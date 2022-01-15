Correa, 2022 Formula 3 sezonunda ART ile yarışmaya devam edecek

Juan Manuel Correa, geçen sezon bir yılı aşkın bir aradan sonra motor sporlarına geri dönmüş ve Formula 3'te yarışmaya başlamıştı.

Correa, Anthoine Hubert'in hayatını kaybettiği Spa-Francorchamps'taki Formula 2 kazasının ardından 2019'un bir bölümünü ve 2020'nin tamamını kaçırmak zorunda kaldı.

Correa, birkaç kez ameliyat gerektiren ve uzun bir rehabilitasyon sürecine yol açan o kazada, bacaklarından ciddi şekilde yaralandı. Fakat 2021'de yeniden ART Grand Prix ile Formula 3'e girecek kadar iyi duruma geldi.

Correa, sezonu 11 puanla 21. sırada tamamladı fakat bu performans, ART'yi daha uzun vadeli bir işbirliğine ikna etmek için yeterliydi.

Amerikalı pilot sonuç olarak, 2022'de ART ile F3'te yarışmaya devam edecek.

2021'in devam eden rehabilitasyon nedeniyle kolay bir yıl olmadığını kabul eden Correa, "ART Grand Prix'de bir yıl daha devam edip, birlikteliğimizi sürdürdüğümüz için çok mutluyum."

"Bence bu sezon, benim için çok daha yüksek bir seviyede başlamak ve olabileceğim yere geri dönmek adına iyi bir fırsat olacak."

"ART'ye ve partnerlerime, bana olan sürekli destekleri için çok teşekkür ediyordum. Bence bu, iyi bir yıl olacak." dedi.

Correa, 2017 ve 2018'de F3'ün selefi olan GP3'te yer almıştı. 2022'de Formula 3'teki ikinci sezonunu geçirecek.

Genç sürücünün yanında Gregoire Saucy olacak. Üçüncü koltuğun kime gideceği ise şimdilik belirsiz.