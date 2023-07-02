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F3 Avusturya ana yarış: Mücadele nefes kesti, O'Sullivan kazandı

Red Bull Ring'de farkların epey yakın olduğu yarışta liderlik birçok kez el değiştirdi, günün sonunda iyi bir lastik performansı ve sakin geçişlerle zafer Zak O'Sullivan'a gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Zak O'Sullivan, Prema Racing

Yarışa altıncı sıradan başlayan ve Gabriele Mini'nin yarış dışı kalması nedeniyle çıkan Güvenlik Aracı öncesi beşinciliğe yükselen O'Sullivan için yapılması gereken tek şey vardı: lastik korumak ve önündekilerin sıkıntılarından faydalanabilmek.

İlk turlarda liderlik mücadelesi veren Gregoire Saucy ile Dino Beganovic'in mücadelesinden galip ayrılan isim Beganovic oldu, Saucy ise arkasından gelen Paul Aron'un baskısıyla başa çıkmak zorundaydı. Bu üçlüyü Bortoleto ve O'Sullivan takip ediyordu.

Sıkı mücadele eden ikili, 10. tur civarı temas etti. Temasın ardından Saucy lastik patlatırken, Aron'un ön kanadı kırıldı.

Saucy pite dönerek lastik değiştirdi, ancak aracı hasar gördüğü için bir daha pite gelmek zorunda kaldı, sonuç itibariyle iki tur geri düştü.

Aron ise bir süre direnmesine rağmen günün sonunda pite girmek zorunda kaldı ve grubun en arkalarına kadar düştü.

Bu fırsatlardan istifade ederek üçüncülüğü alan O'Sullivan, ilk olarak lastikleri iyice bittiği için ikinciliğe gerileyen Beganovic'i, sonraki turda da yarış lideri Gabriel Bortoleto'yu geride bırakarak liderliğe yükseldi!

Son turlara doğru O'Sullivan'ın da lastikleri bitti, ancak Britanyalı sürücü iyi bir savunmayla Bortoleto'ya geçit vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezonki ilk galibiyetini kaptı.

Şampiyona lideri Bortoleto bir podyum daha alarak istikrarlı performansını sürdürürken, podyumun üçüncü basamağı için sıkı bir mücadele vardı.

Son tura girilirken Franco Colapinto, Sebastian Montoya ve Caio Collet üçüncülük mücadelesi vermekteydi, en avantajlı isim Montoya gibi durmaktaydı.

Agresif bir çizgiyle Colapinto'nun yanına kadar gelen Montoya, rakibiyle temas yaşayarak çakıl havuzuna kadar çıktı ve epey sıra kaybetti, bu fırsatı değerlendiren Collet de üçüncülüğü aldı!

Gabriel Bortoleto, Trident

Gabriel Bortoleto, Trident

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Dördüncülük Colapinto'ya giderken, beşincilik ilk turların en hızlı ismi Beganovic'e gitti. Prema sürücüsü, yerini korumak için lastiklerini çok hızlı tüketti ve bir noktadan sonra ön grupla aynı tempoyu tutturamadı.

Altıncılık takım arkadaşı Mari Boya ile bütün yarış sıkı mücadele eden Jonny Edgar'ın oldu. Boya da iyi bir yarış geçiriyordu, ancak Kaylen Frederick ile teması sonucu lastik patlatarak gerilere düştü, Frederick de ön kanadını kırarak pite gelmek zorunda kaldı.

Yedinci sıra Christian Mansell'e giderken, sekizinci sırada serideki ilk puanlarını yakalayan Hugh Barter yer aldı.

Günün son iki puanı zayıf bir araçla dokuzuncu olan Sophia Flörsch'e ve gerilemesine rağmen onunculuğa tutunan Sebastian Montoya'ya gitti.

Pepe Marti 11.sırada kalarak puan alamadı, böylece şampiyonada iki sıra kaybederek dördüncülüğe kadar geriledi.

 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam -  
2 Gabriel Bortoleto Italy Trident 0.8 0.800
3 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 1.6 1.600
4 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 2.4 2.400
5 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 4.4 4.400
6 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 4.7 4.700
7 Christian Mansell Spain Campos Racing 5.2 5.200
8 Hugh Barter Spain Campos Racing 5.6 5.600
9 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 6.2 6.200
10 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 8.8 8.800
11 Pepe Martí Spain Campos Racing 9.5 9.500
12 Leonardo Fornaroli Italy Trident 10.6 10.600
13 Oliver Goethe Italy Trident 12.4 12.400
14 Hunter Yeany Rodin Carlin 13.5 13.500
15 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 13.8 13.800
16 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 14.6 14.600
17 Oliver Gray Rodin Carlin 15.1 15.100
18 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 15.8 15.800
19 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 16.2 16.200
20 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 16.5 16.500
21 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 16.9 16.900
22 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 17.3 17.300
23 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 38.1 38.100
24 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 53.1 53.100
25 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 53.7 53.700
26 Paul Aron Italy Prema Powerteam 1'06.2 1'06.200
27 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 1'07.5 1'07.500
28 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 2 laps  
29 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 12 laps  
30 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight    
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F3 Avusturya sprint yarışı: Yağmurlu yarışın galibi Paul Aron!
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