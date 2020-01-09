Doohan ve Fittipaldi, HWA ile F3'te yarışacak

HWA geçen yıl FIA F3'teki ilk yılını geride bırakmıştı ve Hughes pilotlar şampiyonasını yedinci bitirirken, HWA da pilotlar şampiyonasında beşinci olmuştu.

Şimdi Hughes, 2019 Formula Regional Avrupa Şampiyonası ikincisi Fittipaldi ve EuroFormula Open sürücüsü Doohan yeni sezonda HWA ile Formula 3'te yarışacaklar.

İki kez Formula 1 şampiyonu Emerson'un torunu Fittipaldi, "Süper rekabetçi ve zorlu FIA Formula 3 şampiyonasına katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. HWA Racelab ile bu yeni maceraya katılacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Ferrari Sürücü Akademisi ve sponsorlarıma, bana verdikleri destek için teşekkürler." dedi.

Doohan bu yıl yarış kariyerinin üçüncü yılını geçirecek ve heyecan verici bir yıl bekliyor.

"HWA, rekabet gücüyle ünlü ve bu yıl da farklı olmayacağından eminim. HWA gibi bir ön sıra takımı ile şampiyona için savaşma şansı yakalamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

1990'lı yıllarda beş kez 500cc şampiyonu olan babası Mick Doohan, "Jack'in bu yıl HWA ve FIA F3 Şampyionası'na katıldığını görmek beni heyecanlandırıyor. Onun için çok büyük bir adım olacak ama HWA'da emin ellerde olacağını düşünüyorum. Onları izlemekten keyif alacağım." dedi.

Red Bull, 2019 için genç pilotlarını henüz açıklamadı. Doohan son iki yıldır kadrodaydı ve Motorsport.com, önümüzdeki sezon da Red Bull'la çalışacağını öğrendi.

Bu yıl Formula 2'de de yer alacak HWA, Artem Markelov ile Giuliano Alesi ikilisiyle yarışacağını duyurmuştu.

2020 FIA F3 gridi:

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