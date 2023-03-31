F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı!

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Bahreyn'de ana yarış galibiyetine ulaşarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan Bortoleto, seansın son anlarında birçok sürücünün kaza yapmasından hemen önce 1.33.025 ile liderliğe yerleşmesi sayesinde pole pozisyonunu elde etti!

İkinci sıra Gregoire Saucy'e giderken, ilk üçü Bahreyn'de pole pozisyonundan başladığı hafta sonunda ciddi şanssızlıklar yaşayan Alpine akademi sürücüsü Gabriele Mini tamamladı.

Seans özeti

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Pepe Marti'nin 9. ve 10. virajların arasındaki şikanda kaza yapması nedeniyle kırmızı bayrak çıktı. Bahreyn'de sprint yarışını kazanan Marti, bu hafta sonuna ise epey şanssız başladı.

Altı dakikalık aranın ardından, piste yaklaşan yağmur bulutlarına rağmen aksiyon yeniden başladı.

İlk dakikaların ardından liderlik koltuğunda Bortoleto yer almaktaydı, onu Luke Browning ve Saucy takip etmekteydi.

Marti'nin kaza yaptığı şikan birçok sürücüye sorun çıkarttı; çaylak Tommy Smith aynı kazadan kıl payı kurtulurken, Nikita Bedrin de 12. virajda sert bir arkadan kayma yaşadı.

Liderlik bir süre sonra el değiştirdi, 1.33.588 yapan Franco Colapinto zirveyi aldı, ikinci sırada da Zak O'Sullivan yer alıyordu. Bortoleto ise üçüncülüğe gerilemişti.

Birkaç dakika sonra Kaylen Frederick'in son virajda büyük bir kaza yapması ve aracının düzlükte kalması nedeniyle bir kırmızı bayrak daha çıktı.

Seans yeniden başladığında bitime sadece dört dakika kalmıştı, bu da zaten nispeten dar denilebilecek bir pistte trafiğin büyük bir sorun yaratacağı anlamına geliyordu.

Liderlik son dakikalarda tam üç kez el değiştirdi; ilk olarak Mini zirveye çıktı, sonrasında Saucy, en nihayetinde de Bortoleto liderliğe yükseldi.

Mini, Saucy onu geride bırakmadan önce zaman çizelgesinin zirvesine çıktı ve Bortoleto sonunda en üst sırayı geri aldı.

Son turlara girilirken ilk virajda Mini'nin kenara çekmesi, Bedrin'in de son virajda kaza yapması sonucu bir daha kırmızı bayrak sallandı ve bu kez seans tamamen sona erdi.

Trident sürücüsü Leonardo Fornaroli dördüncü sırada yer alırken, Prema sürücüleri çifti O'Sullivan ve Paul Aron sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer alacak.

Colapinto yedinci sırada başlarken, Dino Beganovic sekizinci, Luke Browning ise dokuzuncu sırada.

Onunculuk çaylak Sebastian Montoya'ya gitti, bu da Red Bull akademi sürücüsünün Cumartesi günkü sprint yarışına pole pozisyonundan başlaması anlamına geliyor.

Montoya'nın hemen arkasında Oliver Goethe ve Caio Collet yer almakta.