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FIA F3 / Son dakika

David Schumacher, F3 sezonunun kalan kısmı için Carlin'le anlaştı

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David Schumacher, F3 sezonunun kalan kısmı için Carlin'le anlaştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

David Schumacher, 2020 FIA Formula 3 sezonunun kalan üç ayağında Carlin'le yarışacak.

Eski Formula 1 pilotu Ralf'in 19 yaşındaki oğlu ve yedi kez dünya şampiyonu olan Michael'ın yeğeni David, geçen hafta Charouz Racing System ile yollarını ayırdı.

F3 çaylağı, bu yıl henüz puan almayı başaramadı ve ilk ona girebilecek tempoya sahip değildi. Genel olarak Charouz sürücülerinin hepsi aynı durumdaydı.

Bugün yapılan açıklama ile Schumacher'in bu hafta sonu yapılacak Spa yarışı ile beraber Carlin'e katılacağı duyuruldu. Schumacher, sezonun kalan yarışların hepsinde İngilzi ekiple yarışacak.

Schumacher, "Şimdiye kadar umduğum gibi bir sezon olmadı. Charouz ekibine son birkaç aydır gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyor ve onlara gelecek için en iyisini diliyorum."

"Şimdi Carlin ile olan bu yeni mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum ve sezonu bazı güçlü sonuçlarla bitirmek için elimden geldiğince zorlayacağım." dedi.

Schumacher, bu sezon şimdiye kadar F3'te Carlin için yarışan altıncı farklı sürücü olacak.

Max Fewtrell, Hitech Grand Prix

Max Fewtrell, Hitech Grand Prix

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar David Schumacher
Takımlar Carlin
Editör Jamie Klein

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