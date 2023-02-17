Bahreyn F3 testi: Üç günün ardından testlerin lideri Saucy
Gregoire Saucy, özellikle ilk iki gününü domine ettiği üç günlük Formula 3 testini ilk sırada tamamladı.
Serideki ikinci yılına hazırlanan eski FRECA şampiyonu, gerçekleştirilen beş seansın üçünde birinci olurken, diğer iki seansı ise ikinci ve üçüncü olarak tamamladı.
En hızlı turuna ikinci gün sabah seansında imza atan Saucy, 1.46.642'lik en hızlı turuyla 1.47'nin altına inen tek sürücü oldu.
Son FRECA şampiyonu Dino Beganovic, Çarşamba günkü sabah seansında 1.47.121 yaparak testi ikinci sırada tamamladı. Çaylak sürücünün iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.
Üçüncü sıra ise ezeli rakiplerinden Beganovic'in sadece 0.040 saniye gerisinde yer alan çaylak Gabriele Mini'ye gitti.
Henüz ilk günden gücünü gösteren Saucy, hem sabah seansını hem de öğleden sonra seansını lider tamamlamayı başardı.
Sabah seansında ilk üçü Taylor Barnard ve Zak O'Sullivan tamamlarken, öğleden sonra seansında ise Paul Aron ikinci, Pepe Marti üçüncüydü.
Gelecek sezon ne yapacağı bilinmeyen 2022 GB3 şampiyonu Luka Browning, açılış seansını 29 turla tamamlayarak seansın en çalışkan ismi oldu.
Gabriele Mini, Hitech Grand Prix
Photo by: Formula Motorsport Ltd
İkinci gün sabah seansında en hızlı derecesini kaydeden Saucy, arka arkaya üçüncü kez bir seansı lider tamamlarken, onu Beganovic ve Mini izlediler.
Öğleden sonra gaza basmayı başaran Mini, liderliği Saucy'den almayı başardı. Saucy buna rağmen ikinciydi, Sebastian Montoya ise üçüncüydü.
Üçüncü gün tüm günü kapsayan seansta ise liderlik yine el değiştirdi: Gabriel Bortoleto seansı ilk sırada tamamlarken, onu Mini ve Saucy izledi.
Son seansta pisttekilerin çoğu en az 50 tur atarak son test sürelerinin avantajını kullandı. Van Amersfoort Racing sürücüsü Caio Collet 61 turla seansın en çok tur atan sürücüsü oldu.
Son Haberler
Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"
Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'" Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"
ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"
ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi" ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"
Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!
Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı! Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!
W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?
W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi? W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.