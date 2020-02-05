David Schumacher, Charouz ile F3’te mücadele edecek

Schumacher, F1 Espor sürücüsü ve eski Brezilya F3 şampiyonu Igor Fraga ve Niko Kari ile takım arkadaşı olacak.

Geçtiğimiz sene Formula Regional European’da yarışan ve sezonu dördüncü tamamlayan Schumacher, FIA F3’ün son ayağı Sochi’de ve Macau Grand Prix’de Charouz ile piste çıkmıştı.

Michael Schumacher’in yeğeni ve F2 sürücüsü Mick’in kuzeni olan David, “FIA Formula 3’e tam zamanlı olarak Charouz ile adım atmaktan ötürü çok mutlu ve minnettarım.”

“Geçen senenin sonunda iki ayağa katıldım ve bu sezon öncesinde iyi bir hazırlık oldu. Araç hakkında daha fazla şey öğrendim ve bu, yarış hafta sonlarında fazla antrenman şansına sahip olmadığımız için değerli.”

“Bu sezon ileriye doğru adım atabileceğimizi düşünüyorum ve elimden geldiğince yukarılarda yer almaya çalışacağım.” şeklinde konuştu.

Fraga, bu ay sona erecek olan Toyota Racing Series’i lider götürüyor geçen sene Formula Regional European’i üçüncü sırada tamamlamıştı.

Eski Red Bull akademi sürücüsü Kari ise 2015’te SMP F4 şampiyonasını kazandı ve Avrupa F3 ve GP3’te (F3) mücadele etti. GP3/F3’teki en iyi sezonunda 10. sırada yer alan Fin sürücü, geçtiğimiz sene 15. sırada yer aldı.

2020 FIA F3 gridi: