ART, 2020 F3 kadrosunu açıkladı

Fernandez geçen yıl Campos Racing adına yarışmıştı, ancak takım sürücülerinden birisi, -yani Monza'daki büyük kazadan sonra sezonu erken noktalayan Alex Peroni- puan kazandı.

En iyi sonucu 12.'lik olan Fernandez sezonu 28. sırada tamamladı. Ancak Macau'daki şampiyona dışı yarışta ve ART ile katıldığı Valencia'daki sezon sonu FIA F3 testinde nispeten iyi bir performans sergiledi.

Geçen sezon Formula Renault Eurocup'ta podyuma çıkan Fernandez, “2020 sezonu için bu kadar güçlü bir takımla çalışma fırsatı bulduğum için çok heyecanlı ve minnettarım."

“Onlarla Macau GP ile Valencia testlerinde çalıştım ve kendimi çok iyi hissettim."

“ART Grand Prix gibi bir takımla önümüzdeki sezon çok iyi sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum.” dedi.

ART takım patronu Sebastien Phillipe ise, “Sebastian sadece 19 yaşında, ancak motor sporları ve özellikle F3'te geniş bir deneyime sahip. Bu deneyim, bu tür bir şampiyona için çok önemli."

“Macau'daki ilk yarışı sağlamdı, tüm hafta sonu ilerleme kaydetti. Valencia testlerinde iyi bir dinleyici olduğunu ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için tüm takım çalışanlarıyla çalışabileceğini gösterdi."

“2020'de düzenli olarak puan almak ve öndekilerle savaşmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olacak.” dedi.

ART, geçen sezon FIA F3'te üçüncü sırada yer almıştı.

Takım gelecek sezonu için Almanya F4 şampiyonu Theo Pourchaire ve SMP Racing destekli Alexander Smolyar ile anlaştığını açıklamıştı.

Prema ise Formula Regional Avrupa şampiyonu Frederik Vesti ve Logan Sargeant ile anlaştığını duyurdu.

Calan Williams ise Jenzer Motorsport ile anlaştı.