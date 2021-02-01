Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

2019'da Belçika'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Juan Manuel Correa ve Anthoine Hubert'ın karıştığı büyük bir kaza yaşanmıştı. Correa o kazada ciğerinden ve sağ bacağından ağır şekilde yaralandı. Hubert ise hayatını kaybetti.

Correa, uzun süre ayağının üzerine basamadı ve birden fazla kez ameliyat oldu. 21 yaşındaki sürücü, uzun bir rehabilitasyon sürücünün ardından yeniden yarışlara dönmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Correa, 2021 sezonunda ART Grand Prix takımıyla Formula 3'te mücadele edecek.

Amerikalı sürücü, "Öncelikle, yaşadığım şeylerden sonra geri döndüğüm için çok mutluyum. ART Grand Prix'ye çok müteşekkirim. Bana ve geri dönüşüme inanıyor olmaları benim için çok şey ifade ediyor. F3 bir geçiş yılı olacak. Hayalim F1'e ulaşmak ve Formula 3, geri dönüşümün ilk adımı olacak."