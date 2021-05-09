Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı
FIA F3 / Barselona Yarış raporu

Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Prema Racing pilotu Dennis Hauger, pole pozisyonundan başladığı hafta sonunun 3. yarışını domine ederek kazandı.

Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı

Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turları seansında 0.006 saniye farkla pole pozisyonun sahibi olan Red Bull akademi pilotu Hauger, yarıştaki her tur lider götürdü ve rahat bir şekilde kazandı.

Yarışa ikinci sırada başlayan Jack Doohan, yarışı liderin 4 saniye arkasında ikinci bitirdi. Üçüncü sırayı ise yarışa 4. sıradan başlayan HWA Racelab pilotu Mateo Nannini aldı.

Hauger'in takım arkadaşı Olli Caldwell damalı bayrağı 4. sırada görürken, MP Motorsport pilotu Victor Martins yarışı 5. sıradan tamamladı.

İlk viraja girilirken 4 araç da yan yana geldi ancak Hauger liderliğini korudu.

9. tura girildiğinde Doohan, Martins'den 3.'lüğü aldı. Doohan, 3 tur sonra da ikinci sırada bulunan Nannini'yi arkasında bıraktı ve 2. sıraya oturdu.

Ön tarafta ise Hauger arayı 3.3saniye kadar açmıştı ve yarışı kontrol altında götürüyordu.

18. turda ise Caldwell, Martins'i arkasında bıraktı ve 4. sırayı aldı.

Sondan bir önceki turda ise Clement Novalak, Sergeant'dan 6. sırayı aldı. Sergeant sonrasında, Frederik Vesti ve Caoi Collet'e de geçildi.

Doohan'ın takım arkadaşı Novalak yarışı 6. sırada bitirirken, Vesti 7 ve Collet 8. sırada yer aldı.

Puan barajının içinde bulunan son pilotlar ise Sargeant ve Roman Stanek oldu.

F3'ün gelecek yarışı Fransa Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği Circuit Paul Ricard'da 25-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

F3, 2021'de 7 pistte yarışacak. Her pistte 3 yarış yapılacağından, normalde 18 olan yarış sayısı 21'e yükseldi

Formula 3 de Formula 2'te benzer bir formata geçti: Sıralama turlarındaki oluşan grid ters çevrilerek, ilk yarışın gridi belirleniyor. İlk yarıştaki ilk 12'de ters çevriliyor ve 2. yarışın gridi belirleniyor. Üçüncü yarışın gridi ise cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarındaki sıralamaya göre diziliyor.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 22 35'47.216     172.225
2 Australia Jack Doohan Italy Trident 22 35'50.937 3.721 3.721 171.928
3 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 22 35'53.369 6.153 2.432 171.733
4 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 22 35'55.340 8.124 1.971 171.576
5 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 22 35'58.764 11.548 3.424 171.304
6 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 22 35'59.553 12.337 0.789 171.242
7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 22 36'00.671 13.455 1.118 171.153
8 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 22 36'01.269 14.053 0.598 171.106
9 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 22 36'02.651 15.435 1.382 170.996
10 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 22 36'02.693 15.477 0.042 170.993
11 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 22 36'03.278 16.062 0.585 170.947
12 Germany David Schumacher Italy Trident 22 36'03.904 16.688 0.626 170.897
13 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 22 36'04.454 17.238 0.550 170.854
14 United States Juan Correa France ART Grand Prix 22 36'08.465 21.249 4.011 170.538
15 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 22 36'13.359 26.143 4.894 170.154
16 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 22 36'18.983 31.767 5.624 169.715
17 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 22 36'19.604 32.388 0.621 169.666
18 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 22 36'19.844 32.628 0.240 169.648
19 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 22 36'20.490 33.274 0.646 169.597
20 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 22 36'21.098 33.882 0.608 169.550
21 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 22 36'21.285 34.069 0.187 169.536
22 Ido Cohen United Kingdom Carlin 22 36'24.426 37.210 3.141 169.292
23 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 22 36'25.148 37.932 0.722 169.236
24 Pierre-Louis Chovet Switzerland Jenzer Motorsport 22 36'25.793 38.577 0.645 169.186
25 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 22 36'26.438 39.222 0.645 169.136
26 László Tóth Spain Campos Racing 22 36'27.764 40.548 1.326 169.033
27 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 22 36'40.894 53.678 13.130 168.025
28 Rafael Villagómez Germany HWA AG 21 36'12.429 1 Lap 1 Lap 162.480
29 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 21 36'29.069 1 Lap 16.640 161.244
30 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 21 36'34.731 1 Lap 5.662 160.829
Tüm sonuçları görüntüle

 

 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı

Önceki haber

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Barselona
Editör Megan White

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

22s
2
Formula 1

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

5s
3
Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

1s
4
Formula 1

Ricciardo, McLaren ile virajlara girişte neden bu kadar çok zorlanıyor?

49 dk
5
Formula 1

Verstappen start için her şeyi "oluruna bırakıyor"

18 dk
Son Haberler
Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı
F3

Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı

59dk
Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı
F3

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı

18s
F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın
F3

F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın

8 May 2021
F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu
F3

F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu

7 May 2021
Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri
F3

Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri

7 May 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Megan White
Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı Barselona
FIA F3

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı

Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri Barselona
FIA F3

Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri

Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti
FIA F3

Barselona F3 testi: Martins ikinci günü domine etti

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

İspanya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

Ricciardo, McLaren ile virajlara girişte neden bu kadar çok zorlanıyor?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, McLaren ile virajlara girişte neden bu kadar çok zorlanıyor?

Verstappen start için her şeyi "oluruna bırakıyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen start için her şeyi "oluruna bırakıyor"

7-9 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

7-9 Mayıs Yarış Programı

Williams: "Schumacher'in, Latifi'yi geçmesi çaylak pilotun gelişimini gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Schumacher'in, Latifi'yi geçmesi çaylak pilotun gelişimini gösteriyor"

İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

İspanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Son Haberler

Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı
FIA F3 FIA F3

Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı
FIA F3 FIA F3

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı

F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın
FIA F3 FIA F3

F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın

F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu
FIA F3 FIA F3

F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.