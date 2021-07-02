Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı
FIA F3 / Spielberg Haberler

F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jack Doohan, Avusturya'da gerçekleştirilen F3 antrenman seansında zirvede yer aldı.

F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan

Trident'in Avustralyalı sürücüsü, seansın sonuna doğru yaptığı lastik değişiminin ardından 1:19.745 yaptı ve seansın en hızlı ismi oldu.

Doohan geçen ay Paul Ricard'da gerçekleştirilen yarışta galibiyete ulaşmıştı ve bu hafta sonuna pozitif bir ivme ile geldi.

Red Bull'un genç yeteneğinin hemen arkasında Olli Caldwell yer alırken, üçüncü sırada 16 yaşla Formula 3'ün en genç sürücüsü olan Jack Crawford yer aldı.

Logan Sargeant'ın dördüncü olduğu seansta ART GP'den Alexander Smolyar beşinci ve Prema Powerteam'den Arthur Leclerc altıncı oldu.

Barselona'da gerçekleştirilen ilk yarışta galibiyete ulaşan Dennis Hauger ise yedinci sırada yer aldı.

Dereceler, seans içerisinde başlangıçta 1:21'lerdeydi ve Cai Collet, 1:21'in altına inen ilk sürücü olarak 1:20.548 ile zirveye yerleşti.

Seansın orta noktasına kadar bu derece zirvede yer aldı. Ancak seans ilerledikçe, dereceler daha da gelişti ve Caldwell 1:20'nin altına inen ilk pilot oldu.

Crawford bir süre zirvede kalsa da, son sözü 1:19.745'le Doohan söyledi ve seansın en hızlı ismi oldu.

Seans içerisinde çok sayıda sürücünün turu, pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle silindi.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan Italy Trident 18 1'19.745  
2 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 25 1'19.970 0.225
3 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 24 1'19.974 0.229
4 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 21 1'20.010 0.265
5 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 25 1'20.018 0.273
6 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 25 1'20.055 0.310
7 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 25 1'20.078 0.333
8 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 23 1'20.094 0.349
9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 23 1'20.134 0.389
10 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 24 1'20.190 0.445
11 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 25 1'20.291 0.546
12 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 25 1'20.424 0.679
13 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 25 1'20.469 0.724
14 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 24 1'20.475 0.730
15 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 22 1'20.487 0.742
16 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 24 1'20.496 0.751
17 Germany David Schumacher Italy Trident 21 1'20.534 0.789
18 United States Juan Correa France ART Grand Prix 24 1'20.693 0.948
19 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 18 1'20.753 1.008
20 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 19 1'20.888 1.143
21 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 24 1'20.942 1.197
22 Ido Cohen United Kingdom Carlin 24 1'20.945 1.200
23 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 21 1'20.949 1.204
24 Rafael Villagómez Germany HWA AG 24 1'21.125 1.380
25 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 11 1'21.145 1.400
26 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 24 1'21.317 1.572
27 László Tóth Spain Campos Racing 24 1'21.407 1.662
28 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 24 1'21.537 1.792
29 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 19 1'21.593 1.848
30 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 22 1'21.847 2.102
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı

Önceki haber

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"

7 dk
2
Formula 1

Yumuşak lastikler, Avusturya'daki ikinci yarışta güç dengelerini değiştirecek mi?

1 s
3
Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

16 s
4
Formula 1

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

2 s
5
GENEL

2-4 Temmuz Yarış Programı

1 s
Son Haberler
F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan
F3

F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan

31dk
F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı
F3

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı

20 Haz 2021
Fransa F3: Leclerc, Prema'daki ilk galibiyetini aldı
F3

Fransa F3: Leclerc, Prema'daki ilk galibiyetini aldı

19 Haz 2021
Paul Ricard F3: Smolyar, ilk yarışı son turdaki atağıyla kazandı
F3

Paul Ricard F3: Smolyar, ilk yarışı son turdaki atağıyla kazandı

19 Haz 2021
F3 Paul Ricard: Vesti, Hauger'in önünde pole pozisyonunu kazandı
F3

F3 Paul Ricard: Vesti, Hauger'in önünde pole pozisyonunu kazandı

18 Haz 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Megan White
Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı Spielberg
W Series

Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı

Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı Spielberg
W Series

Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı Paul Ricard
FIA F3

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı

Çok Okunanlar Bugün

Yumuşak lastikler, Avusturya'daki ikinci yarışta güç dengelerini değiştirecek mi?
Formula 1 Formula 1

Yumuşak lastikler, Avusturya'daki ikinci yarışta güç dengelerini değiştirecek mi?

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1 Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi
Formula 1 Formula 1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Gelecek yıl ne yapacağımı göreceğiz"

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Son Haberler

F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan
FIA F3 FIA F3

F3 Avusturya: Antrenmanların en hızlısı Doohan

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı
FIA F3 FIA F3

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı

Fransa F3: Leclerc, Prema'daki ilk galibiyetini aldı
FIA F3 FIA F3

Fransa F3: Leclerc, Prema'daki ilk galibiyetini aldı

Paul Ricard F3: Smolyar, ilk yarışı son turdaki atağıyla kazandı
FIA F3 FIA F3

Paul Ricard F3: Smolyar, ilk yarışı son turdaki atağıyla kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.