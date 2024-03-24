F3 Avustralya: Beganovic, Fornaroli'yi geride bırakarak F3'teki ilk yarışı kazandı

Prema Racing sürücüsü akıllıca bir yarış çıkardı, hamle yapmak için 23 turluk yolculuğun ikinci yarısına kadar bekledi ve sonunda Leonardo Fornaroli'ye karşı belirgin bir liderlik elde etti.

Trident'ten Fornaroli startta atak yaptı ancak aradaki fark, yerel sürücü Tommy Smith (Van Amersfoort) ve Joseph Loake (Rodin) arasındaki çarpışmanın yol açtığı Güvenlik Aracı periyoduyla hemen ortadan kalktı.

Hasarlı araçlar temizlendikten sonra, Fornaroli DRS'ye karşı bir fark yaratmaya çalıştı ancak Gabriele Mini başlangıçta aradaki farkı bir saniyenin altında tuttu ve temas halinde kaldı. 12. tura gelindiğinde Fornaroli avantajını sihirli DRS aralığının ötesine taşıdı ve Mini'yi Beganovic'i savuşturmak zorunda bırakarak rahatlamaya çalıştı.

Bu savunma 13. tura kadar sürdü ve Prema takım yönetiminin takım arkadaşını geçmesi için onay vermesinin ardından İsveçli pilot Fornaroli'nin peşinden gitti. Mini lastiklerini fazla zorlamış olacak ki, bir tur sonra Williams'ın genç pilotu Luke Browning onu geçerek üçüncülüğü kaptı ve uzaklaştı.

Beganovic'in Fornaroli'yi yakalaması sadece bir tur sürdü ve Trident pilotu, 9. virajda geçerek liderliği ele geçiren daha hızlı araca karşı savunacak durumda görünmüyordu. Fornaroli Beganovic'in hızı belirlemesine izin vermekten memnun görünüyordu. Ancak son iki turda Beganovic arayı açarak 0.89sn farkla ilk F3 galibiyetini aldı.

Fornaroli'nin beşinci podyum finişi akıllıca bir sürüşün ardından geldi, ancak lider çift galibiyet için savaşmaya hazırlanırken, Browning ve Mini podyumun son basamağı için kendi mücadelelerini kurdular. Williams destekli Browning, sondan bir önceki tura kadar Alpine destekli sürücüye karşı üstünlüğünü korudu.

Browning, beşinci sıradaki Charlie Wurz'un yaklaşık 13 saniye önünde yer aldı. Çaylak pilot Albert Park'taki ilk uzun mesafe yarışında harika bir performans sergileyerek ikinci jenerasyon pilotlardan Sebastian Montoya'yı (Campos) geride bırakarak beşinci sırayı elde etti. Diğer Campos pilotları Mari Boya ve Nikita Bedrin (PHM AIX) yedinci ve sekizinci oldu.

Oliver Goethe, en iyi yerel pilot olan Christian Mansell'in önünde dokuzuncu oldu. ART sürücüsü ilk yeniden startta genişten dönerek yer kaybetti ve yarışı 10. sırada bitirdi. Yarıştaki diğer Avustralyalı sürücü Tommy Smith, açılış turunda Joseph Loake ile kaza yaşayarak güvenlik aracının girmesine neden oldu.

Sprint yarışının galibi Martinius Stenshorne yarış ortasında Joshua Dufek ile çarpıştı ve daha sonra lastiğinin patladığını bildirdi. Hitech sürücüsü yarışı bitiren son sürücü olarak 26. sırada kendisini buldu.

Bu sonuçlara göre Browning ve Fornaroli 37 puanla şampiyona liderliğini paylaşırken, Mini 32 puanda kaldı. Beganovic 23 puanlı Lindblad'ın önünde 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken, Tramnitz ve Mansell 21 puanda kaldı.

F3 Melbourne - Yarış sonuçları:

