Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins

Geçen yılki Formula Renault Eurocup şampiyonu ve Alpine destekli MP Motorsport sürücüsü, en hızlı turların öğleden sonra geldiği günde 1:31.743 yaparak zirvede yer aldı.

Sabah sürücüler epey yavaş kaldılar ancak öğleden sonra hemen hemen tüm sürücüler derecelerini geliştirdi.

1:32'nin altına inebilen tek isim Martins olurken, onu Doohan ve Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti takip etti.

Trident'in genç sürücüsü Clement Novalak dördüncü olurken, Hitech'ten Jak Crawford beşinci ve Charouz pilotu Michael Belov altıncı oldu.

ART Grand Prix'den Juan Manuel Correa, Anthoine Hubert'la geçirdiği büyük kazanın ardından bu yıl Formula 3'le yarışlara dönüyor ve Barselona'daki F3 testinin ilk gününde 18. en iyi zamanı yaptı.

2021 sezonu öncesinde gerçekleştirilen ikinci test olan Barselona testine toplamda 30 sürücü katıldı.

Sabah bölümünde derecelerin yavaş kalmasının sebebi, pistin ıslak olmasıydı ve Crawford, 1:33.674 yaparak ilk sıraya çıkan isim oldu.

Onu Jenzer Motorsport'tan Pierre Louis Chovet ve Carlin'in genç sürücüsü Keylen Frederick takip etti.

Testler, perşembe günü devam edecek. Testlerde takımlar, Pirelli'nin P Zero sert lastiğini kullanıyorlar ve bu lastik, gelecek ayki yarışta kullanılacakla aynı lastik.

Sabah bölümü sonuçları:

Sürücü Takım Derece Tur 1 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:33.674 41 2 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:34.023 42 3 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:34.024 38 4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:34.028 37 5 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:34.126 36 6 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:34.274 37 7 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:34.352 33 8 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:34.369 16 9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:34.371 41 10 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:34.407 37 11 Amaury Cordeel Campos Racing 1:34.527 46 12 Micheal Belov Charouz Racing System 1:34.570 34 13 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:34.844 39 14 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:35.135 36 15 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:35.523 37 16 László Tóth Campos Racing 1:36.056 41 17 Jack Doohan Trident 1:40.116 35 18 David Schumacher Trident 1:41.114 36 19 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:42.626 24 20 Victor Martins MP Motorsport 1:44.680 33 21 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:44.849 37 22 Olli Caldwell PREMA Racing 1:44.863 38 23 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:45.217 37 24 Caio Collet MP Motorsport 1:45.277 33 25 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:45.421 30 26 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:45.956 34 27 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:45.964 26 28 Dennis Hauger PREMA Racing 1:46.057 30 29 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:46.417 34 30 Clément Novalak Trident 1:48.982 32

Öğleden sonra seansı:

Sürücü Takım Derece Tur 1 Victor Martins MP Motorsport 1:31.743 50 2 Jack Doohan Trident 1:32.369 28 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:32.423 44 4 Clément Novalak Trident 1:32.447 28 5 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:32.493 49 6 Michael Belov Charouz Racing System 1:32.543 24 7 Dennis Hauger PREMA Racing 1:32.639 35 8 Caio Collet MP Motorsport 1:32.642 49 9 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:32.679 39 10 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:32.747 48 11 Olli Cadwell PREMA Racing 1:32.800 35 12 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:32.821 50 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:32.852 38 14 David Schumacher Trident 1:32.915 47 15 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:32.940 41 16 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:32.947 37 17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:32.960 36 18 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:33.013 47 19 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:33.170 41 20 Amaury Cordeel Campos Racing 1:33.198 39 21 Oliver Rassussen HWA RACELAB 1:33.223 41 22 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:33.313 35 23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:33.328 33 24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:33.343 35 25 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:33.364 49 26 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:33.448 35 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:33.497 38 28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:33.933 35 29 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:34.048 50 30 László Tóth Campos Racing 1:34.485 33