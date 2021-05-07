Barselona F3: Prema’dan Hauger ilk seansın lideri
Prema Racing sürücüsü Dennis Hauger, bu hafta sonu Barselona'da başlayan 2021 FIA F3 Şampiyonası'nın ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu.
Bildiğiniz üzere bu sene harcamaları düşürme tedbirleri kapsamında Formula 1'in destek yarışlarının tamamı, her hafta sonu gerçekleştirilmiyor. İspanya GP hafta sonunda destek serisi olarak F3 araçları pistte olacak ve böylece 2021 F3 şampiyonası başlayacak.
2021'de Hitech takımından Prema'ya geçiş yapan Red Bull destekli Hauger, Cuma günkü ilk antrenman seansında 1:33.596'lık derecesiyle en hızlı isim oldu.
Hauger'i Alpine Akademi sürücülerinden çaylak Victor Martins takip etti. Martins, liderin 0.215 sn gerisinde kaldı.
Mercedes sürücü akademisine katılan ART GP sürücüsü Frederik Vesti ise seansı 3. sırada tamamlayan isim oldu.
Hauger'in takım arkadaşı, Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur seansı 4. sırada tamamlarken, onu seride ikinci sezonunu geçirecek olan Alexander Smolyar takip etti.
Seansın başlamasından 12 dk sonra, Carlin sürücüsü Jonny Edgar'ın pist üstünde kurmasının ardından kırmızı bayrak sallandı ancak Edgar aracı yeniden çalıştırıp pite dönebildi.
2019'da Anthoine Hubert'i hayatını kaybettiği Spa'daki trajik Formula 2 kazasına karışan Juan Manuel Correa, 18 aylık aranın ardından spora geri döndü ve 23. olabildi.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|13
|1'33.596
|2
|Victor Martins
|MP Motorsport
|13
|1'33.811
|0.215
|3
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|11
|1'33.871
|0.275
|4
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|13
|1'33.923
|0.327
|5
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|12
|1'33.934
|0.338
|6
|Clement Novalak
|Trident
|8
|1'34.089
|0.493
|7
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|12
|1'34.129
|0.533
|8
|Jack Doohan
|Trident
|8
|1'34.151
|0.555
|9
|Caio Collet
|MP Motorsport
|13
|1'34.166
|0.570
|10
|Olli Caldwell
|Prema Powerteam
|13
|1'34.235
|0.639
|11
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|15
|1'34.283
|0.687
|12
|Matteo Nannini
|HWA AG
|11
|1'34.324
|0.728
|13
|David Schumacher
|Trident
|8
|1'34.383
|0.787
|14
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|14
|1'34.409
|0.813
|15
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|14
|1'34.415
|0.819
|16
|Kaylen Frederick
|Carlin
|12
|1'34.459
|0.863
|17
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|15
|1'34.481
|0.885
|18
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|12
|1'34.524
|0.928
|19
|Jonny Edgar
|Carlin
|13
|1'34.569
|0.973
|20
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|13
|1'34.620
|1.024
|21
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|13
|1'34.783
|1.187
|22
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|16
|1'35.079
|1.483
|23
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|13
|1'35.102
|1.506
|24
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|10
|1'35.130
|1.534
|25
|Ido Cohen
|Carlin
|17
|1'35.163
|1.567
|26
|Reshad de
|Charouz Racing System
|12
|1'35.355
|1.759
|27
|László Tóth
|Campos Racing
|18
|1'35.466
|1.870
|28
|Tijmen van
|MP Motorsport
|12
|1'35.575
|1.979
|29
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|14
|1'35.701
|2.105
|30
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|16
|1'35.818
|2.222
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Bu Haber Hakkında
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|FIA F3
|Etkinlik
|Barselona
|Editör
|Megan White