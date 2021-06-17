Chovet, Paul Ricard F3 yarışında Campos Racing'le yarışacak

Toth, yarış öncesi yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkmasının ardından Paul Ricard pistindeki F3 yarışından çekilmek zorunda kalmıştı.

Chovet, Barselona'daki sezon öncesi testinde Campos ile sürüş yapmıştı ve bu hafta sonu yapılacak yarışta Lorenzo Colombo ve Amaury Cordeel'e katılacak.

Sezona Jenzer Motorsport takımında yarışarak başlayan Chovet, bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde İsviçreli takımdan ayrılmıştı.

Chovet, "Salı akşamı Adrian Campos Jr'dan telefon aldım ve bana Fransa GP'de Laszlo'nun yerini alabilecek isimler listesinin başında olduğumu bildirdi. Kendi ülkemdeki yarış için Campos Racing'e katılmaya hazırım ve bundan gerçekten onur duyuyorum."

"Tahmin edebileceğiniz üzere içerisinde bulunduğumuz pozisyonda, benim için harika bir fırsat oldu. Takımla birlikte çalışmaya ve her şeyi yoluna koymaya hazırım!" dedi.

2021 Asya Formula 3 Şampiyonası'nda ikinci olan Chovet, Pinnacle Motorsport ile altı galibiyet ve yedi podyum alırken, şampiyonluğu Formula 2 pilotu Guanyu Zhou'ya kaptırdı.

Campos Racing Sportif Direktörü Adrian Campos Jr ise "László'ya ve çevresindeki tüm insanlara Paul Ricard için bir çözüm bulma konusundaki destekleri için teşekkür etmek istiyorum." derken, Chovet ile yaptıkları anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Laszlo Toth, Campos Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images