F3 Avustralya Sıralama: Fornaroli pole'de, Mini ikinci sırada

Mini son turlara kadar geçici pole pozisyonundaydı, ancak Fornaroli 1:33.882'lik derecesiyle damalı bayrağın ardından en hızlı turu atan isim oldu. Mini ise yalnızca 0.019 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Hitech Pulse-Eight sürücüsü Luke Browning ise Fornaroli'nin 0.2 gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Seansın bitimine beş dakika kala, Sami Meguetounif Trident #5 aracıyla son virajın çıkışında bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara sebep oldu. Dakikalar önce, Mini 1:33.505 ile ilk sıraya yükselmişti.

Yeşil bayrak tekrar çıktığında sürücülere seansın son turlarını atmaları için dört buçuk dakika verildi. 1:33.044'lük derecesiyle pole pozisyonunu alan Fornaroli oldu.

Nikita Bedrin sıralama turları boyunca etkileyici bir performans sergiledi ve PHM AIX Racing adına, 5. sıradaki Browning'in önünde 4. oldu.

Gabriele Mini, Prema Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir sonraki yarışında üç sıra gerileyen ART Grand Prix sürücüsü Nikola Tsolov, Arvid Lindblad'ın hemen önünde altıncı olarak üç PREMA aracının da ilk 10'da yer almasını sağladı.

Campos Racing sürücüsü Oliver Goethe, ev sahibi favori ve ART Grand Prix sürücüsü Christian Mansell'in önünde 8. sırada yer alırken, Hitech Pulse-Eight çaylak sürücüsü Martinius Stenshorne ilk 10'u tamamladı.

Campos'tan Mari Boya yarınki Sprint Yarışı'na ters grid pole pozisyonunda başlayacak ve ART'nin çaylak sürücüsü Laurens van Hoepen onun yanında yer alacak.

Melbourne Sprint Yarışı Cumartesi günü yapılacak ve seans yerel saatle 11:15'te başlayacak.

F3 Avustralya Sıralama Turları - İlk 5 Sıra