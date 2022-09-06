F3, 4 kadın pilota Magny-Cours'da test fırsatı sunuyor 

Haberi dinle

W Serisi pilotları Abbie Pulling, Chloe Chambers ve Tereza Babickova ile Formula 4 ve Formula Regional pilotu Hamda Al Qubaisi, 16-17 Eylül tarihlerinde Fransız pistinde yapılacak teste katılacak ve test bir gün sürecek. Bu, geçen yıl düzenlenen benzer bir etkinliğin ardından tamamen kadın pilotlardan oluşan ikinci F3 testi.

Farklı ayarlar ve zorluklar kullanarak pilotları F3 araçlarıyla tanıştırmayı amaçlayan test, karşılaştırmalı bir test yapılmasından veya doğrudan bir denemeden ziyade pilotlara 'Bir F3 pilotundan ne istendiğini anlama' şansı sağlayacak.

FIA F3 patronu Bruno Michel, "Daha fazla kadın sürücünün şampiyonamıza katılmasını sağlamak bizim için çok önemli. Çeşitlilik, motor sporlarının geleceği için önem verdiğimiz adımlardan bir tanesi."

"Geçen yıl benzer bir F3 testini Nerea Marti, Doriane Pin, Irina Sidorkova ve Maya Weug ile gerçekleştirdik ve hepsi bu bir günlük testin şampiyonamızın gerektirdiklerini anlamaları açısından ne kadar faydalı olduğunu söylediler. Bu yıl da dört yeni sürücü seçtik. Sadece W Serisini değil, diğer kategorilerdeki kadın sürücüleri de yakından takip ediyoruz."

"Bu testi performanslarını karşılaştırmak değil, bir F3 pilotundan neler beklendiğini anlamaları için, ve umuyorum ki yakın gelecekte şampiyonamıza yükseldiklerinde bu zorluklara hazır olabilmeleri için yapıyoruz." dedi.

Podium: third place Abbi Pulling, Racing X Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz ayda, bir kadın pilotun önümüzdeki beş yıl içinde motor sporlarının en üst seviyesine ulaşmasını beklemediğini söyleyen F1 patronu Stefano Domenicali de test planını ve hedeflerini destekledi.

Domenicali, "Tek koltuklu yarışlarda kadın pilotlara daha fazla fırsat sağlamak, Formula 1'de ve tüm sporda hepimiz için bir önceliktir."

"İkinci kez yapılan bu test, bu dört yetenekli pilota potansiyellerini takımlara göstermeleri ve önümüzdeki yıllarda olası bir koltuk için rekabet etmeleri adına bir fırsat sağlayacak." dedi.

Mevcut FIA F3 şampiyonasında kadın bir pilot yokken; Tatiana Calderon, geçen ayki Spa yarışında Charouz Racing System ile F2'ye geri döndü. Kolombiyalı pilot, daha önce GP3 Serisi ve Avrupa Formula 3 şampiyonasında yarışmıştı.

İki kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick ise, bu ayın sonunda Sebring'de Andretti Autosport ile bir Indy Lights aracını test edecek.