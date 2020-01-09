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FIA F3 / Son dakika

Doohan ve Fittipaldi, HWA ile F3'te yarışacak

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Doohan ve Fittipaldi, HWA ile F3'te yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Oca 2020 07:08

Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Enzo Fittipaldi ve Red Bull'un genç yeteneği Jack Doohan, Jake Hughes ile birlikte HWA Formula 3 takımına katıldılar.

HWA geçen yıl FIA F3'teki ilk yılını geride bırakmıştı ve Hughes pilotlar şampiyonasını yedinci bitirirken, HWA da pilotlar şampiyonasında beşinci olmuştu.

Şimdi Hughes, 2019 Formula Regional Avrupa Şampiyonası ikincisi Fittipaldi ve EuroFormula Open sürücüsü Doohan yeni sezonda HWA ile Formula 3'te yarışacaklar.

İki kez Formula 1 şampiyonu Emerson'un torunu Fittipaldi, "Süper rekabetçi ve zorlu FIA Formula 3 şampiyonasına katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. HWA Racelab ile bu yeni maceraya katılacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Ferrari Sürücü Akademisi ve sponsorlarıma, bana verdikleri destek için teşekkürler." dedi.

Doohan bu yıl yarış kariyerinin üçüncü yılını geçirecek ve heyecan verici bir yıl bekliyor.

"HWA, rekabet gücüyle ünlü ve bu yıl da farklı olmayacağından eminim. HWA gibi bir ön sıra takımı ile şampiyona için savaşma şansı yakalamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

1990'lı yıllarda beş kez 500cc şampiyonu olan babası Mick Doohan, "Jack'in bu yıl HWA ve FIA F3 Şampyionası'na katıldığını görmek beni heyecanlandırıyor. Onun için çok büyük bir adım olacak ama HWA'da emin ellerde olacağını düşünüyorum. Onları izlemekten keyif alacağım." dedi.

Red Bull, 2019 için genç pilotlarını henüz açıklamadı. Doohan son iki yıldır kadrodaydı ve Motorsport.com, önümüzdeki sezon da Red Bull'la çalışacağını öğrendi.

Bu yıl Formula 2'de de yer alacak HWA, Artem Markelov ile Giuliano Alesi ikilisiyle yarışacağını duyurmuştu.

2020 FIA F3 gridi:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
Jenzer Motorsport Australia Calan Williams
Jack Doohan, Hitech Grand Prix

Jack Doohan, Hitech Grand Prix

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

 
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Enzo Fittipaldi , Jake Hughes , Jack Doohan
Takımlar HWA AG
Editör Jack Benyon

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