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FIA F3 Monza

F3, 2025'te yarışacak olan yeni Dallara şasisini tanıttı

Yeni F3 aracı en az önümüzdeki üç sezon boyunca yarışacak.

Sam Hall
Sam Hall
F3 2025 aracı

F3 2025 car

Fotoğraf: FIA F3

FIA Formula 3 Şampiyonası, Monza'da düzenlenen özel bir lansman töreniyle yepyeni 2025 aracının örtüsünü kaldırdı.

Dallara yapımı araç önümüzdeki yıl piste çıkacak ve önümüzdeki üç sezon boyunca kullanılacak.

Görsel olarak mevcut F1 ve F2 modelleriyle benzerlikler taşıyan otomobil, kavisli ön ve arka kanat kenarlarına sahip.

Her ne kadar F3 geçiş konusunda eksik olmasa da, yeni aracın "geçiş kabiliyetlerini artırmak" için tasarlandığı ve geçen yılın Haziran ayından bu yana 2.000 km tamamlanarak önemli bir test sürecinden geçtiği söyleniyor.

F3 CEO'su Bruno Michel "Önümüzdeki üç sezon boyunca yarışacak olan yeni F3 aracımızı tanıtmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

"Tıpkı mevcut F2 aracı gibi, FIA ile birlikte zorlu, güvenli ve gelecekte F1'de yarışmak isteyen genç sürücüleri hazırlamak için mükemmel bir araç olan bir makine tasarladık."

"2025 F3 aracı, çok sayıda geçiş fırsatı ile heyecan verici bir yarış sağlamak üzere tasarlandı. Ayrıca, FIA'nın direksiyon hakimiyetine ilişkin gerekliliklerini dikkate alarak, bu yeni aracın her tür sürücüye uygun olmasını sağlamak için çalıştık."

"Bunu göz önünde bulundurarak, yeni nesil otomobilin daha kapsayıcı olmasını sağlamak için otomobilimizin sürüş kabiliyetini ve konforunu geliştirdik." dedi.

F3 2025 car

F3 2025 otomobili

Fotoğraf tarafından: FIA F3

Araç, 8000 devirde 380 beygir gücü üreten 3.4 litrelik atmosferik Mecachrome V6 motordan güç alıyor ve Aramco tarafından geliştirilen %100 sürdürülebilir yakıtla çalışacak.

Michel ayrıca "F3 2025'in birçok parçasında geri dönüştürülmüş karbon kullanılacağını" ve doğal kauçuk bileşenli 16 inçlik lastiklerle çalışacağını açıkladı.

Araç, maliyetleri kontrol etme çabasının bir parçası olarak 11 operasyonel personelle yönetilebilecek şekilde tasarlandı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise şunları söyledi: "F3 Şampiyonası heyecan verici yarışlar, yakın şampiyonluk mücadeleleri sunmaya devam ediyor ve en önemlisi Formula 1 gridinin gelecekteki üyeleri için temel bir eğitim alanı."

"Yeni nesil yıldızların, tüm sürücülerin motor sporları piramidinde ilerlemelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir F3 aracında becerilerini geliştirmeye devam edebilmeleri önemlidir."

"Bu yeni araç aynı zamanda 2026 yılında Formula 1'e gelecek bir yenilik olan FIA'nın %100 sürdürülebilir yakıt standardını karşılayan yakıtla çalışarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir adım atıyor."

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