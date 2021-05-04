Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı

Charouz, bu hafta sonu yapılacak Barselona yarışı öncesinde, 2021 sürücü kadrosunu açıklamayan tek takımdı ve bugün itibariyle Sargeant ve Fittipaldi'nin Formula Renault Eurocup sürücüsü Reshad de Gerus'a katılacağını doğruladı.

Sargeant, Prema'dan takım arkadaşı Oscar Piastri ile heyecanlı bir şampiyonluk mücadelesine girdiği 2020 sezonunda üçüncü oldu ve şimdi Charouz için yarışacak.

Amerikalı pilot, sezon ortasında şampiyona lideriydi ancak sezonun son yarışlarında istediği sonuçlara alamadı.

Hem Piastri hem de şampiyona ikincisi Theo Pourchaire yeni sezonda Formula 2'ye geçtiler. Ancak Sargeant'ın geleceği belirsizdi.

20 yaşındaki pilot, Avusturya ve İspanya'daki sezon öncesi testlerinde takım tarafından görevlendirilmişti ve şimdi tam sezonluk bir anlaşmayı kapatı.

Sargeant, "Bu yılın başında bir daha bir yarış aracına binip binmeyeceğimi dahi bilmiyordum."

Race Winner Logan Sargeant, Prema Racing celebrates on the podium with the champagne Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bu yüzden Charouz Racing System'le bu fırsata sahip olmak onur verici. Aracı öne çıkarmak ve takımın gelişimine yardım etmek için sahip olduğum her şeyi vereceğim. Sezonu sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Sargeant, iki kez F1 şampiyonu Emerson'un torunu olan Enzo Fittipaldi'ye katılacak. Brezilyalı pilot geçen yıl F3 sezonunda Hwa Racelab ile 15.sırada yer almıştı.

Haas Formula 1 takımının yedek pilotu ve IndyCar sürücüsü Pietro'nun küçük kardeşi olan Fittipaldi, 2018 İtalya Formula 4 şampiyonasını kazandı ve 2019 Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı Frederik Vesti'nin ardında ikinci bitirdi.

Fittipaldi "Takım sahibi Antonin Charouz ve takım yöneticisi Bob Vavrik'in bana verdiği fırsattan ötürü gerçekten mutluyum” dedi.

“Sezon öncesi testlerden hiçbirini yapmadığım için kesinlikle zorlu bir meydan okuma olacak, ancak bu fırsat için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Barselona'daki ilk yarış hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

2021 FIA F3 Şampiyonası katılımcı listesi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell

Trident: David Schumacher, Clement Novalak, Jack Doohan

ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa

Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen

MP Motorsport: Victor Martins, Caio Collet, Tijmen van der Helm

Campos Racing: Amaury Cordeel, Lorenzo Colombo, Laszlo Toth

Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Ido Cohen, Kaylen Frederick

Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Filip Ugran

Charouz Racing System: Logan Sargeant, Enzo Fittipaldi, Reshad de Gerus

Enzo Fittipaldi, HWA Racelab Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images