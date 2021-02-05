David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak

19 yaşındaki Schumacher, geçen sezona Charouz Racing System ile başlamış ve ardından sezonun son yarışları için Carlin'e katılmıştı.

Schumacher'ın en iyi sonucu, Red Bull Ring'deki ikinci yarışta elde ettiği 12. sıradaydı.

Salzburg doğumlu sürücü, 2021'de FIA ​​F3 sezonunda Trident için yarışacağı açıklanan ilk sürücü oldu.

Schumacher, "Bu yıl Trident Motorsport ile yarışmaktan çok memnunum ve mükemmel bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

“Takım gerçekten iyi bir iş çıkarıyor ve araç, Barselona ve Jerez'deki iki testte inanılmazdı."

"Önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Takımın yaptıkları işte gerçekten tutkulu olduğunu hissedebiliyorum, bu yüzden bu yıl için harika hislerim var." dedi.

Trident takım yöneticisi Giacomo Ricci, Schumacher'in seride güçlü sonuçlar elde etme becerisine sahip olduğuna inanıyor.

Ricci, "David'in büyük bir potansiyeli var. Bence kayda değer sonuçlar elde etmek için gereken tüm özelliklere sahip."

“2020 resmi sezon sonu testinde Trident takımını diğerleriyle karşılaştırma fırsatı buldu ve bizi seçtiği için gururluyuz." dedi.

Schumacher, 25-26 Şubat'ta Jerez'de yapılacak ilk sezon öncesi testinde Trident ile piste çıkacak.

FIA F3 Şampiyonası 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İspanya Grand Prix'siyle başlayacak.

2021 FIA F3 gridi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell

Trident: David Schumacher, Açıklanacak, Açıklanacak

ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa

Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen

MP Motorsport: Açıklanacak

Campos Racing: Amaury Cordeel, Lorenzo Colombo, Açıklanacak

Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Açıklanacak, Açıklanacak

Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Açıklanacak

Charouz Racing System: Açıklanacak