Bahreyn F3 testi: Üç günün ardından testlerin lideri Saucy

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Serideki ikinci yılına hazırlanan eski FRECA şampiyonu, gerçekleştirilen beş seansın üçünde birinci olurken, diğer iki seansı ise ikinci ve üçüncü olarak tamamladı.

En hızlı turuna ikinci gün sabah seansında imza atan Saucy, 1.46.642'lik en hızlı turuyla 1.47'nin altına inen tek sürücü oldu.

Son FRECA şampiyonu Dino Beganovic, Çarşamba günkü sabah seansında 1.47.121 yaparak testi ikinci sırada tamamladı. Çaylak sürücünün iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

Üçüncü sıra ise ezeli rakiplerinden Beganovic'in sadece 0.040 saniye gerisinde yer alan çaylak Gabriele Mini'ye gitti.

Henüz ilk günden gücünü gösteren Saucy, hem sabah seansını hem de öğleden sonra seansını lider tamamlamayı başardı.

Sabah seansında ilk üçü Taylor Barnard ve Zak O'Sullivan tamamlarken, öğleden sonra seansında ise Paul Aron ikinci, Pepe Marti üçüncüydü.

Gelecek sezon ne yapacağı bilinmeyen 2022 GB3 şampiyonu Luka Browning, açılış seansını 29 turla tamamlayarak seansın en çalışkan ismi oldu.

Gabriele Mini, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

İkinci gün sabah seansında en hızlı derecesini kaydeden Saucy, arka arkaya üçüncü kez bir seansı lider tamamlarken, onu Beganovic ve Mini izlediler.

Öğleden sonra gaza basmayı başaran Mini, liderliği Saucy'den almayı başardı. Saucy buna rağmen ikinciydi, Sebastian Montoya ise üçüncüydü.

Üçüncü gün tüm günü kapsayan seansta ise liderlik yine el değiştirdi: Gabriel Bortoleto seansı ilk sırada tamamlarken, onu Mini ve Saucy izledi.

Son seansta pisttekilerin çoğu en az 50 tur atarak son test sürelerinin avantajını kullandı. Van Amersfoort Racing sürücüsü Caio Collet 61 turla seansın en çok tur atan sürücüsü oldu.