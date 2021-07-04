Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher'in oğlu olan David, bazı pilotların aldığı cezalarla pole pozisyonuna yükseldi ve lider başladığı yarışı lider götürerek kazanmayı başardı.

Yarışa 6. sıradan başlayan ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti 2. olurken podyumu tamamlayan isim Dennis Hauger oldu. Prema sürücüsü, 12. sıradan başlamasının ardından harika performans göstererek 3. olmayı başardı.

Hitech sürücüsü Roman Stanek, 2. sıradan başlamasına rağmen ancak 4. olurken Carlin'den Jonny Edgar 5. sırada yarışı tamamladı.

Prema Racing pilotu Arthur Leclerc , 27. sıradan başladığı yarışta muhteşem performans göstererek 21 sıra kazandı ve 6. sırada yarışı noktaladı.

2019 Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Pilotu ödülünü kazanan Johnathan Hoggard, Jenzer Motorsport ile henüz 2. yarışında 10. olarak ilk F3 puanlarını aldı.

MP Motorsport'tan Victor Martins podyuma doğru gidiyordu ancak sondan ikinci turda motorunda güç kaybederek geriledi ve bu sayede Vesti ikinciliğe, Hauger ise üçüncülüğe yükseldi.

Avusturya F3 - 2. Yarış Sonucu