Carlin, 2020 F3 kadrosunu açıkladı
Enaam Ahmed, Carlin takımıyla FIA Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele edecek.
20 yaşında Ahmet, 2017 Britanya F3 şampiyonluğunu Carlin'le kazanmayı başardı ve o yıl 24 yarıştan 13'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2018'de FIA Avrupa F3 Şampiyonası'nda Hitech ile yarıştı ve geçen yıl B-Max Racing ile Japon F3'e geçti.
Ahmed, Campos Racing'le Macau'ya katıldı ve 22. bitirdiği yarışın ardından yeni sezonda tekrar F3'e geçiş yapacak.
Ahmet, “Evimdeymiş gibi hissediyorum, burada olmaktan son derece memnunum. Carlin'den daha fazla güvendiğim bir takım yok."
"Onlar ailem ve eğer kazanacaksam, sadece Carlin'le olacak." dedi.
Carlin bu yıl yarışacağı diğer iki ismin Clement Novalak ve Cameron Das olduğunu açıklamıştı.
Geçen yıl Carlin için pek de parlak bir yıl olmadı ve sezonu 14 puanla 10 takım arasında son sırada tamamladılar.
Takım patronu Trevor Carlin şunları söyledi: “2020 FIA F3 sezonu için çok iyi tanıdığımız üç sürücüye sahip olduğum için çok mutluyum. Her birinin neler yapabileceğini biliyoruz, nasıl çalıştıklarını biliyoruz ve tüm bu unsurlar sezona girerken bize yardımcı olacak.
"2019'un sonuna doğru ve Macau'da araçla gerçekten çok büyük adımlar attık ve 2020'de bunu daha da geliştirmek için Clem, Enaam ve Cam ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Böylelikle 24 araçlık 2020 gridi tamamlanmış oldu
2020 FIA F3 gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Prema Racing
|
Oscar Piastri
|ART Grand Prix
|
Alexander Smolyar
Theo Pourchaire
|Trident
|
Lirim Zendeli
Devlin DeFrancesco
Olli Caldwell
|HWA
|
Jake Hughes
Enzo Fittipaldi
Jack Doohan
|Jenzer Motorsport
|
Calan Williams
|Hitech
|
Max Fewtrell
Liam Lawson
Dennis Hauger
|Charouz
|
David Schumacher
Igor Fraga
Niko Kari
|Carlin
|
Enaam Ahmed
Clement Novalak
Cameron Das
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F3
|Pilotlar
|Enaam Ahmed
|Takımlar
|Carlin
|Editör
|James Newbold
Carlin, 2020 F3 kadrosunu açıkladı
FIA F3 Sıradaki seans
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