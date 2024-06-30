F3 Avusturya: Browning ikinci zaferini kazanarak yeni şampiyona lideri oldu!

Luke Browning ilk virajda açık ara öne geçerken, Prema Racing sürücüleri Lindblad, Minì ve Beganovic sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada onu takip etti. O sırada Tim Tramnitz de, yedinciliğe geriledi.

Lindblad ve Minì 4. virajın çıkışında birbiriyle mücadele ederken, Beganovic'in 6. virajda Mini'nin önüne geçerek üçüncü sırayı alması için bir fırsat oluştu.

2. turda takım arkadaşı Mini'yi 3. virajda geçen Beganovic, ikinci sıraya yükseldi. Noel León ise sıralamada gerideydi ve Sebastián Montoya'yı geçerek altıncı sıraya yerleşti.

6. Turda León, Oliver Goethe'yi 4. virajda geçip ilk beşe girerek sıralamadaki tırmanışına devam etti.

Beganovic, 7. turda yarış lideri Browning ile arasındaki farkı 0.5 saniye düşürerek Browning'i kovalamaya başladı. Böylece, Beganovic'in hemen arkasındaki Minì, 4. virajın dışından Lindblad'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

8. turda MP Motorsport sürücüsü Alex Dunne, Goethe'yi geçtiği sırada Lindblad, Alex Dunne ile kısa bir temas yaşadı.

O sırada León, Dunne ve Goethe, 4. virajda Lindblad'ı geçmeyi başardılar ve Red Bull Junior Team pilotunu yedinci sıraya düşürdüler. Ancak İrlandalı pilot Dunne, daha sonra Prema sürücüsü Lindblad ile temasa geçtiği için 10 saniyelik bir ceza aldı.

10. turda Goethe, 4. virajda Dunne'ı kovalamaya başladı ve viraja geç bir dalış yaparak beşinci sıraya geriledi. Üçüncü virajda Campos Racing sürücüsü Mari Boya ile AIX Racing'den Nikita Bedrin arasındaki temas nedeniyle 11. turda bir sanal güvenlik aracı ortaya çıktı. Bedrin'in aracı temasdan dolayı hasar görmesiyle yarışa veda etti.

Yarış yeniden başlatıldığı sırada, Goethe dördüncü kez Leon'a karşı hücuma geçti. Goethe'nin yaptğı ufak bir temas Leon'un lastik patlatmasına neden oldu ve Leon sıralamada geriye düştü.

Bitime 10 tur kala lider Browning'in arkasındaki herkes DRS kullanarak Tramnitz'i geçerek dokuzuncu sıraya kadar gerilemesine neden olurken, sürücüler puan mücadelesi için grid sıralamasında inişli çıkışlı bir şekilde yarışa devam etti.

19. turda Christian Mansell, 4. virajda Lindblad'ı dışarıdan kovalayarak altıncı sıraya yükseldi.

23. Turda Nikola Tsolov, Lindblad'a karşı atak yaparak yedinci sıraya yükseldi.

Bir sonraki turda Minì, 3. virajda Beganovic'i geçmek için ikincilik mücadelesinde bulundu. Ancak bir sonraki virajda Mansell, Mini'yi hızlıca geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Minì, 6. virajda üçüncü sırayı tekrar almak için Mansell'i geçmeyi denedi.

Browning'in DRS aralığından çıkıp 4. virajda takım arkadaşı Minì'nin saldırısına uğrayan Beganovic, üçüncü sıraya geriledi. Böylece Mini, ikinci sıraya yükseldi.

Son turda İsveçli sürücü Beganovic, DRS'yı açtı ve takım arkadaşı Mini'yi 3. virajda tekrar geçti. Ancak Minì bir kez daha 5. virajın dışından atak yaptı ve Mini 6. viraja girerken ikinci sırayı tekrar geri aldı.

Hitech'ten Luke Browning yılın ikinci zaferini kazanarak Sürücüler Şampiyonası'nda zirveye yükseldi. Minì ikinci sırada bitiş çizgisini görürken, Prema adına podyum tamamlayan takım arkadaşı Beganovic de üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Yarışın sonucu: