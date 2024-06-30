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Yarış raporu
FIA F3 Spielberg

F3 Avusturya: Browning ikinci zaferini kazanarak yeni şampiyona lideri oldu!

2024 Formula 3 Şampiyonası'nın Avusturya'da gerçekleştirilen ana yarışını, Luke Browning kazandı. Bu, Browning'nin ikinci F3 zaferi oldu ve Sürücüler Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi.

Rümeysa Öztürk
Luke Browning, Hitech Grand Prix

Luke Browning, Hitech Grand Prix

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Luke Browning ilk virajda açık ara öne geçerken, Prema Racing sürücüleri Lindblad, Minì ve Beganovic sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada onu takip etti. O sırada Tim Tramnitz de, yedinciliğe geriledi.

Lindblad ve Minì 4. virajın çıkışında birbiriyle mücadele ederken, Beganovic'in 6. virajda Mini'nin önüne geçerek üçüncü sırayı alması için bir fırsat oluştu.

2. turda takım arkadaşı Mini'yi 3. virajda geçen Beganovic, ikinci sıraya yükseldi. Noel León ise sıralamada gerideydi ve Sebastián Montoya'yı geçerek altıncı sıraya yerleşti.

6. Turda León, Oliver Goethe'yi 4. virajda geçip ilk beşe girerek sıralamadaki tırmanışına devam etti.

Beganovic, 7. turda yarış lideri Browning ile arasındaki farkı 0.5 saniye düşürerek Browning'i kovalamaya başladı. Böylece, Beganovic'in hemen arkasındaki Minì, 4. virajın dışından Lindblad'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

8. turda MP Motorsport sürücüsü Alex Dunne, Goethe'yi geçtiği sırada Lindblad, Alex Dunne ile kısa bir temas yaşadı.

O sırada León, Dunne ve Goethe, 4. virajda Lindblad'ı geçmeyi başardılar ve Red Bull Junior Team pilotunu yedinci sıraya düşürdüler. Ancak İrlandalı pilot Dunne, daha sonra Prema sürücüsü Lindblad ile temasa geçtiği için 10 saniyelik bir ceza aldı.

10. turda Goethe, 4. virajda Dunne'ı kovalamaya başladı ve viraja geç bir dalış yaparak beşinci sıraya geriledi. Üçüncü virajda Campos Racing sürücüsü Mari Boya ile AIX Racing'den Nikita Bedrin arasındaki temas nedeniyle 11. turda bir sanal güvenlik aracı ortaya çıktı. Bedrin'in aracı temasdan dolayı hasar görmesiyle yarışa veda etti. 

Yarış yeniden başlatıldığı sırada, Goethe dördüncü kez Leon'a karşı hücuma geçti. Goethe'nin yaptğı ufak bir temas Leon'un lastik patlatmasına neden oldu ve Leon sıralamada geriye düştü. 

Bitime 10 tur kala lider Browning'in arkasındaki herkes DRS kullanarak Tramnitz'i geçerek dokuzuncu sıraya kadar gerilemesine neden olurken,  sürücüler puan mücadelesi için grid sıralamasında inişli çıkışlı bir şekilde yarışa devam etti.

19. turda Christian Mansell,  4. virajda Lindblad'ı dışarıdan kovalayarak altıncı sıraya yükseldi.

23. Turda Nikola Tsolov, Lindblad'a karşı atak yaparak yedinci sıraya yükseldi. 

Bir sonraki turda Minì, 3. virajda Beganovic'i geçmek için ikincilik mücadelesinde bulundu. Ancak bir sonraki virajda Mansell, Mini'yi hızlıca geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Minì, 6. virajda üçüncü sırayı tekrar almak için Mansell'i geçmeyi denedi.

Browning'in DRS aralığından çıkıp 4. virajda takım arkadaşı Minì'nin saldırısına uğrayan Beganovic, üçüncü sıraya geriledi. Böylece Mini, ikinci sıraya yükseldi. 

Son turda İsveçli sürücü Beganovic, DRS'yı açtı ve takım arkadaşı Mini'yi 3. virajda tekrar geçti. Ancak Minì bir kez daha 5. virajın dışından atak yaptı ve Mini 6. viraja girerken ikinci sırayı tekrar geri aldı.

Hitech'ten Luke Browning yılın ikinci zaferini kazanarak Sürücüler Şampiyonası'nda zirveye yükseldi. Minì ikinci sırada bitiş çizgisini görürken, Prema adına podyum tamamlayan takım arkadaşı Beganovic de üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 26

37'22.286

   180.044        
2
G. Minì Prema Powerteam
 2 26

+1.685

37'23.971

 1.685 179.909        
3
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 26

+2.154

37'24.440

 0.469 179.871        
4
C. Mansell ART Grand Prix
 23 26

+2.568

37'24.854

 0.414 179.838        
5
O. Goethe Campos Racing
 10 26

+3.172

37'25.458

 0.604 179.790        
6
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 26

+7.103

37'29.389

 3.931 179.475        
7
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 26

+7.803

37'30.089

 0.700 179.420        
8
L. Van ART Grand Prix
 24 26

+9.912

37'32.198

 2.109 179.252        
9
L. Fornaroli Trident
 4 26

+10.280

37'32.566

 0.368 179.222        
10
A. Dunne MP Motorsport
 9 26

+13.453

37'35.739

 3.173 178.970        
11 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 26

+13.877

37'36.163

 0.424 178.937        
12
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 26

+14.097

37'36.383

 0.220 178.919        
13
S. Ramos Trident
 6 26

+14.568

37'36.854

 0.471 178.882        
14
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 26

+17.918

37'40.204

 3.350 178.617        
15
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 26

+18.356

37'40.642

 0.438 178.582        
16
K. Sztuka MP Motorsport
 8 26

+21.323

37'43.609

 2.967 178.348        
17
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 26

+22.259

37'44.545

 0.936 178.274        
18
M. Boya Campos Racing
 12 26

+28.984

37'51.270

 6.725 177.746        
19
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 26

+30.171

37'52.457

 1.187 177.654        
20
S. Meguetounif Trident
 5 26

+33.932

37'56.218

 3.761 177.360        
21
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 26

+38.975

38'01.261

 5.043 176.968        
22
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 26

+41.837

38'04.123

 2.862 176.746        
23
N. León Van Amersfoort Racing
 20 26

+47.633

38'09.919

 5.796 176.299        
24
J. Loake Rodin Motorsport
 31 26

+1'00.601

38'22.887

 12.968 175.306        
25
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 26

+1'16.678

38'38.964

 16.077 174.091        
26
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 26

+1'22.062

38'44.348

 5.384 173.687        
27
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 25

+1 Lap

37'47.957

 1 Lap 171.152        
dnf
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 10

16 laps

         Yarış dışı  
dnf
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 5

21 laps

         Yarış dışı  
dnf Colombia S. Montoya Campos Racing 11 5

21 laps

         Yarış dışı  
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Önceki haber F3 Avusturya Sprint: Tsolov kazandı, Stenshorne ikinci, Mansell üçüncü!

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