Cohen yeni sezonda Carlin ile F3'te yarışacak

19 yaşındaki İsrailli sürücü, böylelikle Red Bull'dan Jonny Edgar'a ve Carlin tarafından henüz açıklanmamış üçüncü bir sürücüye katılacak.

Cohen geçen yıl Carlin'in Euroformula Open ekibinde yer almış ve iki podyum alarak genel klasmanda yedinci olmuştu.

Genç sürücü, 2019'da Van Amersfoort Racing ile İtalya ve ADAC Formula 4'e ek olarak yeni Zelanda'daki Toyota Racing Series'de mücadele etmişti.

Cohen, "Carlin ailesinde kaldığım ve FIA Formula 3'e adım attığım için mutluyum."

"Zor olacağını biliyorum, ancak bu sezon şampiyona için etrafımda doğru insanlar olduğunu düşünüyorum."

"Takvimdeki bazı pistlerde zaten yarıştım ve bazı yeni pistlere gitmek harika olacak."

"Aracın direksiyonuna geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü 2020'de takımla katıldığım testin üzerinden çok uzun zaman geçmiş gibi geliyor." dedi.

Cohen, geçen yılki sezon sonu testinde Carlin F3 aracının direksiyonuna geçmiş ve yeni aracın tadına bakmıştı.

FIA F3 için üç sezon öncesi testi planlanıyor ve bunlardan ilki 25-26 Şubat tarihleri arasında Jerez'de yapılacak.

Yeni sezonun ilk yarışı ise 7-9 Mayıs'ta İspanya F1 yarışıyla aynı hafta sonunda yapılacak.

Bu açıklamayla beraber griddeki boş koltuk sayısı sekize indi.

2021 FIA F3 Şampiyonası gridi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell

Trident: David Schumacher, Açıklanacak, Açıklanacak

ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa

Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen

MP Motorsport: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak

Campos Racing: Amaury Cordeel, Lorenzo Colombo, Açıklanacak

Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Ido Cohen, Açıklanacak

Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Açıklanacak

Charouz Racing System: Açıklanacak, Açıklanacak, Açıklanacak