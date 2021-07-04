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FIA F3 / Spielberg Yarış ayak raporu

Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı

Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

David Schumacher, Avusturya'da cumartesi günü gerçekleştirilen ikinci yarışta kazanarak serideki ilk zaferini kazanırken bu sene ilk puanlarını aldı.

Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher'in oğlu olan David, bazı pilotların aldığı cezalarla pole pozisyonuna yükseldi ve lider başladığı yarışı lider götürerek kazanmayı başardı.

Yarışa 6. sıradan başlayan ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti 2. olurken podyumu tamamlayan isim Dennis Hauger oldu. Prema sürücüsü, 12. sıradan başlamasının ardından harika performans göstererek 3. olmayı başardı.

Hitech sürücüsü Roman Stanek, 2. sıradan başlamasına rağmen ancak 4. olurken Carlin'den Jonny Edgar 5. sırada yarışı tamamladı.

Prema Racing pilotu Arthur Leclerc , 27. sıradan başladığı yarışta muhteşem performans göstererek 21 sıra kazandı ve 6. sırada yarışı noktaladı.

2019 Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Pilotu ödülünü kazanan Johnathan Hoggard, Jenzer Motorsport ile henüz 2. yarışında 10. olarak ilk F3 puanlarını aldı.

MP Motorsport'tan Victor Martins podyuma doğru gidiyordu ancak sondan ikinci turda motorunda güç kaybederek geriledi ve bu sayede Vesti ikinciliğe, Hauger ise üçüncülüğe yükseldi.

Avusturya F3 - 2. Yarış Sonucu

Sıra Sürücü Takım Tur Fark Puan
1 Germany David Schumacher Italy Trident 24   15
2 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 24 2.009 12
3 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 24 2.536 10
4 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 24 3.404 8
5 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 24 5.108 6
6 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 24 5.816 5
7 Australia Jack Doohan Italy Trident 24 6.641 4
8 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 24 6.995 3
9 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 24 7.377 2
10 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 24 8.272 1
11 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 24 9.720  
12 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 24 11.253  
13 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 24 11.501  
14 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 24 12.576  
15 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 24 13.191  
16 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 24 14.025  
17 Ido Cohen United Kingdom Carlin 24 17.776  
18 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 24 18.396  
19 Rafael Villagómez Germany HWA AG 24 19.636  
20 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 24 21.231  
21 László Tóth Spain Campos Racing 24 23.624  
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 24 24.187  
23 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 24 24.462  
24 United States Juan Correa France ART Grand Prix 24 29.078  
25 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 24 1'15.296  
26 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 22 2 Laps  
  United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 12    
  Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 9    
  Tijmen van Netherlands MP Motorsport 1    
  United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 1    
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