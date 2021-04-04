F3 testlerinde 2. gün: Alpine destekli Collet, Red Bull Ring’in F3 pist rekorunu kırdı

Alpine Akademi sürücüsü Collet, öğleden sonra seansının bitimine bir saat kala yaptığı 1:18.592’lik süresiyle, pistin F3 rekorunu kırdı ve bu süre, seansın sonuna kadar onu birinci sırada tutmaya yetti.

Collet, Prema Racing sürücüsü Dennis Hauger’e geçilmeden önce de, testlerin ikinci saatinde zaman ekranlarının başına çıkmıştı.

Ancak, son bir saat kala en hızlı zaman turu denemesi MP Motorsport sürücüsü, Hauger’i 0.119 saniye farkla geçti ve Prema Racing sürücüsünü ikinci sıraya attı.

Brezilyalı sürücü, dün ART Grand Prix sürücüsü Alexandr Smolyar’ın yaptığı en iyi zamandan tam 0.302 saniye daha hızlıydı.

Red Bull destekli Jak Crawford ise Hauger’den sadece 0.064 saniye yavaş kalarak Hitech Grand Prix ismini sıralamalarda üçüncülüğe taşıdı.

Diğer Red Bull destekli sürücüsü Jonny Edgar ise Carlin takımıyla birlikte dördüncü oldu ve HWA’dan Matteo Nannini’nin önüne geçti. Sezon öncesi testleri beşinci sırada tamamlayan Nannini, bu yıl aynı zamanda Formula 2’de de yarışıyor.

Calan Williams, Jenzer Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Geçtiğimiz sezonun F3 şampiyonu ve Mercedes Formula 1 destekli Frederik Vesti günü altıncı tamamlarken, Trident’den Clement Novalak, Charouz Racing’den Michael Belov, Prema Racing’den Olli Caldwell ve Smolyar’la birlikte ilk 10 tamamlandı.

Juan Manuel Correa ise 2019 yılında Antoine Hubert’in ölümüne neden olan kazanın ardından spora tekrar dönüşüyle birçok kişiyi etkiledi.

ART sürücüsü sabah seansında yaptığı 1:19.189’luk süresiyle 11. sıradaydı, öğleden sonra seansını ise 19. olarak tamamladı.

Öğleden sonra seansı, üç kırmızı bayrakla bölündü ve bunlardan sonuncusuna Charouz’dan Reshad de Gerus’un onuncu virajda durması neden oldu.

Sabah seansında en hızlı dördüncü süreyi yapan, MP Motorsport’dan Victor Martins son test seansına katılamadı ve böylelikle 30 aracın 29’u zaman çizelgelerinde yer aldı.

Jenzer Motorsport sürücüsü Calan Williams, kar nedeniyle gecikmeli başlayan sabah seansında 1:18.836 yaptı ve dünün en iyi zamanını geride bırakmayı başardı

Avusturalyalı sürücü son iki dakika kala Charouz sürücüsü Logan Sargeant tarafından 0.026 saniye farkla geçildi ancak Sargeant’ın zamanı, pist limitlerini aştığı gerekçesiyle zaman tablolarından kaldırıldı.

Sezon öncesi testleri, 7-9 Mayıstaki Formula 1 İspanya Grand Prix’sinin öncesinde, 21-22 Nisan tarihlerinde Circuit de Barcelona Catalunya’da devam edecek.

Üçüncü bir test ise, 12-13 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek.

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 2. Gün, Sabah Seansı

Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı 1 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:18.836 30 2 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:18.858 25 3 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:18.901 30 4 Victor Martins MP Motorsport 1:18.912 34 5 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:18.915 32 6 Michael Belov Charouz Racing System 1:18.943 31 7 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:18.981 31 8 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:19.015 37 9 David Schumacher Trident 1:19.086 24 10 Caio Collet MP Motorsport 1:19.099 32 11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:19.189 33 12 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:19.244 17 13 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.277 23 14 Jack Doohan Trident 1:19.323 27 15 Clément Novalak Trident 1:19.383 22 16 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:19.405 30 17 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:19.510 33 18 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:19.591 20 19 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:19.599 32 20 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:19.616 32 21 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:19.625 43 22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:19.639 37 23 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:19.670 37 24 Olli Caldwell PREMA Racing 1:19.717 31 25 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:19.744 42 26 László Tóth Campos Racing 1:19.822 40 27 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:19.888 29 28 Dennis Hauger PREMA Racing 1:20.047 30 29 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:20.142 21 30 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:20.329 31

2021 FIA FORMULA 3 ŞAMPİYONASI - Sezon öncesi testleri 2. Gün, Öğleden Sonra Seansı

Sürücü Takım Tur zamanı Tur sayısı 1 Caio Collet MP Motorsport 1:18.592 57 2 Dennis Hauger PREMA Racing 1:18.711 48 3 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:18.775 63 4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:18.791 50 5 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:18.866 46 6 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:18.880 52 7 Clément Novalak Trident 1:18.886 35 8 Michael Belov Charouz Racing System 1:18.894 47 9 Olli Caldwell PREMA Racing 1:18.993 44 10 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:19.005 50 11 Amaury Cordeel Campos Racing 1:19.030 42 12 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:19.054 67 13 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:19.204 45 14 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:19.296 47 15 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.311 45 16 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:19.345 50 17 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:19.410 35 18 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:19.415 52 19 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:19.457 47 20 Jack Doohan Trident 1:19.509 45 21 David Schumacher Trident 1:19.578 39 22 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:19.664 44 23 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:19.718 47 24 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:19.756 37 25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:19.801 40 26 László Tóth Campos Racing 1:19.935 54 27 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:20.253 44 28 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:20.302 43 29 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:20.543 47