Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu
Ekleyen: Marco Di Marco , Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Lorenzo Colombo, yarış sonrasında aldığı beş saniyelik zaman cezasının ardından ilk Formula 3 yarış galibiyetini kaybetti.
Colombo güvenlik aracı ışıkları sönmeden önce güvenlik aracı ile arasına 10 araçtan fazla fark bıraktığı için suçlu bulundu.
Bundan ötürü de kendisine beş saniye zaman cezası verildi.
Bu ceza, Colombo'yu birincilikten yedinciliğe düşürdü ve yarışı ikinci sırada bitiren Hitech Grand Prix sürücüsü Ayumu Iwasa ilk galibiyetini kazandı.
Olli Caldwell ikinci sırayı alırken, Logan Sargeant üçüncü sıraya çıkarak bu yılki ilk podyumunu almış oldu.
Colombo, bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda geride kalmıştı ve bu yarışta, Campos'la ilk F3 zaferini elde etmişti.
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Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu
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