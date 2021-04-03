ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

2021 yılında takımla tekrar anlaşma imzalayan ART Grand Prix sürücüsü Smolyar, yaptığı 1:18.894’le, tüm gün boyunca Red Bull Ring’de 1:19’un altına inebilen tek sürücüydü.

Carlin’den Jonny Edgar 1:19.046’yla ikinci sırayı alırken, Smolyar’ın takım arkadaşı Mercedes destekli Frederik Vesti de 1:19.056’yla üçüncü sıraya yerleşti.

Hitech Grand Prix çaylağı Jak Crawford da 1:19.085’lik süresiyle dördüncü sırayı aldı.

Prema Racing’ten Dennis Hauger son 20 dakikaya kadar tüm seansı lider götüren isimdi ancak günün sonunda 1:19.110’la beşinci sıraya yerleşti.

1,3,9 ve 10. virajlarda, pist limitlerine uyulmasıyla ilgili birçok hatırlatma yapılması gerekti ve bu yüzden Smolyar, Edgar ve HWA’dan Matteo Nannini’nin tur zamanları silindi.

2019 yılında Spa’daki korkunç kazasından sonra spora geri dönen ART Grand Prix sürücüsü Juan Manuel Correa, 1:19.456’lık süresiyle günü 15.likle kapattı.

Sabah seansının en hızlı ismi, 1:19.162 ile günün altıncı en hızlı zamanını yapan Trident sürücüsü Clement Novalak oldu.

MP Motorsport, Caio Collet ve Victor Martins de sabah seansının en hızlı ikinci ve üçüncü olduktan sonra, öğleden sonra seansını 28 ve 29. sırada tamamladılar.

Seansın sonuna doğru, HWA sürücüsü Oliver Rasmussen’in sekizinci virajda kaza yapmasının ardından kırmızı bayrak çıktı fakat seans bitimine on dakika kala sürüşe tekrar başlandı.

Testler, sabah ve öğleden sonra seansı olmak üzere, Cumartesi ve Pazar günü devam edecek ve hafta sonu boyunca toplam 12 saatlik pist zamanı olacak.

Takımlar, araçlarını Pirelli’nin orta lastiklerinde test edecek ve her sürücüye 6 setlik lastik tayin edilecek.

Bunun dışında iki hafta sonu daha test yapılacak. İkisi de İspanya da gerçekleştirilecek testlerin ilki, sezonun ilk yarışından önce ve ikincisi sonra olmak üzere planlandı.

Testlerin, 21-22 Nisan tarihinde Barcelona Pisti’nde ve 12-13 Mayıs tarihlerinde Jerez pistinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 1. Gün, Sabah Seansı

Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı 1 Clément Novalak Trident 1:19.162 26 2 Caio Collet MP Motorsport 1:19.328 30 3 Victor Martins MP Motorsport 1:19.364 34 4 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:19.492 30 5 Olli Caldwell PREMA Racing 1:19.522 22 6 Dennis Hauger PREMA Racing 1:19.545 18 7 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:19.561 28 8 Jack Doohan Trident 1:19.641 13 9 Michael Belov Charouz Racing System 1:19.726 20 10 Jonny Edgar Carlin 1:19.751 37 11 David Schumacher Trident 1:19.786 25 12 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.905 24 13 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:19.905 18 14 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:19.964 9 15 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:19.978 31 16 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:20.014 28 17 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:20.051 28 18 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:20.098 28 19 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:20.102 27 20 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:20.125 20 21 Ido Cohen Carlin 1:20.219 36 22 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:20.283 19 23 Tijman Van Der Helm MP Motorsport 1:20.421 30 24 Amaury Cordeel Campos Racing 1:20.446 28 25 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:20.456 22 26 Reshad De Gerus Charouz Racing System 1:20.557 34 27 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:20.687 18 28 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:20.722 37 29 Laszlo Toth Campos Racing 1:20.735 32 30 Kaylen Frederik Carlin 1:21.057 37

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 1. Gün, Öğleden Sonra Seansı Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı 1 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:18.894 50 2 Jonny Edgar Carlin 1:19.046 45 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:19.056 54 4 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:19.085 55 5 Dennis Hauger PREMA Racing 1:19.110 39 6 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:19.197 52 7 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:19.198 44 8 Jack Doohan Trident 1:19.238 52 9 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:19.288 64 10 Ciao Collet MP Motorsport 1:19.292 52 11 Clément Novalak Trident 1:19.309 53 12 Michael Belov Charouz Racing System 1:19.406 37 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:19.422 42 14 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:19.456 48 15 David Schumacher Trident 1:19.467 53 16 Olli Caldwell PREMA Racing 1:19.491 41 17 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:19.509 41 18 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.515 35 19 Kaylen Frederik Carlin 1:19.565 47 20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:19.642 54 21 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:19.711 51 22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:19.740 36 23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:19.761 46 24 Reshad De Gerus Charouz Racing System 1:19.933 38 25 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:19.942 55 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:20.149 49 27 Ido Cohen Carlin 1:20.158 43 28 Tijmen Van Der Helm MP Motorsport 1:20.408 45 29 Victor Martins MP Motorsport 1:20.437 52 30 Laszlo Toth Campos Racing 1:21.198 29