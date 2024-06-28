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Antrenman raporu
FIA F3 Spielberg

F3 Avusturya Antrenman: Charlie Wurz lider, Ramos ikinci, Fornaroli üçüncü

2024 Formula 3 sezonun 6. ayağı Avusturya'da gerçekleştirilen antrenman turunun lideri, Charlie Wurz oldu.

Rümeysa Öztürk
Charlie Wurz, Jenzer Motorsport

Charlie Wurz, Jenzer Motorsport

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 3 Avusturya GP antrenman seansı güneşli bir günde başladı. Sürücüler günün sabah saatlerinde 40 dakikalık antrenman seansı adına tur atmak için piste çıktılar. 

Seansın ilk dakikalarında van Hoepen en hızlı zamanını yaparak, 1.22.409'luk saniye ile zirveye yerleşti. Tsolov 0.036 saniyle ile geride ikinci, Mansell 0.168 saniye geride ile üçüncü sıraya yerleşti. 

Avusturya pistine eklenen yeni çakıl taşları, birkaç sürücüyü zorladı.

Antrenmanın bitimine 30 dakika kala, Meguetounif de turunu geliştirerek 1.22.325 saniye süre ile liderliğe çıktı. Şampiyona lideri Mini, Meguetounif'in yaptığı süreden daha hızlı bir süre yaparak, 1.22.066'luk saniye ile zirveye çıktı. 

Seansın neredeyse yarısına gelindiğinde bile, sürücüler pistin dışına birçok kez çıktı. 

Antrenman turunun 23. dakikasında, Luke Browning 1.21.781'lik saniye yaparak liderliğe yükseldi. Takım arkadaşı Stenshorne ise 0.123 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti. 

Charlie Wurz da turunu geliştirmek adına çıktığı pistte, çakıl taşlarından nasibini alan sürücülerden biri oldu.

Bitime 16 dakika kala Fornaroli, Browning'den daha iyi bir süre yaptı ve 1.21.663'lük saniyeyle sıralamanın zirvesine çıktı. 

Seansın son 15 dakikasında tüm sürücüler pite girdi ve en hızlı turlarınını atmak için yumuşak lastikleri takarak en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar. Piste ilk çıkan isim Fornaroli oldu. 

Seansın bitimine 4 dakika kala Charlie Wurz, 1.21.182'lik saniye ile en hızlı süreyi yaparak zirveye yerleşti. Ramos, 0.054 saniye geride ikinci olurken, Fornaroli 0.481 saniye geride üçüncü sıraya çıktı. Onu sırasıyla Browning dördüncü, Smith  beşinci, Mini altıncı, Goethe yedinci, Steshorne sekizinci, Meguetounif dokuzuncu ve Leon onuncu sırada takip etti. 

Antrenman seansının sonucu: 

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 25

1'21.182

   191.480
2
S. Ramos Trident
 6 19

+0.054

1'21.236

 0.054 191.353
3
L. Fornaroli Trident
 4 20

+0.481

1'21.663

 0.427 190.353
4
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 16

+0.599

1'21.781

 0.118 190.078
5
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 22

+0.669

1'21.851

 0.070 189.915
6
G. Minì Prema Powerteam
 2 17

+0.676

1'21.858

 0.007 189.899
7
O. Goethe Campos Racing
 10 18

+0.693

1'21.875

 0.017 189.860
8
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 16

+0.722

1'21.904

 0.029 189.792
9
S. Meguetounif Trident
 5 21

+0.866

1'22.048

 0.144 189.459
10
N. León Van Amersfoort Racing
 20 23

+0.892

1'22.074

 0.026 189.399
11
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 17

+0.933

1'22.115

 0.041 189.305
12
L. Van ART Grand Prix
 24 22

+0.949

1'22.131

 0.016 189.268
13
A. Dunne MP Motorsport
 9 18

+0.951

1'22.133

 0.002 189.263
14
C. Mansell ART Grand Prix
 23 22

+0.986

1'22.168

 0.035 189.183
15
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 22

+0.997

1'22.179

 0.011 189.157
16
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 17

+1.014

1'22.196

 0.017 189.118
17 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 19

+1.024

1'22.206

 0.010 189.095
18
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 17

+1.044

1'22.226

 0.020 189.049
19
M. Boya Campos Racing
 12 20

+1.087

1'22.269

 0.043 188.950
20
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 20

+1.144

1'22.326

 0.057 188.820
21
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 22

+1.179

1'22.361

 0.035 188.739
22 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 24

+1.213

1'22.395

 0.034 188.661
23
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 21

+1.396

1'22.578

 0.183 188.243
24
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 16

+1.416

1'22.598

 0.020 188.198
25
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 23

+1.472

1'22.654

 0.056 188.070
26
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 23

+1.584

1'22.766

 0.112 187.816
27
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 20

+1.645

1'22.827

 0.061 187.677
28
K. Sztuka MP Motorsport
 8 17

+1.675

1'22.857

 0.030 187.609
29
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 20

+1.889

1'23.071

 0.214 187.126
30
J. Loake Rodin Motorsport
 31 24

+2.035

1'23.217

 0.146 186.798
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