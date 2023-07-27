Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

Son iki sezondur EF Open'da yarışan 19 yaşındaki Simonazzi, bu sezon zayıf bir gridde bir galibiyet ve dört podyum elde etmesinin ardından şampiyonayı 6. sırada götürüyor.

F3 sezonunun bitmesine sadece iki hafta sonu kaldı, dolayısıyla Simonazzi'nin Carlin ile anlaşması kendisinin EF Open programını etkilemeyecek.

Simonazzi, "Bu benim için büyük bir fırsat, her şey inanılmaz derecede hızlı bir şekilde bir araya gelmesine rağmen halen çok mutluyum."

"Tüm genç sürücüler buraya varmayı hedefliyor, ben de takım için mümkün olan en iyi işi yaparken öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye kararlıyım."

"Rodin Carlin, bir sürücünün F3 kariyerine başlaması için mükemmel bir yer olduğunu birçok kez gösterdi ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek niyetindeyim."

Takım Müdürü Trevor Carlin ise, "Francesco'ya bu hafta sonu F3'teki ilk deneyimini yaşatacağımız için çok mutluyuz.

"Spordaki en uzun ve en zorlu pistlerden birinde, değişken hava koşullarını da hesaba katarak çok şey öğrenecek!

"Francesco hafta sonuna en doğru şekilde yaklaşarak geliyor, bu hafta sonu takımla birlikte hem aracın içinde hem de dışında harika bir iş çıkaracağını biliyorum." dedi.

Carlin sezona Ido Cohen-Oliver Gray-Hunter Yeany kadrosuyla başlamış, ancak Avusturya hafta sonu finansmanı biten Yeany ile yollar ayrılmıştı.