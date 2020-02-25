Carlin, 2020 F3 kadrosunu açıkladı

20 yaşında Ahmet, 2017 Britanya F3 şampiyonluğunu Carlin'le kazanmayı başardı ve o yıl 24 yarıştan 13'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2018'de FIA Avrupa F3 Şampiyonası'nda Hitech ile yarıştı ve geçen yıl B-Max Racing ile Japon F3'e geçti.

Ahmed, Campos Racing'le Macau'ya katıldı ve 22. bitirdiği yarışın ardından yeni sezonda tekrar F3'e geçiş yapacak.

Ahmet, “Evimdeymiş gibi hissediyorum, burada olmaktan son derece memnunum. Carlin'den daha fazla güvendiğim bir takım yok."

"Onlar ailem ve eğer kazanacaksam, sadece Carlin'le olacak." dedi.

Carlin bu yıl yarışacağı diğer iki ismin Clement Novalak ve Cameron Das olduğunu açıklamıştı.

Geçen yıl Carlin için pek de parlak bir yıl olmadı ve sezonu 14 puanla 10 takım arasında son sırada tamamladılar.

Takım patronu Trevor Carlin şunları söyledi: “2020 FIA F3 sezonu için çok iyi tanıdığımız üç sürücüye sahip olduğum için çok mutluyum. Her birinin neler yapabileceğini biliyoruz, nasıl çalıştıklarını biliyoruz ve tüm bu unsurlar sezona girerken bize yardımcı olacak.

"2019'un sonuna doğru ve Macau'da araçla gerçekten çok büyük adımlar attık ve 2020'de bunu daha da geliştirmek için Clem, Enaam ve Cam ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Böylelikle 24 araçlık 2020 gridi tamamlanmış oldu