Alonso'nun öğrencisi Pepe Marti, Red Bull'un radarında!

Geçen yıl Formula 3'e adım atan ve sadece İtalya'daki sprint yarışından puanla ayrılabilen Marti, serideki ikinci sezonuna büyük bir adım atarak girdi.

İlk dört yarış hafta sonunu toplam üç zafer ve bir pole pozisyonuyla kapatan Marti, şu anda şampiyona lideri -ve bir diğer A14 Management üyesi- Gabriele Bortoleto'nun arkasında şampiyonayı ikinci sırada götürmekte.

Herhangi bir akademinin bünyesinde yer almayan Marti'nin performansı birçok takımın da ilgisini çekmekte, bunların başında ise Red Bull geliyor!

Barselona'da Marti ile görüşen Helmut Marko da İspanyol pilota ilgi duyduklarını gizlemiyor.

İspanyol yayın kuruluşu MD'ye konuşan Marko, "Evet, kendisiyle görüşme gerçekleştirdik."

"Çok iyi bir sürücü, son dönemde iyi iş çıkartıyor."

"Onu uzun zamandır takip ediyorum. Sadece bugün değil, F3'e geçtiğinden beri onu izliyorum. Kayda değer bir gelişme gösterdi." dedi.

Son dönemde zayıfladığı söylenen Red Bull Sürücü Akademisi, şu an F3'te sadece tek sürücüyle temsil ediliyor: Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya.