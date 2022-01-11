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Arthur Leclerc, 2022'de Prema ile FIA Formula 3'te yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Arthur Leclerc, 2022 FIA Formula 3 sezonunda Prema Racing'le mücadele edecek ve aynı zamanda Ferrari Sürücü Akademisi ile olan ilişkisini sürdürecek.

Arthur Leclerc, 2022'de Prema ile FIA Formula 3'te yarışmaya devam edecek

Monakolu sürücü, geçen yıl Prema ile F3'te mücadele etmiş ve Monza ile Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışlarda aldığı iki galibiyetle sezonu. 10. sırada tamamlamıştı.

Leclerc, "Prema Racing ile 2021 FIA Formula 3 Şampiyonası sezonunda başlattığımız işi, bu yıl da sürdürmekten son derece mutluyum."

"Geçen yıl iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ve 2022, şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirmek adına iyi bir fırsat olacak."

"Sezonun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Leclerc'in takım arkadaşı Dennis Hauger, 2021'de F3 sürücüler şampiyonluğunu kazanırken, Prema da şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

21 yaşındaki sürücü, daha önce İtalyan takımı için Formula Regional European'da yarıştı ve 2020'yi 6 galibiyet ile 15 podyumla ikinci sırada tamamladı.

Tek koltuklu kariyeri 2018'de Fransa F4'te başladı ve o yılı beşinci bitirdi. Bir sonraki sezon ise ADAC F4'te ikinci oldu.

Takım Patronu Rene Rosin şunları ekledi: “Arthur ile işbirliğimizi sürdürmek harika. Ön tarafta olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdiği 2021'de kaydettiği ilerlemeyi devam ettireceğine eminim."

Arthur yeni sezonda Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer almaya devam edeceğini de doğruladı.

Prema daha önce yaptığı açıklama ile Oliver Bearman'ın 2022'de kendileri için yarışacak ilk isim olacağını açıklamıştı.

Arthur Leclerc, Prema Racing

Arthur Leclerc, Prema Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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