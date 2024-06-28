F3 Avusturya Antrenman: Charlie Wurz lider, Ramos ikinci, Fornaroli üçüncü
2024 Formula 3 sezonun 6. ayağı Avusturya'da gerçekleştirilen antrenman turunun lideri, Charlie Wurz oldu.
Charlie Wurz, Jenzer Motorsport
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Formula 3 Avusturya GP antrenman seansı güneşli bir günde başladı. Sürücüler günün sabah saatlerinde 40 dakikalık antrenman seansı adına tur atmak için piste çıktılar.
Seansın ilk dakikalarında van Hoepen en hızlı zamanını yaparak, 1.22.409'luk saniye ile zirveye yerleşti. Tsolov 0.036 saniyle ile geride ikinci, Mansell 0.168 saniye geride ile üçüncü sıraya yerleşti.
Avusturya pistine eklenen yeni çakıl taşları, birkaç sürücüyü zorladı.
Antrenmanın bitimine 30 dakika kala, Meguetounif de turunu geliştirerek 1.22.325 saniye süre ile liderliğe çıktı. Şampiyona lideri Mini, Meguetounif'in yaptığı süreden daha hızlı bir süre yaparak, 1.22.066'luk saniye ile zirveye çıktı.
Seansın neredeyse yarısına gelindiğinde bile, sürücüler pistin dışına birçok kez çıktı.
Antrenman turunun 23. dakikasında, Luke Browning 1.21.781'lik saniye yaparak liderliğe yükseldi. Takım arkadaşı Stenshorne ise 0.123 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti.
Charlie Wurz da turunu geliştirmek adına çıktığı pistte, çakıl taşlarından nasibini alan sürücülerden biri oldu.
Bitime 16 dakika kala Fornaroli, Browning'den daha iyi bir süre yaptı ve 1.21.663'lük saniyeyle sıralamanın zirvesine çıktı.
Seansın son 15 dakikasında tüm sürücüler pite girdi ve en hızlı turlarınını atmak için yumuşak lastikleri takarak en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar. Piste ilk çıkan isim Fornaroli oldu.
Seansın bitimine 4 dakika kala Charlie Wurz, 1.21.182'lik saniye ile en hızlı süreyi yaparak zirveye yerleşti. Ramos, 0.054 saniye geride ikinci olurken, Fornaroli 0.481 saniye geride üçüncü sıraya çıktı. Onu sırasıyla Browning dördüncü, Smith beşinci, Mini altıncı, Goethe yedinci, Steshorne sekizinci, Meguetounif dokuzuncu ve Leon onuncu sırada takip etti.
Antrenman seansının sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|25
|
1'21.182
|191.480
|2
|
S. Ramos Trident
|6
|19
|
+0.054
1'21.236
|0.054
|191.353
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|20
|
+0.481
1'21.663
|0.427
|190.353
|4
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|16
|
+0.599
1'21.781
|0.118
|190.078
|5
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|22
|
+0.669
1'21.851
|0.070
|189.915
|6
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|17
|
+0.676
1'21.858
|0.007
|189.899
|7
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|18
|
+0.693
1'21.875
|0.017
|189.860
|8
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|16
|
+0.722
1'21.904
|0.029
|189.792
|9
|
S. Meguetounif Trident
|5
|21
|
+0.866
1'22.048
|0.144
|189.459
|10
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|23
|
+0.892
1'22.074
|0.026
|189.399
|11
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|17
|
+0.933
1'22.115
|0.041
|189.305
|12
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|22
|
+0.949
1'22.131
|0.016
|189.268
|13
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|18
|
+0.951
1'22.133
|0.002
|189.263
|14
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|22
|
+0.986
1'22.168
|0.035
|189.183
|15
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|22
|
+0.997
1'22.179
|0.011
|189.157
|16
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|17
|
+1.014
1'22.196
|0.017
|189.118
|17
|S. Montoya Campos Racing
|11
|19
|
+1.024
1'22.206
|0.010
|189.095
|18
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|17
|
+1.044
1'22.226
|0.020
|189.049
|19
|
M. Boya Campos Racing
|12
|20
|
+1.087
1'22.269
|0.043
|188.950
|20
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|20
|
+1.144
1'22.326
|0.057
|188.820
|21
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|22
|
+1.179
1'22.361
|0.035
|188.739
|22
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|24
|
+1.213
1'22.395
|0.034
|188.661
|23
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|21
|
+1.396
1'22.578
|0.183
|188.243
|24
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|16
|
+1.416
1'22.598
|0.020
|188.198
|25
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|23
|
+1.472
1'22.654
|0.056
|188.070
|26
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|23
|
+1.584
1'22.766
|0.112
|187.816
|27
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|20
|
+1.645
1'22.827
|0.061
|187.677
|28
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|17
|
+1.675
1'22.857
|0.030
|187.609
|29
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|20
|
+1.889
1'23.071
|0.214
|187.126
|30
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|24
|
+2.035
1'23.217
|0.146
|186.798
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