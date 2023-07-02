F3 Avusturya ana yarış: Mücadele nefes kesti, O'Sullivan kazandı

Yarışa altıncı sıradan başlayan ve Gabriele Mini'nin yarış dışı kalması nedeniyle çıkan Güvenlik Aracı öncesi beşinciliğe yükselen O'Sullivan için yapılması gereken tek şey vardı: lastik korumak ve önündekilerin sıkıntılarından faydalanabilmek.

İlk turlarda liderlik mücadelesi veren Gregoire Saucy ile Dino Beganovic'in mücadelesinden galip ayrılan isim Beganovic oldu, Saucy ise arkasından gelen Paul Aron'un baskısıyla başa çıkmak zorundaydı. Bu üçlüyü Bortoleto ve O'Sullivan takip ediyordu.

Sıkı mücadele eden ikili, 10. tur civarı temas etti. Temasın ardından Saucy lastik patlatırken, Aron'un ön kanadı kırıldı.

Saucy pite dönerek lastik değiştirdi, ancak aracı hasar gördüğü için bir daha pite gelmek zorunda kaldı, sonuç itibariyle iki tur geri düştü.

Aron ise bir süre direnmesine rağmen günün sonunda pite girmek zorunda kaldı ve grubun en arkalarına kadar düştü.

Bu fırsatlardan istifade ederek üçüncülüğü alan O'Sullivan, ilk olarak lastikleri iyice bittiği için ikinciliğe gerileyen Beganovic'i, sonraki turda da yarış lideri Gabriel Bortoleto'yu geride bırakarak liderliğe yükseldi!

Son turlara doğru O'Sullivan'ın da lastikleri bitti, ancak Britanyalı sürücü iyi bir savunmayla Bortoleto'ya geçit vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezonki ilk galibiyetini kaptı.

Şampiyona lideri Bortoleto bir podyum daha alarak istikrarlı performansını sürdürürken, podyumun üçüncü basamağı için sıkı bir mücadele vardı.

Son tura girilirken Franco Colapinto, Sebastian Montoya ve Caio Collet üçüncülük mücadelesi vermekteydi, en avantajlı isim Montoya gibi durmaktaydı.

Agresif bir çizgiyle Colapinto'nun yanına kadar gelen Montoya, rakibiyle temas yaşayarak çakıl havuzuna kadar çıktı ve epey sıra kaybetti, bu fırsatı değerlendiren Collet de üçüncülüğü aldı!

Gabriel Bortoleto, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

Dördüncülük Colapinto'ya giderken, beşincilik ilk turların en hızlı ismi Beganovic'e gitti. Prema sürücüsü, yerini korumak için lastiklerini çok hızlı tüketti ve bir noktadan sonra ön grupla aynı tempoyu tutturamadı.

Altıncılık takım arkadaşı Mari Boya ile bütün yarış sıkı mücadele eden Jonny Edgar'ın oldu. Boya da iyi bir yarış geçiriyordu, ancak Kaylen Frederick ile teması sonucu lastik patlatarak gerilere düştü, Frederick de ön kanadını kırarak pite gelmek zorunda kaldı.

Yedinci sıra Christian Mansell'e giderken, sekizinci sırada serideki ilk puanlarını yakalayan Hugh Barter yer aldı.

Günün son iki puanı zayıf bir araçla dokuzuncu olan Sophia Flörsch'e ve gerilemesine rağmen onunculuğa tutunan Sebastian Montoya'ya gitti.

Pepe Marti 11.sırada kalarak puan alamadı, böylece şampiyonada iki sıra kaybederek dördüncülüğe kadar geriledi.