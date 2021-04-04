F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı
MP Motorsport sürücüsü Caio Collet, Red Bull Ring’deki FIA Formula 3 sezon öncesi testlerini en hızlı isim olarak tamamladı.
Alpine Akademi sürücüsü Collet, öğleden sonra seansının bitimine bir saat kala yaptığı 1:18.592’lik süresiyle, pistin F3 rekorunu kırdı ve bu süre, seansın sonuna kadar onu birinci sırada tutmaya yetti.
Collet, Prema Racing sürücüsü Dennis Hauger’e geçilmeden önce de, testlerin ikinci saatinde zaman ekranlarının başına çıkmıştı.
Ancak, son bir saat kala en hızlı zaman turu denemesi MP Motorsport sürücüsü, Hauger’i 0.119 saniye farkla geçti ve Prema Racing sürücüsünü ikinci sıraya attı.
Brezilyalı sürücü, dün ART Grand Prix sürücüsü Alexandr Smolyar’ın yaptığı en iyi zamandan tam 0.302 saniye daha hızlıydı.
Red Bull destekli Jak Crawford ise Hauger’den sadece 0.064 saniye yavaş kalarak Hitech Grand Prix ismini sıralamalarda üçüncülüğe taşıdı.
Diğer Red Bull destekli sürücüsü Jonny Edgar ise Carlin takımıyla birlikte dördüncü oldu ve HWA’dan Matteo Nannini’nin önüne geçti. Sezon öncesi testleri beşinci sırada tamamlayan Nannini, bu yıl aynı zamanda Formula 2’de de yarışıyor.
Calan Williams, Jenzer Motorsport
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Geçtiğimiz sezonun F3 şampiyonu ve Mercedes Formula 1 destekli Frederik Vesti günü altıncı tamamlarken, Trident’den Clement Novalak, Charouz Racing’den Michael Belov, Prema Racing’den Olli Caldwell ve Smolyar’la birlikte ilk 10 tamamlandı.
Juan Manuel Correa ise 2019 yılında Antoine Hubert’in ölümüne neden olan kazanın ardından spora tekrar dönüşüyle birçok kişiyi etkiledi.
ART sürücüsü sabah seansında yaptığı 1:19.189’luk süresiyle 11. sıradaydı, öğleden sonra seansını ise 19. olarak tamamladı.
Öğleden sonra seansı, üç kırmızı bayrakla bölündü ve bunlardan sonuncusuna Charouz’dan Reshad de Gerus’un onuncu virajda durması neden oldu.
Sabah seansında en hızlı dördüncü süreyi yapan, MP Motorsport’dan Victor Martins son test seansına katılamadı ve böylelikle 30 aracın 29’u zaman çizelgelerinde yer aldı.
Jenzer Motorsport sürücüsü Calan Williams, kar nedeniyle gecikmeli başlayan sabah seansında 1:18.836 yaptı ve dünün en iyi zamanını geride bırakmayı başardı
Avusturalyalı sürücü son iki dakika kala Charouz sürücüsü Logan Sargeant tarafından 0.026 saniye farkla geçildi ancak Sargeant’ın zamanı, pist limitlerini aştığı gerekçesiyle zaman tablolarından kaldırıldı.
Sezon öncesi testleri, 7-9 Mayıstaki Formula 1 İspanya Grand Prix’sinin öncesinde, 21-22 Nisan tarihlerinde Circuit de Barcelona Catalunya’da devam edecek.
Üçüncü bir test ise, 12-13 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek.
2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 2. Gün, Sabah Seansı
|Sürücü
|Takım
|Tur zamanı
|Tur sayısı
|1
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:18.836
|30
|2
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:18.858
|25
|3
|Kaylen Frederick
|Carlin Buzz Racing
|1:18.901
|30
|4
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1:18.912
|34
|5
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:18.915
|32
|6
|Michael Belov
|Charouz Racing System
|1:18.943
|31
|7
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|1:18.981
|31
|8
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:19.015
|37
|9
|David Schumacher
|Trident
|1:19.086
|24
|10
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:19.099
|32
|11
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:19.189
|33
|12
|Jonny Edgar
|Carlin Buzz Racing
|1:19.244
|17
|13
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:19.277
|23
|14
|Jack Doohan
|Trident
|1:19.323
|27
|15
|Clément Novalak
|Trident
|1:19.383
|22
|16
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|1:19.405
|30
|17
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:19.510
|33
|18
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:19.591
|20
|19
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:19.599
|32
|20
|Alexandr Smolyar
|ART Grand Prix
|1:19.616
|32
|21
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1:19.625
|43
|22
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:19.639
|37
|23
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:19.670
|37
|24
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:19.717
|31
|25
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:19.744
|42
|26
|László Tóth
|Campos Racing
|1:19.822
|40
|27
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:19.888
|29
|28
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:20.047
|30
|29
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|1:20.142
|21
|30
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:20.329
|31
2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 2. Gün, Öğleden Sonra Seansı
|Sürücü
|Takım
|Tur zamanı
|Tur sayısı
|1
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1:18.592
|57
|2
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:18.711
|48
|3
|Jak Crawford
|Hitech Grand Prix
|1:18.775
|63
|4
|Jonny Edgar
|Carlin Buzz Racing
|1:18.791
|50
|5
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:18.866
|46
|6
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:18.880
|52
|7
|Clément Novalak
|Trident
|1:18.886
|35
|8
|Michael Belov
|Charouz Racing System
|1:18.894
|47
|9
|Olli Caldwell
|PREMA Racing
|1:18.993
|44
|10
|Alexandr Smolyar
|ART Grand Prix
|1:19.005
|50
|11
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1:19.030
|42
|12
|Roman Stanek
|Hitech Grand Prix
|1:19.054
|67
|13
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|1:19.204
|45
|14
|Pierre Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1:19.296
|47
|15
|Oliver Rasmussen
|HWA RACELAB
|1:19.311
|45
|16
|Ayumu Iwasa
|Hitech Grand Prix
|1:19.345
|50
|17
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1:19.410
|35
|18
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|1:19.415
|52
|19
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1:19.457
|47
|20
|Jack Doohan
|Trident
|1:19.509
|45
|21
|David Schumacher
|Trident
|1:19.578
|39
|22
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1:19.664
|44
|23
|Rafael Villagomez
|HWA RACELAB
|1:19.718
|47
|24
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1:19.756
|37
|25
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1:19.801
|40
|26
|László Tóth
|Campos Racing
|1:19.935
|54
|27
|Kaylen Frederick
|Carlin Buzz Racing
|1:20.253
|44
|28
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|1:20.302
|43
|29
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|1:20.543
|47
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F3
|Editör
|Tom Howard