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FIA F3 / Son dakika

David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak

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David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher, FIA Formula 3 Şampiyonası'na Trident ile yarışacak.

19 yaşındaki Schumacher, geçen sezona Charouz Racing System ile başlamış ve ardından sezonun son yarışları için Carlin'e katılmıştı.

Schumacher'ın en iyi sonucu, Red Bull Ring'deki ikinci yarışta elde ettiği 12. sıradaydı.

Salzburg doğumlu sürücü, 2021'de FIA ​​F3 sezonunda Trident için yarışacağı açıklanan ilk sürücü oldu.

Schumacher, "Bu yıl Trident Motorsport ile yarışmaktan çok memnunum ve mükemmel bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

“Takım gerçekten iyi bir iş çıkarıyor ve araç, Barselona ve Jerez'deki iki testte inanılmazdı."

"Önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Takımın yaptıkları işte gerçekten tutkulu olduğunu hissedebiliyorum, bu yüzden bu yıl için harika hislerim var." dedi.

Trident takım yöneticisi Giacomo Ricci, Schumacher'in seride güçlü sonuçlar elde etme becerisine sahip olduğuna inanıyor.

Ricci, "David'in büyük bir potansiyeli var. Bence kayda değer sonuçlar elde etmek için gereken tüm özelliklere sahip."

“2020 resmi sezon sonu testinde Trident takımını diğerleriyle karşılaştırma fırsatı buldu ve bizi seçtiği için gururluyuz." dedi.

Schumacher, 25-26 Şubat'ta Jerez'de yapılacak ilk sezon öncesi testinde Trident ile piste çıkacak.

FIA F3 Şampiyonası 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İspanya Grand Prix'siyle başlayacak.  

2021 FIA F3 gridi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell
Trident: David Schumacher, Açıklanacak, Açıklanacak
ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa
Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek
HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen
MP Motorsport: Açıklanacak
Campos Racing: Amaury Cordeel, Lorenzo Colombo, Açıklanacak
Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Açıklanacak, Açıklanacak
Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Açıklanacak
Charouz Racing System: Açıklanacak

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Seri FIA F3
Editör Tom Howard

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