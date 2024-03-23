F3 Avustralya: Sprint yarışını Stenshorne kazandı

Yarışın ilk çeyreği pole pozisyonundan başlayan Laurens Van Hoepen ve Hitech'ten Martinius Stenshorne arasında heyecan verici bir düelloya sahne olurken, Christian Mansell de ikinci ART aracında kendini bu mücadelenin içinde tuttu.

Üçüncü turda Stenshorne, Van Hoepen'e atağını başlattı ve 11. virajda Hollandalıyı geçmeyi başardı, ancak Hollandalı birkaç viraj sonra pozisyonunu geri aldı.

Stenshorne ve Van Hoepen bir sonraki turda pozisyonlarını tekrar değiştirdi ve Norveçli pilot beşinci turda 1. virajda liderlik için belirleyici hamleyi yaptı.

Stenshorne daha sonra Hitech'iyle takip eden gruptan uzaklaşarak farkı 2,5 saniyeye çıkardı ve yarışın yarısına gelindiğinde galibiyet için favori olduğunu gösterdi.

Ancak bu zamana kadar Lindblad beşincilikten ikinciliğe yükselmiş, altıncı turda Mansell'i geçerek podyum pozisyonuna gelmiş ve Van Hoepen'den bir pozisyon daha kapmıştı.

Lindblad daha sonra Stenshorne'un avantajını kırmaya başladı ve 14. turda, Van Amersrfoort'tan Tommy Smith ile yaşadığı kazanın ardından 1. virajda çakıl havuza giren Tasanapol Inthraphuvasak'ın PHM'sini almak için güvenlik aracı devreye girdiğinde farkı sadece 0.3 saniyeye indirmeyi başarmıştı.

Uyarı süresi Stenshorne'un kendini toparlamasına olanak sağladı. Güvenlik aracı 16. turun sonunda pite döndüğünde Stenshorne, harika bir yeniden startla Lindblad'dan gelebilecek herhangi bir tehdidi bertaraf etmiş oldu.

Lindblad 18. turda Stenshorne'u yakaladı, ancak Stenshorne sondan bir önceki turda kendisine bir fark yaratarak damalı bayrağı 1.6 sn farkla önde görerek yarışı kazandı. Luke Browning'in bu ayın başlarında Bahreyn'deki ana yarışta elde ettiği başarının ardından Hitech arka arkaya kazanmış oldu.

Arvid Lindblad, Prema Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Van Hoepen, yarışın son aşamalarında Mari Boya'nın Campos'unun ciddi baskısı altında kalmasına rağmen Lindblad'ın arkasında üçüncü sırayı korudu.

Boya, yarışı takım arkadaşı Oliver Goethe'nin hemen önünde bitirirken, Dino Beganovic son virajda takım arkadaşı Gabriel Mini'den altıncılığı kaparak 20 turluk sprint yarışını en iyi Prema sürücüsü olarak tamamladı.

Sebastian Montoya son tura Beganovic'in bile önünde yedinci sırada başladı ancak finişte PHM'den Nikita Bedrin ve MP Motorsport'tan Alex Dunne'ın arkasında 10. sıraya geriledi.

Williams'ın genç pilotu Browning için felaket bir yarış oldu. 5. turda teknik bir sorun nedeniyle pite girmek zorunda kaldı. Piste geri dönebilmesine rağmen, yarışı kazanan takım arkadaşı Stenshorne'un bir tur gerisinde, 28. sırada yarışı tamamladı.

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