Barcelona F3: Sargeant üçüncü pole pozisyonunu kazandı

Barcelona'da gerçekleştirilen Formula 3 antrenman turları her zaman olduğu gibi yine yarım saat üzerinden gerçekleştirildi.

İlk on dakika geride kalırken Oscar Piastri 1:33.649'luk zaman turuyla zirvedeydi. Sonrasında Lirim Zendeli liderliği aldı ve ardından da Alexander Peroni ilk sıraya çıktı.

Bitime üç tur kala dereceler daha da gelişmeye başladı ve David Beckmann ilk sıraya oturdu.

Daha sonra Jake Hughes 1:33.085 yaptı. Ama son sözü Logan Sargeant 1:32.974 yaparak söyledi.

Bu derece pole pozisyonu için yeterliydi.

Hughes ikinci olurken, Liam Lawson üçüncü ve Piastri dördüncü oldu.

Sebastian Fernandez beşinci olurken, Clement Novalak altıncı, David Beckmann yedinci ve Theo Pourchaire sekizinci oldu.

İlk onu Peroni ile Zendeli tamamladı.

Alessio Daledda bitime saniyeler kala kaza yaparak sarı bayraklara sebep oldu.

Antrenman sonuçları: