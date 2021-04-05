Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor

21 yaşındaki Amerikalı pilot, 2019’da Spa’da Antoine Hubert’in hayatını kaybettiği ölümcül kazadan sağ çıkmasının ardından ilk kez bir yarış seansına katıldı.

Red Bull pistinde gerçekleşen 2 günlük testler Correa için önemli bir dönüm noktasıydı. Correa, bacağından 20’den fazla kez ameliyat olduğu ve 1 yıldan fazla süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı uzun bir tedavi sürecinden geçti.

Testlerden önce Correa, Paul Ricard'da bir F3 aracında bir sürüş yapma imkanı bulmuştu ancak bu sezon öncesi testleriyle birlikte ilk kez diğer 29 rakibine karşı kendini değerlendirebildi.

ART Grand Prix sürücüsü, toplam zaman tablolarında 18. sıraya yerleşecek kadar iyi bir tur attı ve en hızlı turu atan Collet’in süresinden sadece 0.5 saniye gerideydi. Pazar günkü sabah seasında ise Correa'nın hızı sadece 0.3 saniye kadar azalmıştı.

Bu performans, ona bu sezon rekabetçi olması için gereken özgüveni verdi. Ayrıca iyileşme süreci devam ettikçe hızının artacağını da düşünüyor.

Correa, “F3’te tur süreleri arasındaki farklar oldukça az.”

“Son günün ardından genel zaman tablosunda 18. sırada yer aldım. Kendi en iyi sürem 1.19.189 iken, iki günün en iyi süresini 0.587 saniye farkla Collet elde etti. Bundan oldukça memnunum çünkü bu sene kullanacağım araçla ilk denememdi ve bir yandan da daha iyi geçebilirdi diye de düşünmüyor değilim.”

“Frenlemede çok fazla zaman kaybediyorum ve bunu bilmek beni mutlu ediyor çünkü nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz.”

“Frenlemedeki bu problem basınçla ilgili. Daha fazla kuvvet uygulamam gerekiyor ama bunu iyileşme sürecimde daha fazla ilerlediğimde yapabileceğim.”

“Yarışmaya ara vermesem durum daha farklı olabilirdi ancak bu bakımdan bıraktığım yerde kalmış olduğumu görmek bana çok özgüven veriyor.”

“Bugün Collet, bu pistteki F3’ün en hızlı tur rekorunu kırdı ve fren problemlerim olmasa ön sıralar için mücadele edebileceğimi bilmek benim için çok önemli.”

“En iyi seviyede sürebileceğimden emindim ancak aracın içine oturana dek bunun gerçekliğinin farkına varmıyorsunuz ve takım da çok mutlu çünkü en iyiler arasında olabilme şansımızın olduğunu görüyoruz.”

“Aslında, takımın üç sürücüsü [Frederik] Vesti, [Alexandr] Smolyar ve benim farkımız sadece 0.3 saniye. Bu da şampiyonadaki en güçlü takımlardan biri olacağımız anlamına geliyor.” dedi.

Correa, testlerdeki güçlü performansının ona Formula 1'e ulaşma hedefini gerçekleştirebilmek için daha fazla istek verdiğini söylüyor.

Correa, bu büyük hedefe rağmen ihtiyatlı olmaya devam ediyor ve bu yıl F3 şampiyonluğu için savaşabilmenin büyük bir şans olduğunu kabul ediyor.

“F3 şampiyonluğu için yarışabilme imkanı başıma gelen en güzel şey.” diye ekledi.

“Testlerden çok memnun bir biçimde ayrıldım. Hedefime ulaşmak için daha istekliyim."

“Şüphesiz F1’e ulaşmak ve Antoine’a birkaç iyi performans adamak istiyorum. Kim bilir belki bir podyum veya galibiyet ikimizin bir zaferi olacaktır. Bunun için de, yorgun düşene kadar mücadele edeceğim."

“Yolun uzun olduğunu biliyorum ama bu testlerle birlikte kariyerime bir sürücü olarak tekrar başlamış oldum.”

Correa’nın F3’e geri dönüşü, 21-22 Nisan’da F1 İspanya Grand Prix’sinden önce yine 2 gün sürecek olan sezon öncesi testleri ile devam edecek.