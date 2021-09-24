F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!

Spa'da, yoğun yağmur nedeniyle pazar günkü yarış bir türlü gerçekleştirilememiş ve yarış, güvenlik aracı ardında atılan birkaç turun ardından sona ermişti.

Bunun üzerinden 1 ay bile geçmemişken bu kez Rusya GP hafta sonu için yoğun yağmur tahminleri var. Özellikle hava tahminleri, cumartesi günü boyunca yağmur olacağını gösteriyor. Hatta yağmur, sağanak şeklinde olacak ve bu da seansları tehdit ediyor.

FIA bu kapsamda, ilk Formula 3 yarışını cumartesi sabahtan cuma günü öğleden sonraya aldı. Bu kapsamda Sochi'deki ilk F3 yarışı bugün TSi 17:25'de yapılacak. Formula 2 sıralama turları da bu bugün 16:20'ye çekildi.

Şimdi benzer bir durumun Formula 1'de de yapılma ihtimali var çünkü yoğun yağmur olduğu takdirde yine görüş sıkıntısı olabileceği düşünülüyor.

Bu açıdan iddiaya göre sıralama turlarının pazar sabahına çekilmesi ihtimali tartışılıyor.

Bu hafta sonu hem F2 hem de F3 yarışları yapılacağı için program epey sıkışık. Cumartesi günü 10:30 ve 15:45'te planlanan iki Formula 2 yarışı var.

Şimdilik FIA ve F1, F3 programındaki değişiklik dışında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şartlar göz önüne alındığında, sıralama turlarının pazar sabahına alınması pek de sürpriz olmayacak.

F1 son kez 2019 Japonya GP sıralama turlarını pazar sabahı yapmıştı.