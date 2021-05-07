Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri

Bildiğiniz üzere bu sene harcamaları düşürme tedbirleri kapsamında Formula 1'in destek yarışlarının tamamı, her hafta sonu gerçekleştirilmiyor. İspanya GP hafta sonunda destek serisi olarak F3 araçları pistte olacak ve böylece 2021 F3 şampiyonası başlayacak.

2021'de Hitech takımından Prema'ya geçiş yapan Red Bull destekli Hauger, Cuma günkü ilk antrenman seansında 1:33.596'lık derecesiyle en hızlı isim oldu.

Hauger'i Alpine Akademi sürücülerinden çaylak Victor Martins takip etti. Martins, liderin 0.215 sn gerisinde kaldı.

Mercedes sürücü akademisine katılan ART GP sürücüsü Frederik Vesti ise seansı 3. sırada tamamlayan isim oldu.

Hauger'in takım arkadaşı, Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur seansı 4. sırada tamamlarken, onu seride ikinci sezonunu geçirecek olan Alexander Smolyar takip etti.

Seansın başlamasından 12 dk sonra, Carlin sürücüsü Jonny Edgar'ın pist üstünde kurmasının ardından kırmızı bayrak sallandı ancak Edgar aracı yeniden çalıştırıp pite dönebildi.

2019'da Anthoine Hubert'i hayatını kaybettiği Spa'daki trajik Formula 2 kazasına karışan Juan Manuel Correa, 18 aylık aranın ardından spora geri döndü ve 23. olabildi.