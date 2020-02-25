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FIA F3 / Son dakika

Carlin, 2020 F3 kadrosunu açıkladı

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Carlin, 2020 F3 kadrosunu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Şub 2020 11:33

Enaam Ahmed, Carlin takımıyla FIA Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

20 yaşında Ahmet, 2017 Britanya F3 şampiyonluğunu Carlin'le kazanmayı başardı ve o yıl 24 yarıştan 13'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2018'de FIA Avrupa F3 Şampiyonası'nda Hitech ile yarıştı ve geçen yıl B-Max Racing ile Japon F3'e geçti.

Ahmed, Campos Racing'le Macau'ya katıldı ve 22. bitirdiği yarışın ardından yeni sezonda tekrar F3'e geçiş yapacak.

Ahmet, “Evimdeymiş gibi hissediyorum, burada olmaktan son derece memnunum. Carlin'den daha fazla güvendiğim bir takım yok."

"Onlar ailem ve eğer kazanacaksam, sadece Carlin'le olacak." dedi.

Carlin bu yıl yarışacağı diğer iki ismin Clement Novalak ve Cameron Das olduğunu açıklamıştı.

Geçen yıl Carlin için pek de parlak bir yıl olmadı ve sezonu 14 puanla 10 takım arasında son sırada tamamladılar.

Takım patronu Trevor Carlin şunları söyledi: “2020 FIA F3 sezonu için çok iyi tanıdığımız üç sürücüye sahip olduğum için çok mutluyum. Her birinin neler yapabileceğini biliyoruz, nasıl çalıştıklarını biliyoruz ve tüm bu unsurlar sezona girerken bize yardımcı olacak.

"2019'un sonuna doğru ve Macau'da araçla gerçekten çok büyük adımlar attık ve 2020'de bunu daha da geliştirmek için Clem, Enaam ve Cam ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Böylelikle 24 araçlık 2020 gridi tamamlanmış oldu

2020 FIA F3 gridi:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti

Australia Oscar Piastri
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
Trident

Germany Lirim Zendeli

Canada Devlin DeFrancesco

United Kingdom Olli Caldwell
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
Jenzer Motorsport

Australia Calan Williams

Italy Matteo Nannini

Italy Leonardo Pulcini
Hitech

United Kingdom Max Fewtrell

New Zealand Liam Lawson

Norway Dennis Hauger
Charouz

Germany David Schumacher

Brazil Igor Fraga

Finland Niko Kari
Carlin

United Kingdom Enaam Ahmed

France Clement Novalak 

United States Cameron Das 
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Enaam Ahmed
Takımlar Carlin
Editör James Newbold

FIA F3 Sıradaki seans

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