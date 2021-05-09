Barselona F3: Pole pozisyonundan başlayan Hauger, rahat kazandı

Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turları seansında 0.006 saniye farkla pole pozisyonun sahibi olan Red Bull akademi pilotu Hauger, yarıştaki her tur lider götürdü ve rahat bir şekilde kazandı.

Yarışa ikinci sırada başlayan Jack Doohan, yarışı liderin 4 saniye arkasında ikinci bitirdi. Üçüncü sırayı ise yarışa 4. sıradan başlayan HWA Racelab pilotu Mateo Nannini aldı.

Hauger'in takım arkadaşı Olli Caldwell damalı bayrağı 4. sırada görürken, MP Motorsport pilotu Victor Martins yarışı 5. sıradan tamamladı.

İlk viraja girilirken 4 araç da yan yana geldi ancak Hauger liderliğini korudu.

9. tura girildiğinde Doohan, Martins'den 3.'lüğü aldı. Doohan, 3 tur sonra da ikinci sırada bulunan Nannini'yi arkasında bıraktı ve 2. sıraya oturdu.

Ön tarafta ise Hauger arayı 3.3saniye kadar açmıştı ve yarışı kontrol altında götürüyordu.

18. turda ise Caldwell, Martins'i arkasında bıraktı ve 4. sırayı aldı.

Sondan bir önceki turda ise Clement Novalak, Sergeant'dan 6. sırayı aldı. Sergeant sonrasında, Frederik Vesti ve Caoi Collet'e de geçildi.

Doohan'ın takım arkadaşı Novalak yarışı 6. sırada bitirirken, Vesti 7 ve Collet 8. sırada yer aldı.

Puan barajının içinde bulunan son pilotlar ise Sargeant ve Roman Stanek oldu.

F3'ün gelecek yarışı Fransa Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği Circuit Paul Ricard'da 25-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

F3, 2021'de 7 pistte yarışacak. Her pistte 3 yarış yapılacağından, normalde 18 olan yarış sayısı 21'e yükseldi

Formula 3 de Formula 2'te benzer bir formata geçti: Sıralama turlarındaki oluşan grid ters çevrilerek, ilk yarışın gridi belirleniyor. İlk yarıştaki ilk 12'de ters çevriliyor ve 2. yarışın gridi belirleniyor. Üçüncü yarışın gridi ise cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarındaki sıralamaya göre diziliyor.

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