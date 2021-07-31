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FIA F3 / Hungaroring Haberler

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lorenzo Colombo, yarış sonrasında aldığı beş saniyelik zaman cezasının ardından ilk Formula 3 yarış galibiyetini kaybetti.

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu

Colombo güvenlik aracı ışıkları sönmeden önce güvenlik aracı ile arasına 10 araçtan fazla fark bıraktığı için suçlu bulundu.

Bundan ötürü de kendisine beş saniye zaman cezası verildi.

Bu ceza, Colombo'yu birincilikten yedinciliğe düşürdü ve  yarışı ikinci sırada bitiren Hitech Grand Prix sürücüsü Ayumu Iwasa ilk galibiyetini kazandı.

Olli Caldwell ikinci sırayı alırken, Logan Sargeant üçüncü sıraya çıkarak bu yılki ilk podyumunu almış oldu.

Colombo, bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda geride kalmıştı ve bu yarışta, Campos'la ilk F3 zaferini elde etmişti.

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F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı

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F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı
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