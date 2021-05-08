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FIA F3 / Barselona Yarış raporu

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Prema sürücüsü Olli Caldwell, Barselona'daki kaotik yarıştan sonra kariyerindeki ilk FIA Formula 3 galibiyetini aldı.

Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı

İkinci yarışa yedinci sıradan başlayan İngiliz sürücü, Trident'ten David Schumacher ve Charouz Racing Systems'den Enzo Fittipaldi'nin kazasından uzak durabildi ve yarışı, Martins'in 0.9 saniye önünde tamamladı.

MP Motorsport sürücüsü Martins, 22. turdaki ilk virajda Caldwell'i geçmeyi çalışsa da, başaramadı ancak F3'deki ilk podyumunu almış oldu. ART GP'den Frederik Vesti de üçüncü sıraya yerleşerek, podyumu tamamladı.

İlk güvenlik aracı, birinci yarıştaki en iyi iki isim olan Clement Novalak ve Alex Smolyar'ın ikinci virajda yaşadığı temastan sonra geldi. Charouz sürücüsü Logan Sargeant da ikiliye karıştı.

Güvenlik aracı, dördüncü turda yarışı terk etti ve pole pozisyonundaki Fittipaldi, Schumacher ve Nannini'nin önündeki yerini korudu, arkada ise Martins, Hauger ve Caldwell arasında bir dördüncülük savaşı vardı.

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu Enzo, 12. tura kadar liderliği elinde tuttu fakat eski F1 pilotu Ralf'ın oğlu Schumacher, birinci virajda geç bir frenleme yaparak birinciliği eline aldı.

Bundan sadece üç tur sonra, Fittipaldi birinci virajda dışarıdan geçmeye çalışırken, Alman pilota temas etti ve bu temas sonrasında Schumacher dış taraftaki bariyerlere çarptı.

Bu da, Nannini'nin liderliği eline geçirmesi anlamına geldi. Hauger ikinci sırada takipteyken, Fittipaldi de, günün ikinci güvenlik aracı çıkmadan önce üçüncü sıraya düştü.

Ancak Fittipaldi yarışını güvenlik aracının arkasında sonlandırdı ve böylelikle Caldwell üçüncü sıraya yükselmiş oldu.

Nannini'nin, Hauger'i savuşturmaya çalışması sırasında başka bir mücadele ortaya çıktı ancak Norveçli sürücü birinci virajdaki kerblerde kenara çekildi ve Nannini spin attı.

İki araç da ön kanatlarını kaybetti ve gridin arkasına düştüler. Bu sayede Caldwell liderliği eline alan isim oldu.

Trident sürücüsü Novalak, Smolyar'la olan temasının ardından yarışta kalabildi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı. İkinci sıradaki Martins'in takım arkadaşı Caio Callot da beşinci oldu ve Formula Renault Eurocup'tan sonraki ilk F3 hafta sonunda ilk beşe girmiş oldu.

Anthoine Hubert'in ölümüne neden olan kazadan tam 18 ay sonra spora geri dönen, ART GP sürücüsü Juan Manuel Correa, yarışı 10. sırada tamamladı ve bu yılki iki yarışta da puan almış oldu.

Ferrari Formula 1 takımı sürücüsü Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc, 28. başladığı yarışı 12. sırada tamamladı.

Hafta sonunun üçüncü yarışı Pazar sabahı yapılacak ve griddeki pozisyonlar, Cuma günkü sıralama turlarına göre belirlenecek.

Hauger pole pozisyonundan başlarken, Trident'ten Jack Doohan ikinci ve Martins üçüncü sırada yer alacaklar. Nannini, Vesti ve Caldwell'le ilk altı tamamlanacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Fark
1 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 22  
2 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 22 0.905
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 22 2.858
4 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 22 3.742
5 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 22 3.979
6 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 22 4.522
7 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 22 5.008
8 Australia Jack Doohan Italy Trident 22 5.511
9 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 22 5.868
10 United States Juan Correa France ART Grand Prix 22 6.467
11 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 22 6.757
12 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 22 8.552
13 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 22 9.862
14 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 22 10.328
15 Pierre-Louis Chovet Switzerland Jenzer Motorsport 22 10.919
16 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 22 11.482
17 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 22 11.979
18 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 22 14.113
19 Rafael Villagómez Germany HWA AG 22 15.168
20 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 22 15.608
21 Ido Cohen United Kingdom Carlin 22 16.047
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 22 16.408
23 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 22 16.901
24 László Tóth Spain Campos Racing 22 18.305
25 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 22 1'27.491
26 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 21 1 Lap
  Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 15  
  Germany David Schumacher Italy Trident 14  
  United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 21  
  Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 21  
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F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın

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Seri FIA F3
Etkinlik Barselona
Editör Megan White

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