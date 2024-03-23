F3 Avustralya: Sprint yarışını Stenshorne kazandı
Hitech pilotu Martinius Stenshorne, Albert Park'taki aksiyon dolu sprint yarışında Red Bull'un genç pilotu Arvid Lindblad'ın baskısına direnerek ilk Formula 3 galibiyetini elde etti.
Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight
Mark Sutton / Motorsport Images
Yarışın ilk çeyreği pole pozisyonundan başlayan Laurens Van Hoepen ve Hitech'ten Martinius Stenshorne arasında heyecan verici bir düelloya sahne olurken, Christian Mansell de ikinci ART aracında kendini bu mücadelenin içinde tuttu.
Üçüncü turda Stenshorne, Van Hoepen'e atağını başlattı ve 11. virajda Hollandalıyı geçmeyi başardı, ancak Hollandalı birkaç viraj sonra pozisyonunu geri aldı.
Stenshorne ve Van Hoepen bir sonraki turda pozisyonlarını tekrar değiştirdi ve Norveçli pilot beşinci turda 1. virajda liderlik için belirleyici hamleyi yaptı.
Stenshorne daha sonra Hitech'iyle takip eden gruptan uzaklaşarak farkı 2,5 saniyeye çıkardı ve yarışın yarısına gelindiğinde galibiyet için favori olduğunu gösterdi.
Ancak bu zamana kadar Lindblad beşincilikten ikinciliğe yükselmiş, altıncı turda Mansell'i geçerek podyum pozisyonuna gelmiş ve Van Hoepen'den bir pozisyon daha kapmıştı.
Lindblad daha sonra Stenshorne'un avantajını kırmaya başladı ve 14. turda, Van Amersrfoort'tan Tommy Smith ile yaşadığı kazanın ardından 1. virajda çakıl havuza giren Tasanapol Inthraphuvasak'ın PHM'sini almak için güvenlik aracı devreye girdiğinde farkı sadece 0.3 saniyeye indirmeyi başarmıştı.
Uyarı süresi Stenshorne'un kendini toparlamasına olanak sağladı. Güvenlik aracı 16. turun sonunda pite döndüğünde Stenshorne, harika bir yeniden startla Lindblad'dan gelebilecek herhangi bir tehdidi bertaraf etmiş oldu.
Lindblad 18. turda Stenshorne'u yakaladı, ancak Stenshorne sondan bir önceki turda kendisine bir fark yaratarak damalı bayrağı 1.6 sn farkla önde görerek yarışı kazandı. Luke Browning'in bu ayın başlarında Bahreyn'deki ana yarışta elde ettiği başarının ardından Hitech arka arkaya kazanmış oldu.
Arvid Lindblad, Prema Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Van Hoepen, yarışın son aşamalarında Mari Boya'nın Campos'unun ciddi baskısı altında kalmasına rağmen Lindblad'ın arkasında üçüncü sırayı korudu.
Boya, yarışı takım arkadaşı Oliver Goethe'nin hemen önünde bitirirken, Dino Beganovic son virajda takım arkadaşı Gabriel Mini'den altıncılığı kaparak 20 turluk sprint yarışını en iyi Prema sürücüsü olarak tamamladı.
Sebastian Montoya son tura Beganovic'in bile önünde yedinci sırada başladı ancak finişte PHM'den Nikita Bedrin ve MP Motorsport'tan Alex Dunne'ın arkasında 10. sıraya geriledi.
Williams'ın genç pilotu Browning için felaket bir yarış oldu. 5. turda teknik bir sorun nedeniyle pite girmek zorunda kaldı. Piste geri dönebilmesine rağmen, yarışı kazanan takım arkadaşı Stenshorne'un bir tur gerisinde, 28. sırada yarışı tamamladı.
F3 Avustralya sprint yarışı sonuçları
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|20
|
35'32.870
|10
|2
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|20
|
+1.673
35'34.543
|1.673
|9
|3
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|20
|
+1.958
35'34.828
|0.285
|8
|4
|
M. Boya Campos Racing
|12
|20
|
+3.165
35'36.035
|1.207
|7
|1
|5
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|20
|
+4.152
35'37.022
|0.987
|6
|6
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|20
|
+4.735
35'37.605
|0.583
|5
|7
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|20
|
+5.158
35'38.028
|0.423
|4
|8
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|20
|
+5.474
35'38.344
|0.316
|3
|9
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|20
|
+6.485
35'39.355
|1.011
|2
|10
|S. Montoya Campos Racing
|11
|20
|
+7.122
35'39.992
|0.637
|1
|11
|
L. Fornaroli Trident
|4
|20
|
+7.311
35'40.181
|0.189
|12
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|20
|
+7.747
35'40.617
|0.436
|13
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|20
|
+8.234
35'41.104
|0.487
|14
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|20
|
+8.628
35'41.498
|0.394
|15
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|20
|
+10.834
35'43.704
|2.206
|16
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|20
|
+11.288
35'44.158
|0.454
|17
|
S. Meguetounif Trident
|5
|20
|
+13.233
35'46.103
|1.945
|18
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|20
|
+13.744
35'46.614
|0.511
|19
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|20
|
+14.095
35'46.965
|0.351
|20
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|20
|
+14.623
35'47.493
|0.528
|21
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|20
|
+15.214
35'48.084
|0.591
|22
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|20
|
+15.640
35'48.510
|0.426
|23
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|20
|
+16.893
35'49.763
|1.253
|24
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|20
|
+16.967
35'49.837
|0.074
|25
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|20
|
+17.347
35'50.217
|0.380
|26
|
S. Ramos Trident
|6
|20
|
+17.443
35'50.313
|0.096
|27
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|20
|
+18.250
35'51.120
|0.807
|28
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|19
|
+1 Lap
35'52.044
|1 Lap
|dnf
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|13
|
+7 Laps
22'10.953
|6 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|12
|
+8 Laps
20'15.773
|1 Lap
|Yarış dışı
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