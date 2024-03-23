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FIA F3 Albert Park
Yarış raporu

F3 Avustralya: Sprint yarışını Stenshorne kazandı

Hitech pilotu Martinius Stenshorne, Albert Park'taki aksiyon dolu sprint yarışında Red Bull'un genç pilotu Arvid Lindblad'ın baskısına direnerek ilk Formula 3 galibiyetini elde etti.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight

Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight

Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın ilk çeyreği pole pozisyonundan başlayan Laurens Van Hoepen ve Hitech'ten Martinius Stenshorne arasında heyecan verici bir düelloya sahne olurken, Christian Mansell de ikinci ART aracında kendini bu mücadelenin içinde tuttu.

Üçüncü turda Stenshorne, Van Hoepen'e atağını başlattı ve 11. virajda Hollandalıyı geçmeyi başardı, ancak Hollandalı birkaç viraj sonra pozisyonunu geri aldı.

Stenshorne ve Van Hoepen bir sonraki turda pozisyonlarını tekrar değiştirdi ve Norveçli pilot beşinci turda 1. virajda liderlik için belirleyici hamleyi yaptı.

Stenshorne daha sonra Hitech'iyle takip eden gruptan uzaklaşarak farkı 2,5 saniyeye çıkardı ve yarışın yarısına gelindiğinde galibiyet için favori olduğunu gösterdi.

Ancak bu zamana kadar Lindblad beşincilikten ikinciliğe yükselmiş, altıncı turda Mansell'i geçerek podyum pozisyonuna gelmiş ve Van Hoepen'den bir pozisyon daha kapmıştı.

Lindblad daha sonra Stenshorne'un avantajını kırmaya başladı ve 14. turda, Van Amersrfoort'tan Tommy Smith ile yaşadığı kazanın ardından 1. virajda çakıl havuza giren Tasanapol Inthraphuvasak'ın PHM'sini almak için güvenlik aracı devreye girdiğinde farkı sadece 0.3 saniyeye indirmeyi başarmıştı.

Uyarı süresi Stenshorne'un kendini toparlamasına olanak sağladı. Güvenlik aracı 16. turun sonunda pite döndüğünde Stenshorne, harika bir yeniden startla Lindblad'dan gelebilecek herhangi bir tehdidi bertaraf etmiş oldu.

Lindblad 18. turda Stenshorne'u yakaladı, ancak Stenshorne sondan bir önceki turda kendisine bir fark yaratarak damalı bayrağı 1.6 sn farkla önde görerek yarışı kazandı. Luke Browning'in bu ayın başlarında Bahreyn'deki ana yarışta elde ettiği başarının ardından Hitech arka arkaya kazanmış oldu.

Arvid Lindblad, Prema Racing

Arvid Lindblad, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Van Hoepen, yarışın son aşamalarında Mari Boya'nın Campos'unun ciddi baskısı altında kalmasına rağmen Lindblad'ın arkasında üçüncü sırayı korudu.

Boya, yarışı takım arkadaşı Oliver Goethe'nin hemen önünde bitirirken, Dino Beganovic son virajda takım arkadaşı Gabriel Mini'den altıncılığı kaparak 20 turluk sprint yarışını en iyi Prema sürücüsü olarak tamamladı.

Sebastian Montoya son tura Beganovic'in bile önünde yedinci sırada başladı ancak finişte PHM'den Nikita Bedrin ve MP Motorsport'tan Alex Dunne'ın arkasında 10. sıraya geriledi.

Williams'ın genç pilotu Browning için felaket bir yarış oldu. 5. turda teknik bir sorun nedeniyle pite girmek zorunda kaldı. Piste geri dönebilmesine rağmen, yarışı kazanan takım arkadaşı Stenshorne'un bir tur gerisinde, 28. sırada yarışı tamamladı.

F3 Avustralya sprint yarışı sonuçları

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 20

35'32.870

       10    
2
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 20

+1.673

35'34.543

 1.673     9    
3
L. Van ART Grand Prix
 24 20

+1.958

35'34.828

 0.285     8    
4
M. Boya Campos Racing
 12 20

+3.165

35'36.035

 1.207     7   1
5
O. Goethe Campos Racing
 10 20

+4.152

35'37.022

 0.987     6    
6
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 20

+4.735

35'37.605

 0.583     5    
7
G. Minì Prema Powerteam
 2 20

+5.158

35'38.028

 0.423     4    
8
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 20

+5.474

35'38.344

 0.316     3    
9
A. Dunne MP Motorsport
 9 20

+6.485

35'39.355

 1.011     2    
10 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 20

+7.122

35'39.992

 0.637     1    
11
L. Fornaroli Trident
 4 20

+7.311

35'40.181

 0.189          
12
C. Mansell ART Grand Prix
 23 20

+7.747

35'40.617

 0.436          
13
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 20

+8.234

35'41.104

 0.487          
14
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 20

+8.628

35'41.498

 0.394          
15
J. Loake Rodin Motorsport
 31 20

+10.834

35'43.704

 2.206          
16
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 20

+11.288

35'44.158

 0.454          
17
S. Meguetounif Trident
 5 20

+13.233

35'46.103

 1.945          
18
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 20

+13.744

35'46.614

 0.511          
19
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 20

+14.095

35'46.965

 0.351          
20 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 20

+14.623

35'47.493

 0.528          
21
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 20

+15.214

35'48.084

 0.591          
22
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 20

+15.640

35'48.510

 0.426          
23
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 20

+16.893

35'49.763

 1.253          
24
K. Sztuka MP Motorsport
 8 20

+16.967

35'49.837

 0.074          
25
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 20

+17.347

35'50.217

 0.380          
26
S. Ramos Trident
 6 20

+17.443

35'50.313

 0.096          
27
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 20

+18.250

35'51.120

 0.807          
28
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 19

+1 Lap

35'52.044

 1 Lap          
dnf
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 13

+7 Laps

22'10.953

 6 Laps       Yarış dışı  
dnf
N. León Van Amersfoort Racing
 20 12

+8 Laps

20'15.773

 1 Lap       Yarış dışı  
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