kaylen Frederick
|Carlin
|25
|1'20.424
|0.679
|13
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|25
|1'20.469
|0.724
|14
|Matteo Nannini
|HWA AG
|24
|1'20.475
|0.730
|15
|Johnathan Hoggard
|Jenzer Motorsport
|22
|1'20.487
|0.742
|16
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|24
|1'20.496
|0.751
|17
|David Schumacher
|Trident
|21
|1'20.534
|0.789
|18
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|24
|1'20.693
|0.948
|19
|Caio Collet
|MP Motorsport
|18
|1'20.753
|1.008
|20
|Victor Martins
|MP Motorsport
|19
|1'20.888
|1.143
|21
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|24
|1'20.942
|1.197
|22
|Ido Cohen
|Carlin
|24
|1'20.945
|1.200
|23
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|21
|1'20.949
|1.204
|24
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|24
|1'21.125
|1.380
|25
|Clement Novalak
|Trident
|11
|1'21.145
|1.400
|26
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|24
|1'21.317
|1.572
|27
|László Tóth
|Campos Racing
|24
|1'21.407
|1.662
|28
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|24
|1'21.537
|1.792
|29
|Tijmen van
|MP Motorsport
|19
|1'21.593
|1.848
|30
|Reshad de
|Charouz Racing System
|22
|1'21.847
|2.102
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