Barselona F3: Schumacher-Fittipaldi temas yaşadı, Caldwell kazandı

İkinci yarışa yedinci sıradan başlayan İngiliz sürücü, Trident'ten David Schumacher ve Charouz Racing Systems'den Enzo Fittipaldi'nin kazasından uzak durabildi ve yarışı, Martins'in 0.9 saniye önünde tamamladı.

MP Motorsport sürücüsü Martins, 22. turdaki ilk virajda Caldwell'i geçmeyi çalışsa da, başaramadı ancak F3'deki ilk podyumunu almış oldu. ART GP'den Frederik Vesti de üçüncü sıraya yerleşerek, podyumu tamamladı.

İlk güvenlik aracı, birinci yarıştaki en iyi iki isim olan Clement Novalak ve Alex Smolyar'ın ikinci virajda yaşadığı temastan sonra geldi. Charouz sürücüsü Logan Sargeant da ikiliye karıştı.

Güvenlik aracı, dördüncü turda yarışı terk etti ve pole pozisyonundaki Fittipaldi, Schumacher ve Nannini'nin önündeki yerini korudu, arkada ise Martins, Hauger ve Caldwell arasında bir dördüncülük savaşı vardı.

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu Enzo, 12. tura kadar liderliği elinde tuttu fakat eski F1 pilotu Ralf'ın oğlu Schumacher, birinci virajda geç bir frenleme yaparak birinciliği eline aldı.

Bundan sadece üç tur sonra, Fittipaldi birinci virajda dışarıdan geçmeye çalışırken, Alman pilota temas etti ve bu temas sonrasında Schumacher dış taraftaki bariyerlere çarptı.

Bu da, Nannini'nin liderliği eline geçirmesi anlamına geldi. Hauger ikinci sırada takipteyken, Fittipaldi de, günün ikinci güvenlik aracı çıkmadan önce üçüncü sıraya düştü.

Ancak Fittipaldi yarışını güvenlik aracının arkasında sonlandırdı ve böylelikle Caldwell üçüncü sıraya yükselmiş oldu.

Nannini'nin, Hauger'i savuşturmaya çalışması sırasında başka bir mücadele ortaya çıktı ancak Norveçli sürücü birinci virajdaki kerblerde kenara çekildi ve Nannini spin attı.

İki araç da ön kanatlarını kaybetti ve gridin arkasına düştüler. Bu sayede Caldwell liderliği eline alan isim oldu.

Trident sürücüsü Novalak, Smolyar'la olan temasının ardından yarışta kalabildi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı. İkinci sıradaki Martins'in takım arkadaşı Caio Callot da beşinci oldu ve Formula Renault Eurocup'tan sonraki ilk F3 hafta sonunda ilk beşe girmiş oldu.

Anthoine Hubert'in ölümüne neden olan kazadan tam 18 ay sonra spora geri dönen, ART GP sürücüsü Juan Manuel Correa, yarışı 10. sırada tamamladı ve bu yılki iki yarışta da puan almış oldu.

Ferrari Formula 1 takımı sürücüsü Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc, 28. başladığı yarışı 12. sırada tamamladı.

Hafta sonunun üçüncü yarışı Pazar sabahı yapılacak ve griddeki pozisyonlar, Cuma günkü sıralama turlarına göre belirlenecek.

Hauger pole pozisyonundan başlarken, Trident'ten Jack Doohan ikinci ve Martins üçüncü sırada yer alacaklar. Nannini, Vesti ve Caldwell'le ilk altı tamamlanacak.

Yarış sonucu: