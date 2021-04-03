ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı
Alexandr Smolyar, F3’ün Avusturya’daki testlerinde ilk günün ardından zaman tablosunda birinci sıraya yerleşti.
2021 yılında takımla tekrar anlaşma imzalayan ART Grand Prix sürücüsü Smolyar, yaptığı 1:18.894’le, tüm gün boyunca Red Bull Ring’de 1:19’un altına inebilen tek sürücüydü.
Carlin’den Jonny Edgar 1:19.046’yla ikinci sırayı alırken, Smolyar’ın takım arkadaşı Mercedes destekli Frederik Vesti de 1:19.056’yla üçüncü sıraya yerleşti.
Hitech Grand Prix çaylağı Jak Crawford da 1:19.085’lik süresiyle dördüncü sırayı aldı.
Prema Racing’ten Dennis Hauger son 20 dakikaya kadar tüm seansı lider götüren isimdi ancak günün sonunda 1:19.110’la beşinci sıraya yerleşti.
1,3,9 ve 10. virajlarda, pist limitlerine uyulmasıyla ilgili birçok hatırlatma yapılması gerekti ve bu yüzden Smolyar, Edgar ve HWA’dan Matteo Nannini’nin tur zamanları silindi.
2019 yılında Spa’daki korkunç kazasından sonra spora geri dönen ART Grand Prix sürücüsü Juan Manuel Correa, 1:19.456’lık süresiyle günü 15.likle kapattı.
Sabah seansının en hızlı ismi, 1:19.162 ile günün altıncı en hızlı zamanını yapan Trident sürücüsü Clement Novalak oldu.
MP Motorsport, Caio Collet ve Victor Martins de sabah seansının en hızlı ikinci ve üçüncü olduktan sonra, öğleden sonra seansını 28 ve 29. sırada tamamladılar.
Seansın sonuna doğru, HWA sürücüsü Oliver Rasmussen’in sekizinci virajda kaza yapmasının ardından kırmızı bayrak çıktı fakat seans bitimine on dakika kala sürüşe tekrar başlandı.
Testler, sabah ve öğleden sonra seansı olmak üzere, Cumartesi ve Pazar günü devam edecek ve hafta sonu boyunca toplam 12 saatlik pist zamanı olacak.
Takımlar, araçlarını Pirelli’nin orta lastiklerinde test edecek ve her sürücüye 6 setlik lastik tayin edilecek.
Bunun dışında iki hafta sonu daha test yapılacak. İkisi de İspanya da gerçekleştirilecek testlerin ilki, sezonun ilk yarışından önce ve ikincisi sonra olmak üzere planlandı.
Testlerin, 21-22 Nisan tarihinde Barcelona Pisti’nde ve 12-13 Mayıs tarihlerinde Jerez pistinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 1. Gün, Sabah Seansı
|Sürücü
|Takım
|Tur zamanı
|Tur sayısı
|1
|Clément Novalak
|Trident
|1:19.162
|26
|2
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:19.328
|30
|3
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1:19.364
|34
|4
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:19.492
|30
|5
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:19.522
|22
|6
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:19.545
|18
|7
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:19.561
|28
|8
|Jack Doohan
|Trident
|1:19.641
|13
|9
|Michael Belov
|Charouz Racing System
|1:19.726
|20
|10
|Jonny Edgar
|Carlin
|1:19.751
|37
|11
|David Schumacher
|Trident
|1:19.786
|25
|12
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:19.905
|24
|13
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:19.905
|18
|14
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|1:19.964
|9
|15
|Alexandr Smolyar
|ART Grand Prix
|1:19.978
|31
|16
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:20.014
|28
|17
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:20.051
|28
|18
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:20.098
|28
|19
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:20.102
|27
|20
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:20.125
|20
|21
|Ido Cohen
|Carlin
|1:20.219
|36
|22
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:20.283
|19
|23
|Tijman Van Der Helm
|MP Motorsport
|1:20.421
|30
|24
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:20.446
|28
|25
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:20.456
|22
|26
|Reshad De Gerus
|Charouz Racing System
|1:20.557
|34
|27
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:20.687
|18
|28
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:20.722
|37
|29
|Laszlo Toth
|Campos Racing
|1:20.735
|32
|30
|Kaylen Frederik
|Carlin
|1:21.057
|
37
2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 1. Gün, Öğleden Sonra Seansı
|Sürücü
|Takım
|Tur zamanı
|Tur sayısı
|1
|Alexandr Smolyar
|ART Grand Prix
|1:18.894
|50
|2
|Jonny Edgar
|Carlin
|1:19.046
|45
|3
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:19.056
|54
|4
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:19.085
|55
|5
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:19.110
|39
|6
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:19.197
|52
|7
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|1:19.198
|44
|8
|Jack Doohan
|Trident
|1:19.238
|52
|9
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:19.288
|64
|10
|Ciao Collet
|MP Motorsport
|1:19.292
|52
|11
|Clément Novalak
|Trident
|1:19.309
|53
|12
|Michael Belov
|Charouz Racing System
|1:19.406
|37
|13
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:19.422
|42
|14
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:19.456
|48
|15
|David Schumacher
|Trident
|1:19.467
|53
|16
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:19.491
|41
|17
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:19.509
|41
|18
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:19.515
|35
|19
|Kaylen Frederik
|Carlin
|1:19.565
|47
|20
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:19.642
|54
|21
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:19.711
|51
|22
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:19.740
|36
|23
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:19.761
|46
|24
|Reshad De Gerus
|Charouz Racing System
|1:19.933
|38
|25
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:19.942
|55
|26
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:20.149
|49
|27
|Ido Cohen
|Carlin
|1:20.158
|43
|28
|Tijmen Van Der Helm
|MP Motorsport
|1:20.408
|45
|29
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1:20.437
|52
|30
|Laszlo Toth
|Campos Racing
|1:21.198
|29
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F3
|Pilotlar
|Alexander Smolyar
|Takımlar
|ART Grand Prix
|Editör
|Megan White