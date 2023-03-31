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F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı!

Fernando Alonso'nun öğrencilerinden Gabriel Bortoleto, bol kazalı geçen seansı lider tamamladı ve F3 kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.

Megan White
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F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı!
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Bahreyn'de ana yarış galibiyetine ulaşarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan Bortoleto, seansın son anlarında birçok sürücünün kaza yapmasından hemen önce 1.33.025 ile liderliğe yerleşmesi sayesinde pole pozisyonunu elde etti!

İkinci sıra Gregoire Saucy'e giderken, ilk üçü Bahreyn'de pole pozisyonundan başladığı hafta sonunda ciddi şanssızlıklar yaşayan Alpine akademi sürücüsü Gabriele Mini tamamladı. 

 

Seans özeti

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Pepe Marti'nin 9. ve 10. virajların arasındaki şikanda kaza yapması nedeniyle kırmızı bayrak çıktı. Bahreyn'de sprint yarışını kazanan Marti, bu hafta sonuna ise epey şanssız başladı.

Altı dakikalık aranın ardından, piste yaklaşan yağmur bulutlarına rağmen aksiyon yeniden başladı.

İlk dakikaların ardından liderlik koltuğunda Bortoleto yer almaktaydı, onu Luke Browning ve Saucy takip etmekteydi.

Marti'nin kaza yaptığı şikan birçok sürücüye sorun çıkarttı; çaylak Tommy Smith aynı kazadan kıl payı kurtulurken, Nikita Bedrin de 12. virajda sert bir arkadan kayma yaşadı.  

Liderlik bir süre sonra el değiştirdi, 1.33.588 yapan Franco Colapinto zirveyi aldı, ikinci sırada da Zak O'Sullivan yer alıyordu. Bortoleto ise üçüncülüğe gerilemişti.

Birkaç dakika sonra Kaylen Frederick'in son virajda büyük bir kaza yapması ve aracının düzlükte kalması nedeniyle bir kırmızı bayrak daha çıktı. 

Seans yeniden başladığında bitime sadece dört dakika kalmıştı, bu da zaten nispeten dar denilebilecek bir pistte trafiğin büyük bir sorun yaratacağı anlamına geliyordu.  

Liderlik son dakikalarda tam üç kez el değiştirdi; ilk olarak Mini zirveye çıktı, sonrasında Saucy, en nihayetinde de Bortoleto liderliğe yükseldi. 

Mini, Saucy onu geride bırakmadan önce zaman çizelgesinin zirvesine çıktı ve Bortoleto sonunda en üst sırayı geri aldı.

Son turlara girilirken ilk virajda Mini'nin kenara çekmesi, Bedrin'in de son virajda kaza yapması sonucu bir daha kırmızı bayrak sallandı ve bu kez seans tamamen sona erdi.

Trident sürücüsü Leonardo Fornaroli dördüncü sırada yer alırken, Prema sürücüleri çifti O'Sullivan ve Paul Aron sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer alacak.

Colapinto yedinci sırada başlarken, Dino Beganovic sekizinci, Luke Browning ise dokuzuncu sırada.

Onunculuk çaylak Sebastian Montoya'ya gitti, bu da Red Bull akademi sürücüsünün Cumartesi günkü sprint yarışına pole pozisyonundan başlaması anlamına geliyor.

Montoya'nın hemen arkasında Oliver Goethe ve Caio Collet yer almakta.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Gabriel Bortoleto Italy Trident 15 1'33.025     204.254
2 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 16 1'33.196 0.171 0.171 203.879
3 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 15 1'33.307 0.282 0.111 203.637
4 Leonardo Fornaroli Italy Trident 14 1'33.370 0.345 0.063 203.500
5 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 15 1'33.373 0.348 0.003 203.493
6 Paul Aron Italy Prema Powerteam 15 1'33.408 0.383 0.035 203.417
7 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 16 1'33.588 0.563 0.180 203.026
8 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 15 1'33.604 0.579 0.016 202.991
9 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 16 1'33.765 0.740 0.161 202.642
10 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 16 1'33.876 0.851 0.111 202.403
11 Oliver Goethe Italy Trident 14 1'34.017 0.992 0.141 202.099
12 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 17 1'34.094 1.069 0.077 201.934
13 Christian Mansell Spain Campos Racing 15 1'34.227 1.202 0.133 201.649
14 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 16 1'34.276 1.251 0.049 201.544
15 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 16 1'34.290 1.265 0.014 201.514
16 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 15 1'34.326 1.301 0.036 201.437
17 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 11 1'34.364 1.339 0.038 201.356
18 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 15 1'34.394 1.369 0.030 201.292
19 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 16 1'34.546 1.521 0.152 200.968
20 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 15 1'34.768 1.743 0.222 200.498
21 Oliver Gray Rodin Carlin 17 1'35.102 2.077 0.334 199.793
22 Hunter Yeany Rodin Carlin 15 1'35.132 2.107 0.030 199.730
23 Hugh Barter Spain Campos Racing 15 1'35.133 2.108 0.001 199.728
24 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 16 1'35.359 2.334 0.226 199.255
25 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 15 1'35.519 2.494 0.160 198.921
26 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 14 1'35.688 2.663 0.169 198.570
27 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 14 1'36.019 2.994 0.331 197.885
28 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 16 1'36.314 3.289 0.295 197.279
29 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 16 1'36.596 3.571 0.282 196.703
30 Pepe Martí Spain Campos Racing 3 1'56.088 23.063 19.492 163.675
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