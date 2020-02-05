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FIA F3 / Son dakika

David Schumacher, Charouz ile F3’te mücadele edecek

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David Schumacher, Charouz ile F3’te mücadele edecek
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Şub 2020 13:15

Ralf Schumacher’in oğlu David, 2020’de FIA F3’te Charouz Racing System ekibi ile yarışacak.

Schumacher, F1 Espor sürücüsü ve eski Brezilya F3 şampiyonu Igor Fraga ve Niko Kari ile takım arkadaşı olacak.

Geçtiğimiz sene Formula Regional European’da yarışan ve sezonu dördüncü tamamlayan Schumacher, FIA F3’ün son ayağı Sochi’de ve Macau Grand Prix’de Charouz ile piste çıkmıştı.

Michael Schumacher’in yeğeni ve F2 sürücüsü Mick’in kuzeni olan David, “FIA Formula 3’e tam zamanlı olarak Charouz ile adım atmaktan ötürü çok mutlu ve minnettarım.”

“Geçen senenin sonunda iki ayağa katıldım ve bu sezon öncesinde iyi bir hazırlık oldu. Araç hakkında daha fazla şey öğrendim ve bu, yarış hafta sonlarında fazla antrenman şansına sahip olmadığımız için değerli.”

“Bu sezon ileriye doğru adım atabileceğimizi düşünüyorum ve elimden geldiğince yukarılarda yer almaya çalışacağım.” şeklinde konuştu.

Fraga, bu ay sona erecek olan Toyota Racing Series’i lider götürüyor geçen sene Formula Regional European’i üçüncü sırada tamamlamıştı.

Eski Red Bull akademi sürücüsü Kari ise 2015’te SMP F4 şampiyonasını kazandı ve Avrupa F3 ve GP3’te (F3) mücadele etti. GP3/F3’teki en iyi sezonunda 10. sırada yer alan Fin sürücü, geçtiğimiz sene 15. sırada yer aldı.

2020 FIA F3 gridi:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti

Australia Oscar Piastri
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
Trident

Germany Lirim Zendeli
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
Jenzer Motorsport

Australia Calan Williams

Italy Matteo Nannini
Hitech

United Kingdom Max Fewtrell

New Zealand Liam Lawson

Norway Dennis Hauger
Charouz

Germany David Schumacher

Brazil Igor Fraga

Finland Niko Kari
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar David Schumacher
Editör Jack Benyon

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