COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak

Macar pilot, FIA'nın zorunlu yarış öncesi PCR testine girdi ve bu testin pozitif çıkmasından ötürü bu hafta sonu Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapılacak yarışta yer almayacak.

Toth, 2-4 Temmuz'da Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde yapılacak üçüncü yarışı öncesinde F3 gridine geri dönmek için belli bir süre kendisini izole edecek.

Campos Racing takımının herhangi bir üyesinde COVID-19'a rastlanmaması ise takımın hafta sonuna sorunsuz şekilde devam edebileceği anlamına geliyor.

FIA'dan yapılan açıklamada, "FIA, Formula 3 ve Campos Racing, 2021 Fransa GP'si ve destek serileri için yaptığı zorunlu yarış öncesi PCR testinde Campos Racing pilotu Laszlo Toth'un COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruluyor."

"COVID-19 protokolleri ve halk sağlığı otoritelerinin yönergelerine uygun şekilde, belli bir süre boyunca kendisini izole etmeye devam edecek. Bu nedenle de Fransa GP hafta sonunda yarışamayacak. Campos Racing takımının başka hiçbir üyesi bu olaydan etkilenmedi." dedi.

Toth, bu sezon Formula Renault Eurocup'tan FIA F3'e geçti ve sezona oldukça zorlu bir başlangıç yaptı.

Campos Racing bu hafta sonu Lorenzo Colombo ve Amaury Cordeel ikilisiyle yarışacak.

Laszlo Toth, Campos Racing and Clement Novalak, Trident Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images