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FIA F3
Yarış raporu

F3 Avustralya: Beganovic, Fornaroli'yi geride bırakarak F3'teki ilk yarışı kazandı

Dino Beganovic, Melbourne'de harika mücadelelere ve daha da iyi lastik yönetimi becerilerine sahne olan Formula 3 ana yarışında zafere ulaştı.

Dino Beganovic, Prema Racing

Dino Beganovic, Prema Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Prema Racing sürücüsü akıllıca bir yarış çıkardı, hamle yapmak için 23 turluk yolculuğun ikinci yarısına kadar bekledi ve sonunda Leonardo Fornaroli'ye karşı belirgin bir liderlik elde etti.

Trident'ten Fornaroli startta atak yaptı ancak aradaki fark, yerel sürücü Tommy Smith (Van Amersfoort) ve Joseph Loake (Rodin) arasındaki çarpışmanın yol açtığı Güvenlik Aracı periyoduyla hemen ortadan kalktı.

Hasarlı araçlar temizlendikten sonra, Fornaroli DRS'ye karşı bir fark yaratmaya çalıştı ancak Gabriele Mini başlangıçta aradaki farkı bir saniyenin altında tuttu ve temas halinde kaldı. 12. tura gelindiğinde Fornaroli avantajını sihirli DRS aralığının ötesine taşıdı ve Mini'yi Beganovic'i savuşturmak zorunda bırakarak rahatlamaya çalıştı.

Bu savunma 13. tura kadar sürdü ve Prema takım yönetiminin takım arkadaşını geçmesi için onay vermesinin ardından İsveçli pilot Fornaroli'nin peşinden gitti. Mini lastiklerini fazla zorlamış olacak ki, bir tur sonra Williams'ın genç pilotu Luke Browning onu geçerek üçüncülüğü kaptı ve uzaklaştı.

Beganovic'in Fornaroli'yi yakalaması sadece bir tur sürdü ve Trident pilotu, 9. virajda geçerek liderliği ele geçiren daha hızlı araca karşı savunacak durumda görünmüyordu. Fornaroli Beganovic'in hızı belirlemesine izin vermekten memnun görünüyordu. Ancak son iki turda Beganovic arayı açarak 0.89sn farkla ilk F3 galibiyetini aldı.

Fornaroli'nin beşinci podyum finişi akıllıca bir sürüşün ardından geldi, ancak lider çift galibiyet için savaşmaya hazırlanırken, Browning ve Mini podyumun son basamağı için kendi mücadelelerini kurdular. Williams destekli Browning, sondan bir önceki tura kadar Alpine destekli sürücüye karşı üstünlüğünü korudu.

Browning, beşinci sıradaki Charlie Wurz'un yaklaşık 13 saniye önünde yer aldı. Çaylak pilot Albert Park'taki ilk uzun mesafe yarışında harika bir performans sergileyerek ikinci jenerasyon pilotlardan Sebastian Montoya'yı (Campos) geride bırakarak beşinci sırayı elde etti. Diğer Campos pilotları Mari Boya ve Nikita Bedrin (PHM AIX) yedinci ve sekizinci oldu.

Oliver Goethe, en iyi yerel pilot olan Christian Mansell'in önünde dokuzuncu oldu. ART sürücüsü ilk yeniden startta genişten dönerek yer kaybetti ve yarışı 10. sırada bitirdi. Yarıştaki diğer Avustralyalı sürücü Tommy Smith, açılış turunda Joseph Loake ile kaza yaşayarak güvenlik aracının girmesine neden oldu.

Sprint yarışının galibi Martinius Stenshorne yarış ortasında Joshua Dufek ile çarpıştı ve daha sonra lastiğinin patladığını bildirdi. Hitech sürücüsü yarışı bitiren son sürücü olarak 26. sırada kendisini buldu.

Bu sonuçlara göre Browning ve Fornaroli 37 puanla şampiyona liderliğini paylaşırken, Mini 32 puanda kaldı. Beganovic 23 puanlı Lindblad'ın önünde 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken, Tramnitz ve Mansell 21 puanda kaldı.

F3 Melbourne - Yarış sonuçları:
 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 23

41'23.816

       25   1
2
L. Fornaroli Trident
 4 23

+1.682

41'25.498

 1.682     18    
3
G. Minì Prema Powerteam
 2 23

+3.221

41'27.037

 1.539     15    
4
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 23

+4.050

41'27.866

 0.829     12    
5
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 23

+16.958

41'40.774

 12.908     10    
6 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 23

+21.230

41'45.046

 4.272     8    
7
M. Boya Campos Racing
 12 23

+21.492

41'45.308

 0.262     6    
8
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 23

+25.610

41'49.426

 4.118     4    
9
O. Goethe Campos Racing
 10 23

+26.530

41'50.346

 0.920     2    
10
C. Mansell ART Grand Prix
 23 23

+26.785

41'50.601

 0.255     1    
11
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 23

+27.009

41'50.825

 0.224          
12
S. Meguetounif Trident
 5 23

+29.437

41'53.253

 2.428          
13
L. Van ART Grand Prix
 24 23

+29.512

41'53.328

 0.075          
14
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 23

+30.441

41'54.257

 0.929          
15
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 23

+33.023

41'56.839

 2.582          
16
A. Dunne MP Motorsport
 9 23

+33.577

41'57.393

 0.554          
17
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 23

+34.067

41'57.883

 0.490          
18
K. Sztuka MP Motorsport
 8 23

+37.812

42'01.628

 3.745          
19
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 23

+38.222

42'02.038

 0.410          
20
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 23

+42.693

42'06.509

 4.471          
21
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 23

+44.080

42'07.896

 1.387          
22
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 23

+52.748

42'16.564

 8.668          
23
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 23

+1'01.595

42'25.411

 8.847          
24
S. Ramos Trident
 6 23

+1'09.926

42'33.742

 8.331          
25
N. León Van Amersfoort Racing
 20 23

+1'10.635

42'34.451

 0.709          
26
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 23

+1'14.235

42'38.051

 3.600          
dnf Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 1

+22 Laps

1'54.723

 22 Laps       Yarış dışı  
dnf
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 0

 

         Yarış dışı  
dnf
J. Loake Rodin Motorsport
 31 0

 

         Yarış dışı  
dnf
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 0

 

         Yarış dışı  
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