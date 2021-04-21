Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor
FIA F3 / Test raporu

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 3 çaylağı Victor Martins, Barselona'daki testin ilk gününe en hızlı isim olurken, Trident sürücüsü Jack Doohan ikinci sırada yer aldı.

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins

Geçen yılki Formula Renault Eurocup şampiyonu ve Alpine destekli MP Motorsport sürücüsü, en hızlı turların öğleden sonra geldiği günde 1:31.743 yaparak zirvede yer aldı.

Sabah sürücüler epey yavaş kaldılar ancak öğleden sonra hemen hemen tüm sürücüler derecelerini geliştirdi.

1:32'nin altına inebilen tek isim Martins olurken, onu Doohan ve Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti takip etti.

Trident'in genç sürücüsü Clement Novalak dördüncü olurken, Hitech'ten Jak Crawford beşinci ve Charouz pilotu Michael Belov altıncı oldu.

ART Grand Prix'den Juan Manuel Correa, Anthoine Hubert'la geçirdiği büyük kazanın ardından bu yıl Formula 3'le yarışlara dönüyor ve Barselona'daki F3 testinin ilk gününde 18. en iyi zamanı yaptı.

2021 sezonu öncesinde gerçekleştirilen ikinci test olan Barselona testine toplamda 30 sürücü katıldı.

Sabah bölümünde derecelerin yavaş kalmasının sebebi, pistin ıslak olmasıydı ve Crawford, 1:33.674 yaparak ilk sıraya çıkan isim oldu.

Onu Jenzer Motorsport'tan Pierre Louis Chovet ve Carlin'in genç sürücüsü Keylen Frederick takip etti.

Testler, perşembe günü devam edecek. Testlerde takımlar, Pirelli'nin P Zero sert lastiğini kullanıyorlar ve bu lastik, gelecek ayki yarışta kullanılacakla aynı lastik.

Sabah bölümü sonuçları:

  Sürücü Takım Derece Tur
1 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:33.674 41
2 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:34.023 42
3 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:34.024 38
4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:34.028 37
5 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:34.126 36
6 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:34.274 37
7 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:34.352 33
8 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:34.369 16
9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:34.371 41
10 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:34.407 37
11 Amaury Cordeel Campos Racing 1:34.527 46
12 Micheal Belov Charouz Racing System 1:34.570 34
13 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:34.844 39
14 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:35.135 36
15 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:35.523 37
16 László Tóth Campos Racing 1:36.056 41
17 Jack Doohan Trident 1:40.116 35
18 David Schumacher Trident 1:41.114 36
19 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:42.626 24
20 Victor Martins MP Motorsport 1:44.680 33
21 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:44.849 37
22 Olli Caldwell PREMA Racing 1:44.863 38
23 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:45.217 37
24 Caio Collet MP Motorsport 1:45.277 33
25 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:45.421 30
26 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:45.956 34
27 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:45.964 26
28 Dennis Hauger PREMA Racing 1:46.057 30
29 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:46.417 34
30 Clément Novalak Trident 1:48.982 32

Öğleden sonra seansı:

  Sürücü Takım Derece Tur
1 Victor Martins MP Motorsport 1:31.743 50
2 Jack Doohan Trident 1:32.369 28
3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:32.423 44
4 Clément Novalak Trident 1:32.447 28
5 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:32.493 49
6 Michael Belov Charouz Racing System 1:32.543 24
7 Dennis Hauger PREMA Racing 1:32.639 35
8 Caio Collet MP Motorsport 1:32.642 49
9 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:32.679 39
10 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:32.747 48
11 Olli Cadwell PREMA Racing 1:32.800 35
12 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:32.821 50
13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:32.852 38
14 David Schumacher Trident 1:32.915 47
15 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:32.940 41
16 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:32.947 37
17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:32.960 36
18 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:33.013 47
19 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:33.170 41
20 Amaury Cordeel Campos Racing 1:33.198 39
21 Oliver Rassussen HWA RACELAB 1:33.223 41
22 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:33.313 35
23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:33.328 33
24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:33.343 35
25 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:33.364 49
26 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:33.448 35
27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:33.497 38
28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:33.933 35
29 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:34.048 50
30 László Tóth Campos Racing 1:34.485 33
paylaşım
yorumlar
Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor

Önceki haber

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Editör Megan White

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

1g
2
Formula 1

Capito: "Russell'ın takım arkadaşı olmak, Hamilton'un takım arkadaşı olmak kadar zor"

1s
3
Formula 1

Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"

22s
4
Formula 1

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

10s
5
Formula 1

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’

2s
Son Haberler
Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins
F3

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins

53dk
Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor
F3

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor

5 Nis 2021
F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı
F3

F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı

4 Nis 2021
ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı
F3

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

3 Nis 2021
Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi
F3

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi

28 Şub 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

Capito: "Russell'ın takım arkadaşı olmak, Hamilton'un takım arkadaşı olmak kadar zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Capito: "Russell'ın takım arkadaşı olmak, Hamilton'un takım arkadaşı olmak kadar zor"

Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Bottas: "Russell kazasında Centilmenlik Anlaşması'nı bozmadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Russell kazasında Centilmenlik Anlaşması'nı bozmadım"

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi
GENEL GENEL / Haberler

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi

Son Haberler

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins
F3 FIA F3 / Test raporu

Barselona F3 Testi: İlk günün lideri Martins

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor
F3 FIA F3 / Son dakika

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor

F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı
F3 FIA F3 / Test raporu

F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı
F3 FIA F3 / Test raporu

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.