Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
FIA F3 Albert Park
Sıralama turları raporu

F3 Avustralya Sıralama: Fornaroli pole'de, Mini ikinci sırada

Formula 3 Avustralya GP sıralama turlarında Trident'ten Leonardo Fornaroli 1:33.044'lük derecesiyle ikinci Formula 3 pole pozisyonunu alarak rakibi Gabriele Mini'yi geride bıraktı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Leonardo Fornaroli, Trident

Leonardo Fornaroli, Trident

Mark Sutton / Motorsport Images

Mini son turlara kadar geçici pole pozisyonundaydı, ancak Fornaroli 1:33.882'lik derecesiyle damalı bayrağın ardından en hızlı turu atan isim oldu. Mini ise yalnızca 0.019 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Hitech Pulse-Eight sürücüsü Luke Browning ise Fornaroli'nin 0.2 gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Seansın bitimine beş dakika kala, Sami Meguetounif Trident #5 aracıyla son virajın çıkışında bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara sebep oldu. Dakikalar önce, Mini 1:33.505 ile ilk sıraya yükselmişti.

Yeşil bayrak tekrar çıktığında sürücülere seansın son turlarını atmaları için dört buçuk dakika verildi. 1:33.044'lük derecesiyle pole pozisyonunu alan Fornaroli oldu.

Nikita Bedrin sıralama turları boyunca etkileyici bir performans sergiledi ve PHM AIX Racing adına, 5. sıradaki Browning'in önünde 4. oldu.

Gabriele Mini, Prema Racing

Gabriele Mini, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir sonraki yarışında üç sıra gerileyen ART Grand Prix sürücüsü Nikola Tsolov, Arvid Lindblad'ın hemen önünde altıncı olarak üç PREMA aracının da ilk 10'da yer almasını sağladı.

Campos Racing sürücüsü Oliver Goethe, ev sahibi favori ve ART Grand Prix sürücüsü Christian Mansell'in önünde 8. sırada yer alırken, Hitech Pulse-Eight çaylak sürücüsü Martinius Stenshorne ilk 10'u tamamladı.

Campos'tan Mari Boya yarınki Sprint Yarışı'na ters grid pole pozisyonunda başlayacak ve ART'nin çaylak sürücüsü Laurens van Hoepen onun yanında yer alacak.

Melbourne Sprint Yarışı Cumartesi günü yapılacak ve seans yerel saatle 11:15'te başlayacak.

F3 Avustralya Sıralama Turları - İlk 5 Sıra

Sürücü/Takım
tur
zaman
ara
KM/s
 
1
#4 L. Fornaroli
Trident
15
1:33.044
-
204.213
 
2
#2 G. Minì
PREMA Racing
15
1:33.063
0.019
204.171
 
3
#1 D. Beganovic
PREMA Racing
15
1:33.344
0.300
203.556
 
4
#27 N. Bedrin
PHM AIX Racing
14
1:33.389
0.345
203.458
 
5
#14 L. Browning
Hitech Pulse-Eight
15
1:33.435
0.391
203.358

 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber F3 Bahreyn: Williams destekli Browning rahat şekilde kazandı
Sonraki haber F3 Avustralya: Sprint yarışını Stenshorne kazandı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"

Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"

Formula 1
Avustralya GP
Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"
Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"

Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"

Formula 1
Avustralya GP
Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"
Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Formula 1
Avustralya GP
Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Son Haberler

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

F1 Formula 1
Avustralya GP
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye