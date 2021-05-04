Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti
FIA F3 Haberler

Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charouz Racing, yeni sezonda 2020 F3 sezonda şampiyonluk için savaşan Logan Sargeant ve Enzo Fittipaldi ile yarışacaklarını duyurdu.

Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı

Charouz, bu hafta sonu yapılacak Barselona yarışı öncesinde, 2021 sürücü kadrosunu açıklamayan tek takımdı ve bugün itibariyle Sargeant ve Fittipaldi'nin Formula Renault Eurocup sürücüsü Reshad de Gerus'a katılacağını doğruladı.

Sargeant, Prema'dan takım arkadaşı Oscar Piastri ile heyecanlı bir şampiyonluk mücadelesine girdiği 2020 sezonunda üçüncü oldu ve şimdi Charouz için yarışacak.

Amerikalı pilot, sezon ortasında şampiyona lideriydi ancak sezonun son yarışlarında istediği sonuçlara alamadı.

Hem Piastri hem de şampiyona ikincisi Theo Pourchaire yeni sezonda Formula 2'ye geçtiler. Ancak Sargeant'ın geleceği belirsizdi.

20 yaşındaki pilot, Avusturya ve İspanya'daki sezon öncesi testlerinde takım tarafından görevlendirilmişti ve şimdi tam sezonluk bir anlaşmayı kapatı.

Sargeant, "Bu yılın başında bir daha bir yarış aracına binip binmeyeceğimi dahi bilmiyordum."

Race Winner Logan Sargeant, Prema Racing celebrates on the podium with the champagne

Race Winner Logan Sargeant, Prema Racing celebrates on the podium with the champagne

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bu yüzden Charouz Racing System'le bu fırsata sahip olmak onur verici. Aracı öne çıkarmak ve takımın gelişimine yardım etmek için sahip olduğum her şeyi vereceğim. Sezonu sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Sargeant, iki kez F1 şampiyonu Emerson'un torunu olan Enzo Fittipaldi'ye katılacak. Brezilyalı pilot geçen yıl F3 sezonunda Hwa Racelab ile 15.sırada yer almıştı.

Haas Formula 1 takımının yedek pilotu ve IndyCar sürücüsü Pietro'nun küçük kardeşi olan Fittipaldi, 2018 İtalya Formula 4 şampiyonasını kazandı ve 2019 Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı Frederik Vesti'nin ardında ikinci bitirdi.

Fittipaldi "Takım sahibi Antonin Charouz ve takım yöneticisi Bob Vavrik'in bana verdiği fırsattan ötürü gerçekten mutluyum” dedi.

“Sezon öncesi testlerden hiçbirini yapmadığım için kesinlikle zorlu bir meydan okuma olacak, ancak bu fırsat için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Barselona'daki ilk yarış hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

2021 FIA F3 Şampiyonası katılımcı listesi:

Prema Racing: Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Olli Caldwell
Trident: David Schumacher, Clement Novalak, Jack Doohan
ART Grand Prix: Frederik Vesti, Aleksandr Smolyar, Juan Manuel Correa
Hitech Grand Prix: Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Roman Stanek
HWA Racelab: Matteo Nannini, Rafael Villagomez, Oliver Rasmussen
MP Motorsport: Victor Martins, Caio Collet, Tijmen van der Helm
Campos Racing: Amaury Cordeel, Lorenzo Colombo, Laszlo Toth
Carlin Buzz Racing: Jonny Edgar, Ido Cohen, Kaylen Frederick
Jenzer Motorsport: Calan Williams, Pierre-Louis Chovet, Filip Ugran
Charouz Racing System: Logan Sargeant, Enzo Fittipaldi, Reshad de Gerus

Enzo Fittipaldi, HWA Racelab

Enzo Fittipaldi, HWA Racelab

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti

Önceki haber

Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Enzo Fittipaldi , Logan Sargeant
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak

18s
2
Formula 1

Rosberg: "Verstappen çok fazla hata yapıyor"

6s
3
Formula 1

Vettel, Aston Martin'in yeni güncellemelerini İspanya GP'de alacak

11 dk
4
Formula 1

Marko: "Portimao bir Mercedes pistiydi"

3s
5
Formula 1

Kubica, İspanya GP'nin ilk seansında piste çıkacak

1s
Son Haberler
Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı
F3

Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı

41dk
Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti
F3

Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti

22 Nis 2021
Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins
F3

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins

21 Nis 2021
Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor
F3

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor

5 Nis 2021
F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı
F3

F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı

4 Nis 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak
FIA F2

Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak

Shwartzman, sıralamalardaki hızları hakkında endişeli olduğunu dile getirdi
FIA F2

Shwartzman, sıralamalardaki hızları hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich Barcelona Nisan testi
FIA F2

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Aston Martin'in yeni güncellemelerini İspanya GP'de alacak
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in yeni güncellemelerini İspanya GP'de alacak

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak

Rosberg: "Verstappen çok fazla hata yapıyor"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Verstappen çok fazla hata yapıyor"

Glock: "Norris'i yenmek Ricciardo için çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Glock: "Norris'i yenmek Ricciardo için çok zor olacak"

Raikkonen'in ayar değişikliği yapmasını Alfa Romeo istemiş
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in ayar değişikliği yapmasını Alfa Romeo istemiş

Marko: "Portimao bir Mercedes pistiydi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Portimao bir Mercedes pistiydi"

Schumacher: "Latifi'yi daha erken geçseydim Russell ile yarışabilirdim"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Latifi'yi daha erken geçseydim Russell ile yarışabilirdim"

FIA, Red Bull'un pist sınırları eleştirilerini neden önemsemiyor?
Formula 1 Formula 1

FIA, Red Bull'un pist sınırları eleştirilerini neden önemsemiyor?

Son Haberler

Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı
FIA F3 FIA F3

Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı

Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti
FIA F3 FIA F3

Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins
FIA F3 FIA F3

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor
FIA F3 FIA F3

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.