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FIA F3 / Barcelona / Sıralama turları raporu

Barcelona F3: Sargeant üçüncü pole pozisyonunu kazandı

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Barcelona F3: Sargeant üçüncü pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 13:16

Barcelona'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında pole pozisyonunu Logan Sargeant kazandı.

Barcelona'da gerçekleştirilen Formula 3 antrenman turları her zaman olduğu gibi yine yarım saat üzerinden gerçekleştirildi.

İlk on dakika geride kalırken Oscar Piastri 1:33.649'luk zaman turuyla zirvedeydi. Sonrasında Lirim Zendeli liderliği aldı ve ardından da Alexander Peroni ilk sıraya çıktı.

Bitime üç tur kala dereceler daha da gelişmeye başladı ve David Beckmann ilk sıraya oturdu.

Daha sonra Jake Hughes 1:33.085 yaptı. Ama son sözü Logan Sargeant 1:32.974 yaparak söyledi.

Bu derece pole pozisyonu için yeterliydi.

Hughes ikinci olurken, Liam Lawson üçüncü ve Piastri dördüncü oldu.

Sebastian Fernandez beşinci olurken, Clement Novalak altıncı, David Beckmann yedinci ve Theo Pourchaire sekizinci oldu.

İlk onu Peroni ile Zendeli tamamladı.

Alessio Daledda bitime saniyeler kala kaza yaparak sarı bayraklara sebep oldu.

Antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 11 1'32.974  
2 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 11 1'33.085 0.111
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 12 1'33.117 0.143
4 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 11 1'33.171 0.197
5 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 13 1'33.222 0.248
6 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 11 1'33.239 0.265
7 Germany David Beckmann Italy Trident 11 1'33.319 0.345
8 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 13 1'33.386 0.412
9 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 11 1'33.407 0.433
10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 12 1'33.412 0.438
11 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 13 1'33.531 0.557
12 Italy Leonardo Pulcini United Kingdom Carlin 11 1'33.588 0.614
13 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'33.602 0.628
14 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 13 1'33.682 0.708
15 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 11 1'33.685 0.711
16 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 11 1'33.762 0.788
17 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 11 1'33.782 0.808
18 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 11 1'33.826 0.852
19 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 12 1'33.874 0.900
20 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 13 1'33.892 0.918
21 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 12 1'33.911 0.937
22 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 12 1'33.934 0.960
23 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 11 1'33.937 0.963
24 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 12 1'33.976 1.002
25 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 9 1'34.004 1.030
26 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 7 1'34.025 1.051
27 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'34.188 1.214
28 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 12 1'34.273 1.299
29 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 13 1'34.517 1.543
30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 10 1'35.181 2.207
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Barcelona
Editör Jamie Klein

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