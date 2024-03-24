F3 Avustralya: Beganovic, Fornaroli'yi geride bırakarak F3'teki ilk yarışı kazandı
Dino Beganovic, Melbourne'de harika mücadelelere ve daha da iyi lastik yönetimi becerilerine sahne olan Formula 3 ana yarışında zafere ulaştı.
Dino Beganovic, Prema Racing
Mark Sutton / Motorsport Images
Prema Racing sürücüsü akıllıca bir yarış çıkardı, hamle yapmak için 23 turluk yolculuğun ikinci yarısına kadar bekledi ve sonunda Leonardo Fornaroli'ye karşı belirgin bir liderlik elde etti.
Trident'ten Fornaroli startta atak yaptı ancak aradaki fark, yerel sürücü Tommy Smith (Van Amersfoort) ve Joseph Loake (Rodin) arasındaki çarpışmanın yol açtığı Güvenlik Aracı periyoduyla hemen ortadan kalktı.
Hasarlı araçlar temizlendikten sonra, Fornaroli DRS'ye karşı bir fark yaratmaya çalıştı ancak Gabriele Mini başlangıçta aradaki farkı bir saniyenin altında tuttu ve temas halinde kaldı. 12. tura gelindiğinde Fornaroli avantajını sihirli DRS aralığının ötesine taşıdı ve Mini'yi Beganovic'i savuşturmak zorunda bırakarak rahatlamaya çalıştı.
Bu savunma 13. tura kadar sürdü ve Prema takım yönetiminin takım arkadaşını geçmesi için onay vermesinin ardından İsveçli pilot Fornaroli'nin peşinden gitti. Mini lastiklerini fazla zorlamış olacak ki, bir tur sonra Williams'ın genç pilotu Luke Browning onu geçerek üçüncülüğü kaptı ve uzaklaştı.
Beganovic'in Fornaroli'yi yakalaması sadece bir tur sürdü ve Trident pilotu, 9. virajda geçerek liderliği ele geçiren daha hızlı araca karşı savunacak durumda görünmüyordu. Fornaroli Beganovic'in hızı belirlemesine izin vermekten memnun görünüyordu. Ancak son iki turda Beganovic arayı açarak 0.89sn farkla ilk F3 galibiyetini aldı.
Fornaroli'nin beşinci podyum finişi akıllıca bir sürüşün ardından geldi, ancak lider çift galibiyet için savaşmaya hazırlanırken, Browning ve Mini podyumun son basamağı için kendi mücadelelerini kurdular. Williams destekli Browning, sondan bir önceki tura kadar Alpine destekli sürücüye karşı üstünlüğünü korudu.
Browning, beşinci sıradaki Charlie Wurz'un yaklaşık 13 saniye önünde yer aldı. Çaylak pilot Albert Park'taki ilk uzun mesafe yarışında harika bir performans sergileyerek ikinci jenerasyon pilotlardan Sebastian Montoya'yı (Campos) geride bırakarak beşinci sırayı elde etti. Diğer Campos pilotları Mari Boya ve Nikita Bedrin (PHM AIX) yedinci ve sekizinci oldu.
Oliver Goethe, en iyi yerel pilot olan Christian Mansell'in önünde dokuzuncu oldu. ART sürücüsü ilk yeniden startta genişten dönerek yer kaybetti ve yarışı 10. sırada bitirdi. Yarıştaki diğer Avustralyalı sürücü Tommy Smith, açılış turunda Joseph Loake ile kaza yaşayarak güvenlik aracının girmesine neden oldu.
Sprint yarışının galibi Martinius Stenshorne yarış ortasında Joshua Dufek ile çarpıştı ve daha sonra lastiğinin patladığını bildirdi. Hitech sürücüsü yarışı bitiren son sürücü olarak 26. sırada kendisini buldu.
Bu sonuçlara göre Browning ve Fornaroli 37 puanla şampiyona liderliğini paylaşırken, Mini 32 puanda kaldı. Beganovic 23 puanlı Lindblad'ın önünde 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken, Tramnitz ve Mansell 21 puanda kaldı.
F3 Melbourne - Yarış sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|23
|
41'23.816
|25
|1
|2
|
L. Fornaroli Trident
|4
|23
|
+1.682
41'25.498
|1.682
|18
|3
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|23
|
+3.221
41'27.037
|1.539
|15
|4
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|23
|
+4.050
41'27.866
|0.829
|12
|5
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|23
|
+16.958
41'40.774
|12.908
|10
|6
|S. Montoya Campos Racing
|11
|23
|
+21.230
41'45.046
|4.272
|8
|7
|
M. Boya Campos Racing
|12
|23
|
+21.492
41'45.308
|0.262
|6
|8
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|23
|
+25.610
41'49.426
|4.118
|4
|9
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|23
|
+26.530
41'50.346
|0.920
|2
|10
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|23
|
+26.785
41'50.601
|0.255
|1
|11
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|23
|
+27.009
41'50.825
|0.224
|12
|
S. Meguetounif Trident
|5
|23
|
+29.437
41'53.253
|2.428
|13
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|23
|
+29.512
41'53.328
|0.075
|14
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|23
|
+30.441
41'54.257
|0.929
|15
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|23
|
+33.023
41'56.839
|2.582
|16
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|23
|
+33.577
41'57.393
|0.554
|17
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|23
|
+34.067
41'57.883
|0.490
|18
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|23
|
+37.812
42'01.628
|3.745
|19
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|23
|
+38.222
42'02.038
|0.410
|20
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|23
|
+42.693
42'06.509
|4.471
|21
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|23
|
+44.080
42'07.896
|1.387
|22
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|23
|
+52.748
42'16.564
|8.668
|23
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|23
|
+1'01.595
42'25.411
|8.847
|24
|
S. Ramos Trident
|6
|23
|
+1'09.926
42'33.742
|8.331
|25
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|23
|
+1'10.635
42'34.451
|0.709
|26
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|23
|
+1'14.235
42'38.051
|3.600
|dnf
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|1
|
+22 Laps
1'54.723
|22 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|0
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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