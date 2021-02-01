Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F3 / Son dakika

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

paylaşım
yorumlar
Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2019 Belçika Formula 2 yarışında büyük bir kazaya karışan ve o günden bu yana tedavi gören Juan Manuel Correa, yarışlara geri dönmeye hazırlanıyor.

2019'da Belçika'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Juan Manuel Correa ve Anthoine Hubert'ın karıştığı büyük bir kaza yaşanmıştı. Correa o kazada ciğerinden ve sağ bacağından ağır şekilde yaralandı. Hubert ise hayatını kaybetti.

Correa, uzun süre ayağının üzerine basamadı ve birden fazla kez ameliyat oldu. 21 yaşındaki sürücü, uzun bir rehabilitasyon sürücünün ardından yeniden yarışlara dönmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Correa, 2021 sezonunda ART Grand Prix takımıyla Formula 3'te mücadele edecek.

Amerikalı sürücü, "Öncelikle, yaşadığım şeylerden sonra geri döndüğüm için çok mutluyum. ART Grand Prix'ye çok müteşekkirim. Bana ve geri dönüşüme inanıyor olmaları benim için çok şey ifade ediyor. F3 bir geçiş yılı olacak. Hayalim F1'e ulaşmak ve Formula 3, geri dönüşümün ilk adımı olacak."

"Hedeflerim biraz uzakta, çünkü yapmam gereken çok şey var. Yaklaşık 1.5 yıldır yarışmıyorum ve önümde büyük bir öğrenme süreci var. Bu sezona tamamen net bir zihinle giriyorum, Kendime baskı uygulamayacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, sevdiğim şeyi yapacağım ve bu zaten başlı başına bir zafer." dedi.

Correa, kazadan önce Formula 2'de podyum almayı başarmıştı ve daha önce GP3'te yarışıyordu

Correa, Art Grand Prix'de Frederik Vesti ve Aleksandr Smolyar ile takım arkadaşı olacak.

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak

Önceki haber

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Juan Correa
Takımlar ART Grand Prix
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı

Magnussen: "Başka bir yerde galibiyet için yarışmak, F1'de olmaktan daha keyifli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Başka bir yerde galibiyet için yarışmak, F1'de olmaktan daha keyifli"

Mercedes, en iyi F1 aracını nasıl daha iyi hale getirdi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, en iyi F1 aracını nasıl daha iyi hale getirdi?

Haas, 2021'de gelişim haklarını kullanmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021'de gelişim haklarını kullanmayacak

Zhou: "Alonso bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Zhou: "Alonso bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu"

Son Haberler

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!
F3 FIA F3 / Son dakika

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak
F3 FIA F3 / Son dakika

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak

Nannini, HWA ile F3'te yarışmaya devam edecek
F3 FIA F3 / Son dakika

Nannini, HWA ile F3'te yarışmaya devam edecek

Leclerc'in kardeşi Arthur, Prema ile F3'te yarışacak
F3 FIA F3 / Son dakika

Leclerc'in kardeşi Arthur, Prema ile F3'te yarışacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

5s
2
Formula 1

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"

3s
3
Formula 1

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

1s
4
Formula 1

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı

2s
5
Formula 1

Magnussen: "Başka bir yerde galibiyet için yarışmak, F1'de olmaktan daha keyifli"

4s

Son Haberler

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

FIA F3
37dk
Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak

FIA F3
28 Ara 2020
Nannini, HWA ile F3'te yarışmaya devam edecek

Nannini, HWA ile F3'te yarışmaya devam edecek

FIA F3
18 Ara 2020
Leclerc'in kardeşi Arthur, Prema ile F3'te yarışacak

Leclerc'in kardeşi Arthur, Prema ile F3'te yarışacak

FIA F3
15 Ara 2020
Yeni F2/F3 formatı tanıtıldı

Yeni F2/F3 formatı tanıtıldı

FIA F2
1 Ara 2020
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.