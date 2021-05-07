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FIA F3 / Barselona Antrenman raporu

Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Prema Racing sürücüsü Dennis Hauger, bu hafta sonu Barselona'da başlayan 2021 FIA F3 Şampiyonası'nın ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu.

Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri

Bildiğiniz üzere bu sene harcamaları düşürme tedbirleri kapsamında Formula 1'in destek yarışlarının tamamı, her hafta sonu gerçekleştirilmiyor. İspanya GP hafta sonunda destek serisi olarak F3 araçları pistte olacak ve böylece 2021 F3 şampiyonası başlayacak.

2021'de Hitech takımından Prema'ya geçiş yapan Red Bull destekli Hauger, Cuma günkü ilk antrenman seansında 1:33.596'lık derecesiyle en hızlı isim oldu.

Hauger'i Alpine Akademi sürücülerinden çaylak Victor Martins takip etti. Martins, liderin 0.215 sn gerisinde kaldı.

Mercedes sürücü akademisine katılan ART GP sürücüsü Frederik Vesti ise seansı 3. sırada tamamlayan isim oldu.

Hauger'in takım arkadaşı, Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur seansı 4. sırada tamamlarken, onu seride ikinci sezonunu geçirecek olan Alexander Smolyar takip etti.

Seansın başlamasından 12 dk sonra, Carlin sürücüsü Jonny Edgar'ın pist üstünde kurmasının ardından kırmızı bayrak sallandı ancak Edgar aracı yeniden çalıştırıp pite dönebildi.

2019'da Anthoine Hubert'i hayatını kaybettiği Spa'daki trajik Formula 2 kazasına karışan Juan Manuel Correa, 18 aylık aranın ardından spora geri döndü ve 23. olabildi.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 13 1'33.596  
2 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 13 1'33.811 0.215
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 11 1'33.871 0.275
4 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 13 1'33.923 0.327
5 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 12 1'33.934 0.338
6 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 8 1'34.089 0.493
7 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 12 1'34.129 0.533
8 Australia Jack Doohan Italy Trident 8 1'34.151 0.555
9 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 13 1'34.166 0.570
10 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 13 1'34.235 0.639
11 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 15 1'34.283 0.687
12 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 11 1'34.324 0.728
13 Germany David Schumacher Italy Trident 8 1'34.383 0.787
14 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 14 1'34.409 0.813
15 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 14 1'34.415 0.819
16 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 12 1'34.459 0.863
17 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 15 1'34.481 0.885
18 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 12 1'34.524 0.928
19 Jonny Edgar United Kingdom Carlin 13 1'34.569 0.973
20 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 13 1'34.620 1.024
21 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 13 1'34.783 1.187
22 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 16 1'35.079 1.483
23 United States Juan Correa France ART Grand Prix 13 1'35.102 1.506
24 Rafael Villagómez Germany HWA AG 10 1'35.130 1.534
25 Ido Cohen United Kingdom Carlin 17 1'35.163 1.567
26 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 12 1'35.355 1.759
27 László Tóth Spain Campos Racing 18 1'35.466 1.870
28 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 12 1'35.575 1.979
29 Pierre-Louis Chovet Switzerland Jenzer Motorsport 14 1'35.701 2.105
30 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 16 1'35.818 2.222
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Seri FIA F3
Etkinlik Barselona
Editör Megan White

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