David Schumacher, F3 sezonunun kalan kısmı için Carlin'le anlaştı

Eski Formula 1 pilotu Ralf'in 19 yaşındaki oğlu ve yedi kez dünya şampiyonu olan Michael'ın yeğeni David, geçen hafta Charouz Racing System ile yollarını ayırdı.

F3 çaylağı, bu yıl henüz puan almayı başaramadı ve ilk ona girebilecek tempoya sahip değildi. Genel olarak Charouz sürücülerinin hepsi aynı durumdaydı.

Bugün yapılan açıklama ile Schumacher'in bu hafta sonu yapılacak Spa yarışı ile beraber Carlin'e katılacağı duyuruldu. Schumacher, sezonun kalan yarışların hepsinde İngilzi ekiple yarışacak.

Schumacher, "Şimdiye kadar umduğum gibi bir sezon olmadı. Charouz ekibine son birkaç aydır gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyor ve onlara gelecek için en iyisini diliyorum."

"Şimdi Carlin ile olan bu yeni mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum ve sezonu bazı güçlü sonuçlarla bitirmek için elimden geldiğince zorlayacağım." dedi.

Schumacher, bu sezon şimdiye kadar F3'te Carlin için yarışan altıncı farklı sürücü olacak.