Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı

Charouz, bu hafta sonu yapılacak Barselona yarışı öncesinde, 2021 sürücü kadrosunu açıklamayan tek takımdı ve bugün itibariyle Sargeant ve Fittipaldi'nin Formula Renault Eurocup sürücüsü Reshad de Gerus'a katılacağını doğruladı.

Sargeant, Prema'dan takım arkadaşı Oscar Piastri ile heyecanlı bir şampiyonluk mücadelesine girdiği 2020 sezonunda üçüncü oldu ve şimdi Charouz için yarışacak.

Amerikalı pilot, sezon ortasında şampiyona lideriydi ancak sezonun son yarışlarında istediği sonuçlara alamadı.

Hem Piastri hem de şampiyona ikincisi Theo Pourchaire yeni sezonda Formula 2'ye geçtiler. Ancak Sargeant'ın geleceği belirsizdi.

20 yaşındaki pilot, Avusturya ve İspanya'daki sezon öncesi testlerinde takım tarafından görevlendirilmişti ve şimdi tam sezonluk bir anlaşmayı kapatı.

Sargeant, "Bu yılın başında bir daha bir yarış aracına binip binmeyeceğimi dahi bilmiyordum."

Race Winner Logan Sargeant, Prema Racing celebrates on the podium with the champagne

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images