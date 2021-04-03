Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
14 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
Warm Up:
18 Saat
:
38 Dakika
:
02 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Ertelendi
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
İptal edildi
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
FIA F2
R
FIA F2
Bahrain
27 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
FIA F2
Monaco
20 May
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi
FIA F3 / Test raporu

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Alexandr Smolyar, F3’ün Avusturya’daki testlerinde ilk günün ardından zaman tablosunda birinci sıraya yerleşti.

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

2021 yılında takımla tekrar anlaşma imzalayan ART Grand Prix sürücüsü Smolyar, yaptığı 1:18.894’le, tüm gün boyunca Red Bull Ring’de 1:19’un altına inebilen tek sürücüydü.

Carlin’den Jonny Edgar 1:19.046’yla ikinci sırayı alırken, Smolyar’ın takım arkadaşı Mercedes destekli Frederik Vesti de 1:19.056’yla üçüncü sıraya yerleşti.

Hitech Grand Prix çaylağı Jak Crawford da 1:19.085’lik süresiyle dördüncü sırayı aldı.

Prema Racing’ten Dennis Hauger son 20 dakikaya kadar tüm seansı lider götüren isimdi ancak günün sonunda 1:19.110’la beşinci sıraya yerleşti.

1,3,9 ve 10. virajlarda, pist limitlerine uyulmasıyla ilgili birçok hatırlatma yapılması gerekti ve bu yüzden Smolyar, Edgar ve HWA’dan Matteo Nannini’nin tur zamanları silindi.

2019 yılında Spa’daki korkunç kazasından sonra spora geri dönen ART Grand Prix sürücüsü Juan Manuel Correa, 1:19.456’lık süresiyle günü 15.likle kapattı.

Sabah seansının en hızlı ismi, 1:19.162 ile günün altıncı en hızlı zamanını yapan Trident sürücüsü Clement Novalak oldu.

MP Motorsport, Caio Collet ve Victor Martins de sabah seansının en hızlı ikinci ve üçüncü olduktan sonra, öğleden sonra seansını 28 ve 29. sırada tamamladılar.

Seansın sonuna doğru, HWA sürücüsü Oliver Rasmussen’in sekizinci virajda kaza yapmasının ardından kırmızı bayrak çıktı fakat seans bitimine on dakika kala sürüşe tekrar başlandı.

Testler, sabah ve öğleden sonra seansı olmak üzere, Cumartesi ve Pazar günü devam edecek ve hafta sonu boyunca toplam 12 saatlik pist zamanı olacak.

Takımlar, araçlarını Pirelli’nin orta lastiklerinde test edecek ve her sürücüye 6 setlik lastik tayin edilecek.

Bunun dışında iki hafta sonu daha test yapılacak. İkisi de İspanya da gerçekleştirilecek testlerin ilki, sezonun ilk yarışından önce ve ikincisi sonra olmak üzere planlandı.

Testlerin, 21-22 Nisan tarihinde Barcelona Pisti’nde ve 12-13 Mayıs tarihlerinde Jerez pistinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 1. Gün, Sabah Seansı

  Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı
1 Clément Novalak Trident 1:19.162 26
2 Caio Collet MP Motorsport 1:19.328 30
3 Victor Martins MP Motorsport 1:19.364 34
4 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:19.492 30
5 Olli Caldwell PREMA Racing 1:19.522 22
6 Dennis Hauger PREMA Racing 1:19.545 18
7 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:19.561 28
8 Jack Doohan Trident 1:19.641 13
9 Michael Belov Charouz Racing System 1:19.726 20
10 Jonny Edgar Carlin 1:19.751 37
11 David Schumacher Trident 1:19.786 25
12 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.905 24
13 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:19.905 18
14 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:19.964 9
15 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:19.978 31
16 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:20.014 28
17 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:20.051 28
18 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:20.098 28
19 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:20.102 27
20 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:20.125 20
21 Ido Cohen Carlin 1:20.219 36
22 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:20.283 19
23 Tijman Van Der Helm MP Motorsport 1:20.421 30
24 Amaury Cordeel Campos Racing 1:20.446 28
25 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:20.456 22
26 Reshad De Gerus Charouz Racing System 1:20.557 34
27 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:20.687 18
28 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:20.722 37
29 Laszlo Toth Campos Racing 1:20.735 32
30 Kaylen Frederik Carlin 1:21.057

