Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Assen
23 Nis
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F3 / Son dakika

Cohen yeni sezonda Carlin ile F3'te yarışacak

paylaşım
yorumlar
Cohen yeni sezonda Carlin ile F3'te yarışacak
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Carlin, Ido Cohen'in bu sezon FIA Formula 3 Şampiyonası'nda kendileri adına yarışacağını açıkladı.

19 yaşındaki İsrailli sürücü, böylelikle Red Bull'dan Jonny Edgar'a ve Carlin tarafından henüz açıklanmamış üçüncü bir sürücüye katılacak.

Cohen geçen yıl Carlin'in Euroformula Open ekibinde yer almış ve iki podyum alarak genel klasmanda yedinci olmuştu.

Genç sürücü, 2019'da Van Amersfoort Racing ile İtalya ve ADAC Formula 4'e ek olarak yeni Zelanda'daki Toyota Racing Series'de mücadele etmişti.

Cohen, "Carlin ailesinde kaldığım ve FIA Formula 3'e adım attığım için mutluyum."

"Zor olacağını biliyorum, ancak bu sezon şampiyona için etrafımda doğru insanlar olduğunu düşünüyorum."

"Takvimdeki bazı pistlerde zaten yarıştım ve bazı yeni pistlere gitmek harika olacak." 

"Aracın direksiyonuna geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü 2020'de takımla katıldığım testin üzerinden çok uzun zaman geçmiş gibi geliyor." dedi.

Cohen, geçen yılki sezon sonu testinde Carlin F3 aracının direksiyonuna geçmiş ve yeni aracın tadına bakmıştı.

FIA F3 için üç sezon öncesi testi planlanıyor ve bunlardan ilki 25-26 Şubat tarihleri arasında Jerez'de yapılacak.

Yeni sezonun ilk yarışı ise 7-9 Mayıs'ta İspanya F1 yarışıyla aynı hafta sonunda yapılacak.

Bu açıklamayla beraber griddeki boş koltuk sayısı sekize indi.

2021 FIA F3 Şampiyonası gridi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell
Trident: David Schumacher, Açıklanacak, Açıklanacak
ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa
Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek
HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen
MP Motorsport: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak
Campos Racing: Amaury Cordeel, Lorenzo Colombo, Açıklanacak
Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Ido Cohen, Açıklanacak
Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Açıklanacak
Charouz Racing System: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak

F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

Önceki haber

F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Takımlar Carlin
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

32 dk
2
GENEL

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

8s
3
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"

1g
4
Formula 1

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"

3s
5
Formula 1

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

1g
Son Haberler
Cohen yeni sezonda Carlin ile F3'te yarışacak
F3

Cohen yeni sezonda Carlin ile F3'te yarışacak

3s
F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
F3

F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

6 Şub 2021
David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak
F3

David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak

5 Şub 2021
HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!
F3

HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!

5 Şub 2021
F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem sekizinci oldu!
TrS

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem sekizinci oldu!

4 Şub 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 2. yarış

Macau GP: FIA F3 Dünya Kupası - Yarış 00:00
FIA F3
15 Kas 2019

Macau GP: FIA F3 Dünya Kupası - Yarış

Macau GP: FIA F3 Dünya Kupası Sıralama Yarışı 00:00
FIA F3
15 Kas 2019

Macau GP: FIA F3 Dünya Kupası Sıralama Yarışı

More from
Tom Howard
Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor
FIA F2 / Son dakika

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak
FIA F3 / Son dakika

David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak

HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!
FIA F3 / Son dakika

HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!

More from
Carlin
Ticktum 2021'de F2'de Carlin adına yarışacak
FIA F2 / Son dakika

Ticktum 2021'de F2'de Carlin adına yarışacak

Daruvala, Red Bull'un desteğiyle Carlin F2'de yarşıacak
FIA F2 / Son dakika

Daruvala, Red Bull'un desteğiyle Carlin F2'de yarşıacak

Daruvala: "Motor sorunlarım sebebiyle, Tsunoda'yla karşılaştırılmak tatsızdı"
FIA F2 / Son dakika

Daruvala: "Motor sorunlarım sebebiyle, Tsunoda'yla karşılaştırılmak tatsızdı"

Çok Okunanlar Bugün

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
GENEL GENEL / Son dakika

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor
MotoGP MotoGP / Son dakika

Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor

Ducati'nin 2021 MotoGP renk düzeni ortaya çıktı!
MotoGP MotoGP / Son dakika

Ducati'nin 2021 MotoGP renk düzeni ortaya çıktı!

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?

Son Haberler

Cohen yeni sezonda Carlin ile F3'te yarışacak
F3 FIA F3 / Son dakika

Cohen yeni sezonda Carlin ile F3'te yarışacak

F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
F3 FIA F3 / Yarış raporu

F3 Asya: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak
F3 FIA F3 / Son dakika

David Schumacher, Trident ile F3'te yarışacak

HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!
F3 FIA F3 / Son dakika

HWA, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.