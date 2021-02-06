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FIA F3 / Yarış raporu

F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

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F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
Ekleyen:
, Editör

F3 Asya Şampiyonası'nın Abu Dhabi'deki Yas Marina Pisti'nde yapılan yedinci yarışında yarışı kazanan isim oldu, temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 10. sıradan başladığı yarışta yedinci sırayı aldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Chovet, aldığı iyi start ile beraber pole pozisyonundaki Jehan Daruvala'yı geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Arkada ise Cem, önünde yarışa başlayan Evans GP pilotu Isack Hadjar'ı geride bıraktı, ancak arkasındaki Kush Maini'nin iyi bir start almasının ardından ona geçilmesi nedeniyle 10. sıradaki yerini korumuş oldu.

2021'de F2'de DAMS adına yarışacak olan İsrailli pilot Roy Nissany, Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir üyesi olan İsveçli pilot Dino Beganovic'i ilk turda geride bırakmayı başardı.

30 dakikalık yarışın ikinci turuna girilirken güvenlik aracı piste girdi ve Rafael Willagomez yarış dışı kaldı.

Güvenlik aracı pite girdikten sonra ise ilk üçün dışında yer alan sürücüler anında ataklarına başladılar. Nissany, önünde yer alan Evans GP pilotu Patrik Pasma'yı sert bir şekilde geride bıraktı ve bu geçiş sonrasında Pasma yarış dışı kaldı.

Cem ise bu sırada önünde yer alan Hitech GP pilotu Roman Stanek'i geride bıraktı ve Pasma'nın da yolda kalmasıyla beraber sekizinci sıraya yükseldi.

Bu noktadan sonra dördüncü sıradaki Nissany'nin arkasında Beganovic, Iwasa, Maini ve Cem grubu oluştu. Ancak altıncı tura girildiğinde Beganovic, Nissany'yi geride bırakarak dördüncü sırayı ele geçirdi ve anında İsrailli pilot ile bir zaman farkı yaratmaya başladı.

 

Birkaç dakika sonrasında ise, yarışı dokuzuncu sırada götüren Hadjar, Cem'in arkasına gelmiş olsa da öndeki Maini'nin lastikleri tükendiği için Cem de onun arkasına takıldı. 

Yarışın bitimine 2 dakika kala Cem, önünde yer alan Mumbai Falcons pilotu Kush Maini'yi geride bırakmayı başardı ve yedinci sıraya yükseldi.

Pierre Louis Chovet ise ilk turda aldığı liderliği hiçbir zaman kaybetmedi ve yarışı kazanan isim oldu. Mumbai Falcons pilotu Jehan Daruvala ikinci olurken, Alpine'in sürücü gelişim programında yer alan Guan Yu Zhou ise üçüncü oldu.

Cem ise yarışı yedinci tamamlamasına rağmen, çaylaklar arasında Beganovic ve Iwasa'nın ardından üçüncü olmayı başardı. Temsilcimiz yarın yapılacak olan, yarış içindeki en hızlı yedinci turu atarak, yedinci sıradan başlama hakkını da elde etti.

F3 Asya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı TSİ 09.20'de gerçekleştirilecek.

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Seri FIA F3
Pilotlar Cem Bölükbaşı
Editör Efe Kahya

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