37
 

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 1. Gün, Öğleden Sonra Seansı

  Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı
1 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:18.894 50
2 Jonny Edgar Carlin 1:19.046 45
3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:19.056 54
4 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:19.085 55
5 Dennis Hauger PREMA Racing 1:19.110 39
6 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:19.197 52
7 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:19.198 44
8 Jack Doohan Trident 1:19.238 52
9 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:19.288 64
10 Ciao Collet MP Motorsport 1:19.292 52
11 Clément Novalak Trident 1:19.309 53
12 Michael Belov Charouz Racing System 1:19.406 37
13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:19.422 42
14 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:19.456 48
15 David Schumacher Trident 1:19.467 53
16 Olli Caldwell PREMA Racing 1:19.491 41
17 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:19.509 41
18 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.515 35
19 Kaylen Frederik Carlin 1:19.565 47
20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:19.642 54
21 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:19.711 51
22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:19.740 36
23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:19.761 46
24 Reshad De Gerus Charouz Racing System 1:19.933 38
25 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:19.942 55
26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:20.149 49
27 Ido Cohen Carlin 1:20.158 43
28 Tijmen Van Der Helm MP Motorsport 1:20.408 45
29 Victor Martins MP Motorsport 1:20.437 52
30 Laszlo Toth Campos Racing 1:21.198 29
paylaşım
yorumlar
Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi

Önceki haber

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Alexander Smolyar
Takımlar ART Grand Prix
Editör Megan White

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

2s
2
Formula 1

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'

9s
3
Formula 1

Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’

1s
4
Formula 1

Marko: "Vettel bir sene ara vermeliydi"

3s
5
MotoGP

Doha MotoGP: Pole pozisyonu çaylak Jorge Martin'in, Pramac Ducati 1 - 2!

14 dk
Son Haberler
ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı
F3

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

1s
Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi
F3

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi

28 Şub 2021
FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi
F3

FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi

27 Şub 2021
Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı
F3

Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı

26 Şub 2021
Novalak, 2021 F3 sezonu için Trident ile anlaştı
F3

Novalak, 2021 F3 sezonu için Trident ile anlaştı

13 Şub 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Alexander Smolyar
Smolyar, zigzaglar nedeniyle F3 zaferini kaybetti! Silverstone
FIA F3 / Son dakika

Smolyar, zigzaglar nedeniyle F3 zaferini kaybetti!

Silverstone F3: Smolyar kazandı, Piastri sorun yaşadı Silverstone
FIA F3 / Yarış raporu

Silverstone F3: Smolyar kazandı, Piastri sorun yaşadı

Smolyar, FIA F3’te ART adına yarışacak
FIA F3 / Son dakika

Smolyar, FIA F3’te ART adına yarışacak

Daha fazlası
ART Grand Prix
F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!
FIA F3 / Son dakika

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

Sauber'in genç sürücüsü Pourchaire, ART ile F2'de yarışacak
FIA F2 / Son dakika

Sauber'in genç sürücüsü Pourchaire, ART ile F2'de yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'

Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’

Marko: "Vettel bir sene ara vermeliydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Vettel bir sene ara vermeliydi"

Doha MotoGP: Pole pozisyonu çaylak Jorge Martin'in, Pramac Ducati 1 - 2!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Doha MotoGP: Pole pozisyonu çaylak Jorge Martin'in, Pramac Ducati 1 - 2!

Loeb: "X44 ile pole pozisyonu almak sürpriz olmadı"
Extreme E Extreme E / Haberler

Loeb: "X44 ile pole pozisyonu almak sürpriz olmadı"

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

Marko: "Red Bull'un artık zayıf yönü yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull'un artık zayıf yönü yok"

Son Haberler

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı
F3 FIA F3 / Test raporu

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi
F3 FIA F3 / Son dakika

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi

FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi
F3 FIA F3 / Son dakika

FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi

Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı
F3 FIA F3 / Son dakika

Jenzer, 2021 FIA F3 kadrosunu açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.