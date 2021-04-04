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FIA F3 / Test raporu

F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker

MP Motorsport sürücüsü Caio Collet, Red Bull Ring’deki FIA Formula 3 sezon öncesi testlerini en hızlı isim olarak tamamladı.

F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı

Alpine Akademi sürücüsü Collet, öğleden sonra seansının bitimine bir saat kala yaptığı 1:18.592’lik süresiyle, pistin F3 rekorunu kırdı ve bu süre, seansın sonuna kadar onu birinci sırada tutmaya yetti.

Collet, Prema Racing sürücüsü Dennis Hauger’e geçilmeden önce de, testlerin ikinci saatinde zaman ekranlarının başına çıkmıştı.

Ancak, son bir saat kala en hızlı zaman turu denemesi MP Motorsport sürücüsü, Hauger’i 0.119 saniye farkla geçti ve Prema Racing sürücüsünü ikinci sıraya attı.

Brezilyalı sürücü, dün ART Grand Prix sürücüsü Alexandr Smolyar’ın yaptığı en iyi zamandan tam 0.302 saniye daha hızlıydı.

Red Bull destekli Jak Crawford ise Hauger’den sadece 0.064 saniye yavaş kalarak Hitech Grand Prix ismini sıralamalarda üçüncülüğe taşıdı.

Diğer Red Bull destekli sürücüsü Jonny Edgar ise Carlin takımıyla birlikte dördüncü oldu ve HWA’dan Matteo Nannini’nin önüne geçti. Sezon öncesi testleri beşinci sırada tamamlayan Nannini, bu yıl aynı zamanda Formula 2’de de yarışıyor.

Calan Williams, Jenzer Motorsport

Calan Williams, Jenzer Motorsport

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Geçtiğimiz sezonun F3 şampiyonu ve Mercedes Formula 1 destekli Frederik Vesti günü altıncı tamamlarken, Trident’den Clement Novalak, Charouz Racing’den Michael Belov, Prema Racing’den Olli Caldwell ve Smolyar’la birlikte ilk 10 tamamlandı.

Juan Manuel Correa ise 2019 yılında Antoine Hubert’in ölümüne neden olan kazanın ardından spora tekrar dönüşüyle birçok kişiyi etkiledi.

ART sürücüsü sabah seansında yaptığı 1:19.189’luk süresiyle 11. sıradaydı, öğleden sonra seansını ise 19. olarak tamamladı.

Öğleden sonra seansı, üç kırmızı bayrakla bölündü ve bunlardan sonuncusuna Charouz’dan Reshad de Gerus’un onuncu virajda durması neden oldu.

Sabah seansında en hızlı dördüncü süreyi yapan, MP Motorsport’dan Victor Martins son test seansına katılamadı ve böylelikle 30 aracın 29’u zaman çizelgelerinde yer aldı.

Jenzer Motorsport sürücüsü Calan Williams, kar nedeniyle gecikmeli başlayan sabah seansında 1:18.836 yaptı ve dünün en iyi zamanını geride bırakmayı başardı

Avusturalyalı sürücü son iki dakika kala Charouz sürücüsü Logan Sargeant tarafından 0.026 saniye farkla geçildi ancak Sargeant’ın zamanı, pist limitlerini aştığı gerekçesiyle zaman tablolarından kaldırıldı.

Sezon öncesi testleri, 7-9 Mayıstaki Formula 1 İspanya Grand Prix’sinin öncesinde, 21-22 Nisan tarihlerinde Circuit de Barcelona Catalunya’da devam edecek.

Üçüncü bir test ise, 12-13 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek.

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 2. Gün, Sabah Seansı

  Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı
1 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:18.836 30
2 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:18.858 25
3 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:18.901 30
4 Victor Martins MP Motorsport 1:18.912 34
5 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:18.915 32
6 Michael Belov Charouz Racing System 1:18.943 31
7 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:18.981 31
8 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:19.015 37
9 David Schumacher Trident 1:19.086 24
10 Caio Collet MP Motorsport 1:19.099 32
11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:19.189 33
12 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:19.244 17
13 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.277 23
14 Jack Doohan Trident 1:19.323 27
15 Clément Novalak Trident 1:19.383 22
16 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:19.405 30
17 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:19.510 33
18 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:19.591 20
19 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:19.599 32
20 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:19.616 32
21 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:19.625 43
22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:19.639 37
23 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:19.670 37
24 Olli Caldwell PREMA Racing 1:19.717 31
25 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:19.744 42
26 László Tóth Campos Racing 1:19.822 40
27 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:19.888 29
28 Dennis Hauger PREMA Racing 1:20.047 30
29 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:20.142 21
30 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:20.329 31

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 2. Gün, Öğleden Sonra Seansı

  Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı
1 Caio Collet MP Motorsport 1:18.592 57
2 Dennis Hauger PREMA Racing 1:18.711 48
3 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:18.775 63
4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:18.791 50
5 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:18.866 46
6 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:18.880 52
7 Clément Novalak Trident 1:18.886 35
8 Michael Belov Charouz Racing System 1:18.894 47
9 Olli Caldwell PREMA Racing 1:18.993 44
10 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:19.005 50
11 Amaury Cordeel Campos Racing 1:19.030 42
12 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:19.054 67
13 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:19.204 45
14 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:19.296 47
15 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.311 45
16 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:19.345 50
17 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:19.410 35
18 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:19.415 52
19 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:19.457 47
20 Jack Doohan Trident 1:19.509 45
21 David Schumacher Trident 1:19.578 39
22 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:19.664 44
23 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:19.718 47
24 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:19.756 37
25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:19.801 40
26 László Tóth Campos Racing 1:19.935 54
27 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:20.253 44
28 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:20.302 43
29 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:20.543 47
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ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

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Seri FIA F3
Editör Tom Howard

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