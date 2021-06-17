Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak
FIA F3 / Paul Ricard Haberler

Chovet, Paul Ricard F3 yarışında Campos Racing'le yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pierre-Louis Chovet, COVID-19 testi pozitif çıktığı için bu hafta sonu yapılacak Formula 3 yarışında yer alamayacak olan Campos Racing sürücüsü Laszlo Toth'un yerini alacak.

Chovet, Paul Ricard F3 yarışında Campos Racing'le yarışacak

Toth, yarış öncesi yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkmasının ardından Paul Ricard pistindeki F3 yarışından çekilmek zorunda kalmıştı.

Chovet, Barselona'daki sezon öncesi testinde Campos ile sürüş yapmıştı ve bu hafta sonu yapılacak yarışta Lorenzo Colombo ve Amaury Cordeel'e katılacak.

Sezona Jenzer Motorsport takımında yarışarak başlayan Chovet, bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde İsviçreli takımdan ayrılmıştı.

Chovet, "Salı akşamı Adrian Campos Jr'dan telefon aldım ve bana Fransa GP'de Laszlo'nun yerini alabilecek isimler listesinin başında olduğumu bildirdi. Kendi ülkemdeki yarış için Campos Racing'e katılmaya hazırım ve bundan gerçekten onur duyuyorum."

"Tahmin edebileceğiniz üzere içerisinde bulunduğumuz pozisyonda, benim için harika bir fırsat oldu. Takımla birlikte çalışmaya ve her şeyi yoluna koymaya hazırım!" dedi.

2021 Asya Formula 3 Şampiyonası'nda ikinci olan Chovet, Pinnacle Motorsport ile altı galibiyet ve yedi podyum alırken, şampiyonluğu Formula 2 pilotu Guanyu Zhou'ya kaptırdı.

Campos Racing Sportif Direktörü Adrian Campos Jr ise "László'ya ve çevresindeki tüm insanlara Paul Ricard için bir çözüm bulma konusundaki destekleri için teşekkür etmek istiyorum." derken, Chovet ile yaptıkları anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Laszlo Toth, Campos Racing

Laszlo Toth, Campos Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak

Önceki haber

COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

19s
2
Formula 1

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

1s
3
Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

3s
4
World Superbike

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

19s
5
Formula 1

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

53 dk
Son Haberler
Chovet, Paul Ricard F3 yarışında Campos Racing'le yarışacak
F3

Chovet, Paul Ricard F3 yarışında Campos Racing'le yarışacak

29dk
COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak
F3

COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak

16 Haz 2021
Hoggard, Jenzer Motorsport takımında Chovet'in yerini alacak
F3

Hoggard, Jenzer Motorsport takımında Chovet'in yerini alacak

10 Haz 2021
Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor
FIA F2

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

18 May 2021
Formula 3, Türkiye'deki yarışın iptalinden sonra Fransa'daki yarışı öne çekti
F3

Formula 3, Türkiye'deki yarışın iptalinden sonra Fransa'daki yarışı öne çekti

18 May 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Megan White
Isle of Man TT, 2022'de ilk kez canlı yayınlanacak
Road racing

Isle of Man TT, 2022'de ilk kez canlı yayınlanacak

Hoggard, Jenzer Motorsport takımında Chovet'in yerini alacak Paul Ricard
FIA F3

Hoggard, Jenzer Motorsport takımında Chovet'in yerini alacak

Quartararo'nun yarış tulumu, Katalonya GP'den sonra normal çalışıyormuş Katalan GP
MotoGP

Quartararo'nun yarış tulumu, Katalonya GP'den sonra normal çalışıyormuş

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"
World Superbike World Superbike

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu
Formula 1 Formula 1

Furbatto, Aston Martin'in yeni mühendislik bölümü başkanı oldu

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri
Formula 1 Formula 1

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Son Haberler

Chovet, Paul Ricard F3 yarışında Campos Racing'le yarışacak
FIA F3 FIA F3

Chovet, Paul Ricard F3 yarışında Campos Racing'le yarışacak

COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak
FIA F3 FIA F3

COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak

Hoggard, Jenzer Motorsport takımında Chovet'in yerini alacak
FIA F3 FIA F3

Hoggard, Jenzer Motorsport takımında Chovet'in yerini alacak

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor
FIA F2 FIA F2

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.