F3 Avusturya Antrenman: Charlie Wurz lider, Ramos ikinci, Fornaroli üçüncü

Formula 3 Avusturya GP antrenman seansı güneşli bir günde başladı. Sürücüler günün sabah saatlerinde 40 dakikalık antrenman seansı adına tur atmak için piste çıktılar.

Seansın ilk dakikalarında van Hoepen en hızlı zamanını yaparak, 1.22.409'luk saniye ile zirveye yerleşti. Tsolov 0.036 saniyle ile geride ikinci, Mansell 0.168 saniye geride ile üçüncü sıraya yerleşti.

Avusturya pistine eklenen yeni çakıl taşları, birkaç sürücüyü zorladı.

Antrenmanın bitimine 30 dakika kala, Meguetounif de turunu geliştirerek 1.22.325 saniye süre ile liderliğe çıktı. Şampiyona lideri Mini, Meguetounif'in yaptığı süreden daha hızlı bir süre yaparak, 1.22.066'luk saniye ile zirveye çıktı.

Seansın neredeyse yarısına gelindiğinde bile, sürücüler pistin dışına birçok kez çıktı.

Antrenman turunun 23. dakikasında, Luke Browning 1.21.781'lik saniye yaparak liderliğe yükseldi. Takım arkadaşı Stenshorne ise 0.123 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Charlie Wurz da turunu geliştirmek adına çıktığı pistte, çakıl taşlarından nasibini alan sürücülerden biri oldu.

Bitime 16 dakika kala Fornaroli, Browning'den daha iyi bir süre yaptı ve 1.21.663'lük saniyeyle sıralamanın zirvesine çıktı.

Seansın son 15 dakikasında tüm sürücüler pite girdi ve en hızlı turlarınını atmak için yumuşak lastikleri takarak en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar. Piste ilk çıkan isim Fornaroli oldu.

Seansın bitimine 4 dakika kala Charlie Wurz, 1.21.182'lik saniye ile en hızlı süreyi yaparak zirveye yerleşti. Ramos, 0.054 saniye geride ikinci olurken, Fornaroli 0.481 saniye geride üçüncü sıraya çıktı. Onu sırasıyla Browning dördüncü, Smith beşinci, Mini altıncı, Goethe yedinci, Steshorne sekizinci, Meguetounif dokuzuncu ve Leon onuncu sırada takip etti.

Antrenman seansının sonucu: